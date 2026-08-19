ફૂટબોલ ચાહકો માટે સારા સમાચાર! ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ધૂમ મચાવનારી ટીમ 'કેપ વર્ડે' ભારત આવશે
કેપ વર્ડેએ 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં પોતાના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનથી વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું.
Published : August 19, 2026 at 5:05 PM IST
CAPE VERDE VISIT INDIA: ભારતીય ફૂટબોલ ચાહકો માટે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે કેપ વર્ડે ટીમ - જેણે 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું હતું - ભારતનો પ્રવાસ કરવા માટે તૈયાર છે. અહેવાલો દર્શાવે છે કે આ પ્રવાસ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબરમાં થવાની સંભાવના છે. પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, પ્રસ્તાવિત મેચ 30 સપ્ટેમ્બરથી 6 ઓક્ટોબર વચ્ચે રમાઈ શકે છે. જોકે, મેચની તારીખ અને સ્થળ અંગે ચર્ચા હજુ પણ ચાલુ છે.
સૂત્રોને ટાંકીને, પીટીઆઈએ અહેવાલ આપ્યો છે કે કેપ વર્ડે સામેની મેચ 3 ઓક્ટોબરે કોલકાતામાં યોજાનારી બ્રાઝિલ સામેની ભારતની ખૂબ જ અપેક્ષિત મૈત્રીપૂર્ણ મેચ પહેલાં અથવા પછી સુનિશ્ચિત થઈ શકે છે. સૂત્રો જણાવે છે કે વાતચીત ચાલી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી કંઈ નક્કી થયું નથી. 30 સપ્ટેમ્બરથી 6 ઓક્ટોબર દરમિયાન ભારત કેપ વર્ડેનું આયોજન કરે તેવી પ્રબળ શક્યતા છે. મેચની સત્તાવાર પુષ્ટિ થયા પછી જ તારીખ અને સ્થળ નક્કી કરવામાં આવશે; એવી અપેક્ષા છે કે વિગતો ટૂંક સમયમાં અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવશે.
ફિફા વર્લ્ડ કપમાં કેપ વર્ડેનું પ્રદર્શન
કેપ વર્ડે એક આફ્રિકન ફૂટબોલ ટીમ છે જે વૈશ્વિક સ્તરે 64મા ક્રમે છે. તેઓએ ફિફા વર્લ્ડ કપ (યુએસએ, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા આયોજિત) માં શાનદાર શરૂઆત કરીને વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું. કેપ વર્ડે ગ્રુપ સ્ટેજમાં અજેય રહ્યું અને રાઉન્ડ ઓફ 32 માં સ્થાન મેળવ્યું. ગ્રુપ સ્ટેજમાં, તેઓએ સ્પેનને - જે પછીથી વિશ્વ ચેમ્પિયન બન્યું - ડ્રોમાં રોક્યું. વધુમાં, તેઓએ ઉરુગ્વે સામે 2-2 થી રોમાંચક ડ્રો અને સાઉદી અરેબિયા સામે 0-0 થી ડ્રો રમ્યો, જેનાથી નોકઆઉટ સ્ટેજમાં આગળ વધ્યું.
તેમની પ્રભાવશાળી ટુર્નામેન્ટ દોડની અંતિમ મેચ આર્જેન્ટિના સામે હતી; આ રમતમાં પણ, તેઓએ મેસ્સીની ટીમને સખત લડાઈ આપી. જો કે, રાઉન્ડ ઓફ 32 દરમિયાન વધારાના સમયમાં 2-3 થી હારી જતાં તેઓ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા. નોંધનીય છે કે, આ કેપ વર્ડેનો પ્રથમ વર્લ્ડ કપ દેખાવ હતો; આ સિદ્ધિ સાથે, તેઓ ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થનાર સૌથી નાનો રાષ્ટ્ર અને આઇસલેન્ડ પછી બીજો સૌથી ઓછો વસ્તી ધરાવતો દેશ બન્યો.
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