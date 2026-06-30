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પંજાબ કિંગ્સના ખેલાડી શશાંક સિંહ અને તેના પિતા સામે નોંધાઈ FIR, જાણો શું છે સમગ્ર ઘટના

શશાંક સિંહ પર FIR: ભોપાલ પોલીસે પંજાબ કિંગ્સના ક્રિકેટર શશાંક સિંહ અને તેના પિતા વિરુદ્ધ મારપીટનો કેસ નોંધ્યો છે.

શશાંક સિંહ પર FIR: ભોપાલ પોલીસે પંજાબ કિંગ્સના ક્રિકેટર શશાંક સિંહ અને તેના પિતા વિરુદ્ધ મારપીટનો કેસ નોંધ્યો છે.
શશાંક સિંહ પર FIR: ભોપાલ પોલીસે પંજાબ કિંગ્સના ક્રિકેટર શશાંક સિંહ અને તેના પિતા વિરુદ્ધ મારપીટનો કેસ નોંધ્યો છે. (IANS)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 30, 2026 at 8:19 PM IST

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ભોપાલ, મધ્યપ્રદેશ: ક્રિકેટર શશાંક સિંહ અને તેના પિતા, ભૂતપૂર્વ IPS અધિકારી શૈલેષ સિંહ વિરુદ્ધ ભોપાલના રતિબાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR દાખલ કરવામાં આવી છે. આ કેસ તેમના ઘરના રસોઈયા વિપેન્દ્ર સિંહ તોમરે દાખલ કર્યો હતો, જેમણે તેમના પર મારપીટ, ગાળાગાળી અને બંધક બનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

શશાંકે તમામ આરોપોને નકાર્યા

જોકે, શશાંક સિંહે બધા આરોપોને નકારી દીધા છે. ક્રિકેટરનો દાવો છે કે કર્મચારી પરિવારના ઘરના પ્રાઈવેટ પાર્ટમાં પરવાનગી વિના વીડિયો રેકોર્ડ કરી રહ્યો હતો અને તેથી જ તેને નોકરીમાંથી કાઢી મૂકવામાં આવ્યો હતો. શશાંકે PTI સાથેની એક મુલાકાતમાં સમગ્ર બાબત વિશે ખુલીને વાત કરી અને પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો.

શશાંકે કહ્યું, "એવું કંઈ થયું નથી. એક વ્યક્તિ જે 25મી તારીખે સાંજે આવે છે અને 28મી તારીખે સવારે જતો રહે છે... તેને કેદ રાખ્યો એવું કેવી રીતે કહી શકાય? તે વ્યક્તિ અમારી પાસે એવું કહીને આવ્યો હતો કે, 'મને રસોઈ બનાવતા આવડે છે. હું દરેક પ્રકારનું જમવાનું બનાવી શકું છું." પરંતુ પછીથી, તેણે સ્વીકાર્યું કે તેને યોગ્ય રીતે રસોઈ બનાવતા આવડતી નથી. તો આવા વ્યક્તિ પર કેવી રીતે વિશ્વાસ કરી શકાય?

શશાંકે આગળ કહ્યું, "તે ઘરમાં આવ્યો અને બેડરૂમના વીડિયો બનાવવા લાગ્યો. તે બેડરૂમમાં પણ ગયો જ્યાં મોંઘી અને લક્ઝરી વસ્તુઓ રાખવામાં આવી હતી, ત્યાં વીડિયો બનાવ્યા અને બીજા લોકોને મોકલ્યા. જે વ્યક્તિ આવું કામ કરે છે તેના વિશે તમે શું કહેશો? મેં તેની સાથે એક કે દોઢ મિનિટ સુધી ભાગ્યે જ વાત કરી. મેં તેને ફક્ત પૂછ્યું, 'તમે કેવા પ્રકારનું ભોજન રાંધી શકો છો?' તેણે જવાબ આપ્યો કે તે સાઉથ ઈન્ડિયન, ચાઇનીઝ અને બીજું બધું રાંધી શકે છે. બસ એટલું જ."

ક્રિકેટરે એમ પણ કહ્યું કે તે માણસ તેના પિતાના એક મિત્ર દ્વારા આવ્યો હતો, જેણે તેની ભલામણ કરી હતી અને કહ્યું હતું કે તે બધી પ્રકારની વાનગીઓ કેવી રીતે રાંધી શકે છે. તેથી જ તેને ઘરે લાવવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ આવતાની સાથે જ તેણે 20,000 રૂપિયાની એડવાન્સની માંગણી કરી. મારી મમ્મીએ તેને કહ્યું, "પહેલા બે કે ત્રણ દિવસ રાંધો. ચાલો જોઈએ કે તમે અહીં ગોઠવાઈ શકો છો કે નહીં અને તમારા ભોજનનો સ્વાદ કેવો છે. તે પછી, અમે નક્કી કરીશું કે અમે તમને કેટલા પૈસા આપીશું." પરંતુ તે શરૂઆતથી જ 20,000 રૂપિયા માંગી રહ્યો હતો. આ જ વાતે અમને શંકા ગઈ... કોણ તરત જ 20,000 રૂપિયા માંગે? પહેલા, અમને તમારી રસોઈ કુશળતા બતાવો. જો અમને તમારું કામ ગમશે તો જ અમે તમને નોકરી પર રાખીશું... અને દેખીતી રીતે, તે યોગ્ય રીતે રસોઈ બનાવી શકતો ન હતો."

FIRમાં શું લખ્યું છે?

અગાઉ, ભોપાલની રતિબાદ પોલીસે શશાંક અને તેના પિતા વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો હતો અને તપાસ શરૂ કરી હતી. એફઆઈઆર મુજબ, શશાંકના પિતા શૈલેષ સિંહ, શશાંક સિંહ અને તેમના ડ્રાઇવરને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.

FIRની કૉપી
FIRની કૉપી (ETV Bharat)

રીવા જિલ્લાના રહેવાસી ફરિયાદી વિપેન્દ્ર સિંહ તોમરે 25 જૂને રસોઈયા તરીકે કામ શરૂ કર્યું હતું. તેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેમને ભોજન અને રહેવાની વ્યવસ્થા સાથે માસિક 15,000 રૂપિયા પગાર આપવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું.

FIRની કૉપી
FIRની કૉપી (ETV Bharat)

ફરિયાદીએ પોતાની લેખિત ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, "પગાર, ભોજન અને રહેવાની ખાતરી મળ્યા પછી, હું ત્યાં કામ કરવા સંમત થયો અને તેમના ઘરે રહેવા લાગ્યો,"

તોમરે આરોપ લગાવ્યો કે, બાદમાં તેને કહેવામાં આવ્યું કે, તેના કામમાં ખામીઓ છે અને તેનો મોબાઇલ ફોન છીનવી લેવામાં આવ્યો. તેણે પોલીસને જણાવ્યું કે, "28 જૂનના રોજ, નાસ્તો બનાવ્યા પછી, મેં શૈલેષ સિંહ પાસે મારો મોબાઇલ ફોન પાછો માંગ્યો, પરંતુ તેમણે ના પાડી. હું હતાશ થઈને રૂમમાં જતો રહ્યો."

FIRની કૉપી
FIRની કૉપી (ETV Bharat)

ફરિયાદીએ વધુમાં આરોપ લગાવ્યો કે શૈલેષ સિંહ, તેમનો પુત્ર શશાંક સિંહ અને તેમનો ડ્રાઇવર મારા રૂમમાં આવ્યા, મને ગાળો આપી અને હાથ અને માર મારવાનું શરૂ કર્યું. મને માર માર્યા પછી, તેઓએ મને બળજબરીથી ઘરની બહાર કાઢી મૂક્યો."

તેણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે તેઓએ તેના મોબાઇલ ફોનમાંથી 1,000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા હતા અને દાવો કર્યો હતો કે તે જમવાના અને રહેવાના ખર્ચ માટે હતા. તોમરે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું, "ઘટના પછી, હું મારા સંબંધીઓ સાથે ફરિયાદ નોંધાવવા અને કાનૂની કાર્યવાહીની માંગ કરવા પોલીસ સ્ટેશન આવ્યો હતો." પોલીસ હવે આ બધા આરોપોની તપાસ કરી રહી છે.

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