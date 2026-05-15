ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહના પિતા યોગરાજ સિંહ સામે FIR નોંધાઈ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહના પિતા યોગરાજ સિંહ ભારે મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ચંદીગઢના સેક્ટર-36 સ્થિત પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમની વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે.
Published : May 15, 2026 at 8:36 PM IST
FIR FILED AGAINST YOGRAJ SINGH: ટીમ ઈન્ડિયાના દિગ્ગજ ક્રિકેટર યુવરાજ સિંહના પિતા યોગરાજ સિંહ ગંભીર મુશ્કેલીમાં ફસાયેલા હોય તેવું લાગે છે. તાજેતરમાં એમેઝોન પ્રાઇમ પર તેમની એક વેબ સિરીઝ રિલીઝ થઈ હતી, તેમણે મહિલાઓ વિશે આપેલા એક ડાયલોગના કારણે મોટો વિવાદ ઉભો થયો છે. ચંદીગઢના સેક્ટર 36ના પોલીસ સ્ટેશનમાં તેમની વિરુદ્ધ FIR નોંધવામાં આવી છે. પરિણામે, તેમને માફી માંગવા માટે કહેવામાં આવી રહ્યું છે. આ દ્રશ્યની એક ક્લિપ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં તેઓ મહિલાઓ વિરુદ્ધ અપમાનજનક ટિપ્પણી કરતા જોવા મળી રહ્યા છે.
કઈ કલમ હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે?
પંજાબ રાજ્ય મહિલા આયોગે આ બાબતની ગંભીર નોંધ લીધી છે. આયોગે પંજાબ પોલીસને આ કેસની તપાસ શરૂ કરવા માટે નિર્દેશો જારી કર્યા છે. ‘પંજાબ રાજ્ય મહિલા આયોગ અધિનિયમ, 2001’ ની કલમ 12 હેઠળ પોતાની સત્તાઓનો ઉપયોગ કરીને, આયોગે શ્રેણીના લેખક, દિગ્દર્શક અને નિર્માતા યોગરાજ સિંહ તેમજ જવાબદાર અન્ય તમામ વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. વધુમાં, આયોગે માંગ કરી છે કે તપાસ રિપોર્ટ એક અઠવાડિયામાં રજૂ કરવામાં આવે.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अभिनेता योगराज सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ में एक वेब सीरीज़ के वायरल क्लिप में महिलाओं के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 14, 2026
पुलिस सूत्रों के अनुसार, चंडीगढ़ के सेक्टर 36 पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा… pic.twitter.com/9Fq1bbCbxO
Chandigarh Police registered an FIR against Yograj Singh, father of former cricketer Yuvraj Singh, over a controversial video clip in which he used derogatory remarks against women. The case was filed at Sector 36 Police Station under various sections of the IT Act: SSP… pic.twitter.com/h1elF2wC9B— IANS (@ians_india) May 14, 2026
યોગરાજ સિંહ તરફથી કોઈ ટિપ્પણી નહીં
યોગરાજ સિંહ પોતાની તીખી ટિપ્પણીઓ અને તીક્ષ્ણ પ્રતિક્રિયાઓ માટે જાણીતા છે. જોકે, આ બાબતે તેમના તરફથી અત્યાર સુધી કોઈ ટિપ્પણી સામે આવી નથી. આ વિવાદ વેબ સિરીઝ લુખ્ખે ની આસપાસ ફરે છે. આ વેબ સિરીઝ 8 મેના રોજ એમેઝોન પ્રાઇમ વિડીયો પર રિલીઝ થઈ હતી. તેમાં રાશિ ખન્ના, પલક તિવારી, લક્ષવીર સિંહ સરન અને પ્રખ્યાત રેપર કિંગ જેવા સ્ટાર્સ છે.
આ બાબતે IANS સાથે વાત કરતા, ચંદીગઢના વકીલ ઉજ્જવલ ભસીને જણાવ્યું હતું કે, "તેમના (યોગરાજના) નિવેદનો એવી મહિલાઓને નિશાન બનાવે છે જે કામ પર જાય છે અને ઘરે પાછા ફર્યા પછી તેમના પરિવાર માટે ભોજન બનાવે છે. માતાઓ, બહેનો, પત્નીઓ અને પુત્રીઓ - તે બધા પરિવારનું ધ્યાન રાખે છે. તેથી, મેં ચંદીગઢ SSP ને ફરિયાદ નોંધાવી છે. મને વિશ્વાસ છે કે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
