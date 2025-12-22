મેંગલોરમાં સૌપ્રથમ ફિનસ્વિમિંગ સ્પર્ધા - વિવિધ રાજ્યોના સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો
ફિનસ્વિમિંગ ચેમ્પિયનશિપ પહેલી વાર મેંગ્લોરમાં શરૂ કરવામાં આવી છે, અને આજે સ્પર્ધાનો ત્રીજો દિવસ છે.
મેંગલુરુ: રાજ્યની નવી ફિન સ્વિમિંગ ચેમ્પિયનશિપ મેંગલુરુમાં પહેલી વાર યોજાઈ રહી છે. નામ જેટલું જ અનોખું, ફિન સ્વિમિંગમાં તરવૈયાઓ તેમના પગ સાથે જોડાયેલ એક અનોખા ફિન જેવા ઉપકરણ પહેરે છે.
પાંચમી રાષ્ટ્રીય ફિન સ્વિમિંગ ચેમ્પિયનશિપ 20 થી 22 ડિસેમ્બર (આજે) દરમિયાન શહેરના એમ્મેકેરે સ્વિમિંગ પૂલ ખાતે યોજાઈ રહી છે. અંડરવોટર સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યું છે. કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ સહિત 32 થી વધુ રાજ્યોના લગભગ 1,000 ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે.
જ્યારે તરવૈયાઓ સામાન્ય રીતે કોઈપણ સાધનો વિના સ્વિમિંગ કરે છે, ત્યારે ફિન સ્વિમિંગમાં સ્નોર્કલિંગ અને સ્કુબા ડાઇવિંગ સાધનો પહેરીને તેમના પગ સાથે લાંબા ફિન્સ જોડાયેલા હોય છે. ફિન સ્વિમિંગના બે પ્રકાર છે: મોનોફિન અને બાયફિન. બાયફિન એટલે દરેક પગ સાથે અલગથી જોડાયેલા બે ફિન્સ સાથે તરવું. મોનોફિન એટલે બંને પગ સાથે એક સાથે એક ફિન સાથે તરવું. સ્નોર્કલ નામનું ઉપકરણ ચહેરા સાથે જોડાયેલું છે.
આ સ્પર્ધામાં, સ્પર્ધા શ્રેણીના આધારે 100 મીટર, 200 મીટર, 400 મીટર અને 800 મીટરનું અંતર પાણીની અંદર અથવા પાણીની અંદર તરવામાં આવે છે. એપનિયા સ્વિમિંગ નામની શ્રેણીમાં પણ તરવું શક્ય છે, જે 50 મીટરના અંતર સુધી મર્યાદિત છે. આ સ્વિમિંગ માટે ડૉક્ટરનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે. પાણીની અંદર ફિન સ્વિમિંગ સ્પર્ધા એમે કેરે સ્વિમિંગ પૂલ ખાતે યોજાઈ રહી છે, જેમાં વિવિધ વય જૂથો માટે શ્રેણીઓ છે.
રેકોર્ડબ્રેક બેંગલુરુ: 2023 માં, પશ્ચિમ બંગાળની તરણવીર ઝોયા જન્નતે 25.71 સેકન્ડમાં તરીને ફિન સ્વિમિંગમાં રેકોર્ડ બનાવ્યો. આ સ્પર્ધામાં બેંગલુરુની માન્યા નામની છોકરીએ 25.65 સેકન્ડમાં તરીને અગાઉનો રેકોર્ડ તોડ્યો. ફિન સ્વિમિંગના ઇતિહાસમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે મેંગલુરુમાં ફિન સ્વિમિંગ યોજાયું છે.
આ વિશે બોલતા, સ્વિમિંગ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના જનરલ સેક્રેટરી ડૉ. તપન પાણિગ્રહીએ જણાવ્યું હતું કે, "ફિન સ્વિમિંગ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપનું પાંચમું સંસ્કરણ પહેલી વાર મેંગલુરુમાં યોજાઈ રહ્યું છે. તે સ્પર્ધાત્મક સ્વિમિંગનું બીજું સ્વરૂપ છે અને ભારતના યુવાનો માટે એક નવું પ્લેટફોર્મ છે. પ્રથમ સંસ્કરણ ગોવામાં, પછી પુણે અને દિલ્હીમાં યોજાયું હતું, અને હવે પાંચમું સંસ્કરણ મેંગલુરુમાં યોજાઈ રહ્યું છે. ફિન સ્વિમિંગનો અર્થ એ છે કે તરવૈયાઓ શ્વાસ લેવા માટે સ્નોર્કલનો ઉપયોગ કરે છે."
"તેઓ તેમના પગમાં ફિન્સ સાથે તરવા માટે જાય છે. જો તેમના દરેક પગ પર અલગ ફિન્સ હોય, તો તેને બાય-ફિન કહેવામાં આવે છે. જો બંને પગ એક જ ફિન સાથે જોડાયેલા હોય, તો તેને મોનો-ફિન કહેવામાં આવે છે. આ સ્પર્ધામાં મોનો-ફિન, બાય-ફિન્સનો ઉપયોગ કરીને સરફેસ સ્વિમિંગ, તેમજ એપનિયા (શરૂઆતથી અંત સુધી શ્વાસ લીધા વિના 50 મીટર તરવું) જેવી શ્રેણીઓ છે. આ રમત સમગ્ર વિશ્વમાં લોકપ્રિય છે."
"ભારતમાં, અંડરવોટર સ્પોર્ટ્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા તેનો પ્રચાર કરી રહ્યું છે. આ વર્ષે, 32 રાજ્યોના 437 જિલ્લાઓમાંથી 1,800 થી વધુ સ્પર્ધકો ભાગ લઈ રહ્યા છે. 144 સ્પર્ધાઓ છે, જેમાં દરરોજ 487 મેડલ વિજેતાઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. NADA ટીમે રમતવીરો, માતાપિતા, કોચ અને ટેકનિકલ અધિકારીઓને વાજબી રમત વિશે જાગૃત કર્યા છે. ઉંમરની છેતરપિંડી અટકાવવા માટે સરકારી પ્રક્રિયાઓનું પાલન કરવામાં આવ્યું છે."
"વાજબી પરિણામો સુનિશ્ચિત કરવા માટે ટચપેડ સ્વ-ટાઇમિંગ સિસ્ટમ સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. મેંગલુરુ સ્માર્ટ સિટીએ ઉત્તમ સમર્થન પૂરું પાડ્યું છે. ફિન સ્વિમિંગ ફક્ત એક ભારતીય રમત નથી; તે સમગ્ર વિશ્વમાં રમાય છે. ભારતમાં આ રમતને માન્યતા આપવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે, જેને આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિ (IOC) સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ દ્વારા માન્યતા આપવામાં આવી છે. આપણા તરવૈયાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. ઓલિમ્પિકમાં ફિન સ્વિમિંગનો સમાવેશ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. તેને ટૂંક સમયમાં ઓલિમ્પિક રમત તરીકે માન્યતા આપવામાં આવશે,"
