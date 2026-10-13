જૂનાગઢ ટેનીસ કોર્ટેથી આંતરરાસ્ટ્રીય સ્તર સુધીની સફર, જુઓ એશિયન જુનિયર નંબર-1 ટેનિસ ખેલાડીનો પહેલો ઈન્ટરવ્યુ
જૂનાગઢ જીમખાના ટેનિસ કોર્ટથી શરૂઆત કરનાર, આજે જેન્સી કાનાબાર એશિયન જુનિયર નંબર-1 ટેનિસ ખેલાડી બની ચૂકી છે. જેન્સીએ Etv ભારત સાથે વાત કરી હતી.
Published : October 13, 2026 at 5:06 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢની વતની જેન્સી કાનાબારે આખી દુનિયામાં ગુજરાતનું અને દેશનું નામ સમગ્ર વિશ્વમાં રોશન કર્યું છે. જૂનાગઢ જીમખાના ટેનિસ કોર્ટથી શરૂઆત કરનાર, જેન્સી કાનાબાર એશિયન જુનિયર નંબર વન ટેનિસ ખેલાડી છે. જેન્સી કાનાબાર વિમ્બલ્ડનના સેન્ટ્રલ કોર્ટમાં ભારતના ખેલાડી તરીકે રમીને ચેમ્પિયન બનવાની સાથે ઓલમ્પિકમાં ભારતને ટેનિસની વ્યક્તિગત રમતમાં ગોલ્ડ મેડલ મળે તેવી આશા સાથે મેદાનમાં પરસેવો પાડતી જોવા મળી રહી છે. એશિયન નંબર વન જુનિયર ખેલાડી બન્યા પછી આવનારા દિવસોમાં ગ્રાન્ડસ્લેમ ટેનિસ ટુર્નામેન્ટમાં પણ ભાગ લેવાને લઈને જેન્સી ખૂબ જ આશાવાદી જોવા મળે છે.
જેન્સી કાનાબારનો પહેલો ઈન્ટરવ્યુ
જેન્સી કાનાબારે જૂનાગઢ જીમખાના ટેનિસ કોર્ટ શરૂઆત કરી હતી અને આજે જેન્સી એશિયન જુનિયર નંબર વન ટેનિસ ખેલાડી બની ચૂકી છે. પાછલા એક દશકાની જેન્સીની પ્રતિબદ્ધતા એ આજે તેને એશિયાના જુનિયર ખેલાડીઓમાં શીરમોર બનાવી આપી છે. આગામી દિવસોમાં ઓલમ્પિક અને જુનિયર ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેવાને લઈને એ Etv ભારતને આપેલા પોતાના પ્રથમ ઈન્ટરવ્યુમાં ટેનિસને લઈને તે ખૂબ જ આશાવાદી જોવા મળે છે.
ટુર્નામેન્ટ જીતવાની સાથે ઓલમ્પિકમાં ભારતને વ્યક્તિગત ટેનીસની રમતમાં ગોલ્ડ મેડલ મળે તેને લઈને પણ જેન્સી કાનાબાર અત્યારથી જ ટેનીસ કોર્ટમાં સખત પરસેવો પાડી રહી છે. વર્ષ 2026માં ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપનની જુનિયર કેટેગરીમાં જેન્સી કાનાબાર ચેમ્પિયન બની હતી અને આ ગૌરવની ક્ષણ જૂનાગઢ અને ગુજરાતની સાથે સમગ્ર ભારત માટે બની હતી. જેન્સી હવે આગામી દિવસોમાં દુનિયાની પ્રતિષ્ઠિત ગ્રાન્ડ સ્લેમ ટુર્નામેન્ટમાં પણ ભાગ લેવા માટે ખૂબ જ આશાવાદી છે અને તેને લઈને તૈયારીઓ પણ કરી રહી છે.
ઓલમ્પિકમાં ગોલ્ડ મેડલ મળે તેવી આશા
જેન્સી કાનાબાર વિશ્વના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ખેલ મહાકુંભ એવા ઓલમ્પિકમાં ટેનિસની વ્યક્તિગત રમતમાં ભારતને ગોલ્ડ મેડલ મળે તેવી આશા સાથે સખત પ્રેક્ટિસ પણ કરી રહી છે. આ સાથે તેનું સપનું છે કે, વિમ્બલ્ડનના સેન્ટ્રલ કોર્ટમાં ખેલાડી તરીકે ફાઈનલ રમી અને તેમાં ચેમ્પિયન થવાની એકમાત્ર આશા સાથે તે ટેનિસને વધારે આગળ વધારી રહી છે. અગાઉ વિશ્વની નંબર-1 જાનિક સીનર અને મહિલા વર્ગમાં ભૂતપૂર્વ નંબર-1 માર્ટિના હિંગિસ સાથે પણ લંડનમાં આયોજિત વિમ્બલડન સ્પર્ધામાં 2025 માં તે આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓને પણ મળી ચૂકી છે.
પૂર્વ વર્લ્ડ નંબર વન ટેનિસ ખેલાડી માર્ટિના હિંગિસ સેન્ટ્રલ કોર્ટની અગાસી પરથી જેન્સી કાનાબારનો મેચ જોઈ હતી અને તેના તેણે વખાણ પણ કર્યા હતા અને જેન્સી સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરીને તે ખૂબ સારું ટેનિસ રમી રહી છે અને આ જ રીતે આગળ વધવાની સલાહ પણ તેણે આપી હતી. જાનિક સીનર વિશ્વનો નંબર-1 ખેલાડી છે. ટેનિસના મોટા ખેલાડીઓને પણ જાનિક સીનર સાથે મુલાકાત કરવાની તક મળતી નથી, પરંતુ 2025માં જેન્સી કાનાબારને જાનિક સીનર સાથે પણ વિમ્બલ્ડન ટુર્નામેન્ટમાં મળવાની તક મળી હતી. સેન્ટ્રલ કોર્ટમાં પણ તે ટેનિસ ના અન્ય ખેલાડીઓ સાથે મળીને ટેનિસના જુનિયર પ્લેયર તરીકે રમતને આગળ વધારવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
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