FIFA Worldcup: 92 વર્ષ બાદ ઇજિપ્તને મળી વર્લ્ડકપમાં પ્રથમ જીત, ન્યૂઝીલેન્ડને 3-1થી હરાવ્યું
ફિફા વર્લ્ડકપમાં 92 વર્ષ પહેલા ડેબ્યૂ કર્યા બાદ ઇજિપ્તે વર્લ્ડકપમાં પોતાની પ્રથમ જીત મેળવી હતી.
Published : June 22, 2026 at 12:32 PM IST
FIFA World Cup 2026: ઇજિપ્તે ફિફા વર્લ્ડકપ 2026માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 3-1થી જીત મેળવીને મોટી સિદ્ધિ મેળવી છે. આ ઇજિપ્તની 92 વર્ષ અને 25 દિવસ પહેલા પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યા બાદ પ્રથમ વર્લ્ડકપ જીત છે.
ન્યૂઝીલેન્ડે મેચની શરૂઆત આક્રમક અંદાજમાં કરી હતી અને ફિન સુરમેને 15મી મિનિટમાં ગોલ ફટકારી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમને લીડ અપાવી હતી. આ પ્રથમ વખત હતું જ્યારે ઇજિપ્તની ટીમ ફિફા વર્લ્ડકપ મેચમાં હાફ-ટાઇમ સુધી પાછળ રહ્યું હતું.
ઇજિપ્તે બીજા હાફમાં જોરદાર વાપસી કરી હતી અને 58,67,82 મિનિટમાં ત્રણ ગોલ ફટકારી મેચનું પરિણામ પલટી નાખ્યુ હતું. આ ત્રણેય ગોલ મુસ્તફા જિકો, મોહમ્મદ સલાહ અને ટ્રેજેગુએટે કર્યા હતા.
મોહમ્મદ સલાહે રચ્યો ઇતિહાસ
આ મેચ જેટલી ઇજિપ્ત માટે યાદગાર હતી એટલી જ ટીમના સ્ટાર ખેલાડી મોહમ્મદ સલાહ માટે પણ હતી. મોહમ્મદ સલાહે માત્ર ન્યૂઝીલેન્ડ વિરૂદ્ધ જીત અપાવનાર ગોલ જ ફટકાર્યો નહતો પણ તે મોટી ટૂર્નામેન્ટમાં બે સિઝનમાં ગોલ ફટકારનાર ઇજિપ્તનો પ્રથમ ખેલાડી પણ બન્યો હતો. આ પહેલા તેણે 2018માં વર્લ્ડકપમાં પણ ગોલ ફટકાર્યો હતો.
મોહમ્મદ સલાહ 34 વર્ષ અને 6 દિવસની ઉંમરમાં ગોલ ફટકારનાર ઇજિપ્તનો સૌથી વધુ ઉંમરનો ખેલાડી પણ બની ગયો છે. સલાહે મેગડી અબ્દેલઘનીનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો જેણે 1990માં નેધરલેન્ડ વિરૂદ્ધ 30 વર્ષ અને 320 દિવસની ઉંમરમાં ગોલ ફટકાર્યો હતો.
What a night for Egypt! Their first-ever FIFA World Cup victory 🏆 pic.twitter.com/wFcffOKmL8— FIFA (@FIFAcom) June 22, 2026
મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે 1934માં ઇજિપ્તે પોતાનો પ્રથમ વર્લ્ડકપ રમ્યો હતો. તે બાદ તેમણે 1990 અને 2018માં પણ ભાગ લીધો હતો પરંતુ પોતાની પ્રથમ જીત 2026માં મેળવી હતી. ઇજિપ્તે આ પ્રથમ જીત પહેલા અત્યાર સુધી 7 મેચ રમી છે જેમાં 0 જીત, 2 ડ્રો અને 5 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો અને કૂલ 5 ગોલ કર્યા હતા.
મેચ બાદ મોહમ્મદ સલાહે શું કહ્યું?
ઇજિપ્તના કેપ્ટન મોહમ્મદ સલાહે વર્લ્ડકપમાં પોતાના દેશને પ્રથમ ઐતિહાસિક જીત અપાવ્યા બાદ ખુશી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, આ સિદ્ધિ દેશના ફૂટબોલ ઇતિહાસની સૌથી મોટી જીતમાંથી એક તરીકે યાદ કરવામાં આવશે.
મેચ બાદ મોહમ્મદ સલાહે કહ્યું, 'આ અદભુત છે. મને ખબર નથી કે તેને શબ્દોમાં કેવી રીતે વ્યક્ત કરું. આ બધા ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ માટે એક મોટી સિદ્ધિ છે. આશા છે કે, આપણે ગ્રુપમાં આ રીતે જ આગળ વધીશું, ઇતિહાસ રચીશું અને ક્વોલિફાઇ થઈશું; અને આવનારા વર્ષોમાં, આને ઇજિપ્તના ફૂટબોલના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી સિદ્ધિઓમાંની એક તરીકે યાદ કરવામાં આવશે."
'પ્લેયર ઓફ ધ મેચ'નો એવોર્ડ મળ્યા બાદ સલાહે કકહ્યું કે તે અને તેના સાથી ખેલાડીઓ ફેન્સને આનંદ આપવા અને વર્લ્ડકપમાં શક્ય તેટલું આગળ વધવા માટે કટિબદ્ધ છે. મોહમ્મદ સલાહે કહ્યું, 'અમે ગ્રુપમાં હાલમાં ટોચ પર છીએ, પરંતુ આગામી મેચ મહત્ત્વપૂર્ણ છે. અમે આજે ઉજવણી કરીશું અને પછી કાલથી શરૂ થનારા ત્રીજા રાઉન્ડમાં ઇરાન સામેની મેચની તૈયારી શરૂ કરીશું.'
FIFA વર્લ્ડકપ 2026: 11માં દિવસનું પરિણામ
- સ્પેને સાઉદી અરબને 4-0થી હરાવ્યું.
- ઉરૂગ્વે વિરૂદ્ધ કેપ વર્ડેની મેચ 2-2થી ડ્રો રહી.
- બેલ્જિયમ વિરૂદ્ધ ઇરાનની મેચ 0-0થી ડ્રો રહી.
- ઇજિપ્તે ન્યૂઝીલેન્ડને 3-1થી હરાવ્યું.
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