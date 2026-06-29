FIFA વર્લ્ડકપ: દક્ષિણ આફ્રિકા ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર, કેનેડાએ રાઉન્ડ ઓફ 32માં 1-0થી હરાવ્યું
FIFA World Cup Round of 32: યૂસ્ટાકિયોના સ્ટોપેજ-ટાઇમમાં કરવામાં આવેલા શાનદાર ગોલે કો-હોસ્ટ કેનેડાને રાઉન્ડ ઓફ 16માં પહોંચાડી દીધુ હતું.
Published : June 29, 2026 at 11:39 AM IST
લોસ એન્જલસ: FIFA વર્લ્ડ રેન્કિંગમાં 30માં સ્થાને રહેલી કેનેડાની ટીમ પ્રથમ વખત વર્લ્ડકપની લાસ્ટ-16માં પહોંચી ગઇ છે. કેનેડાએ ટૂર્નામેન્ટના રાઉન્ડ ઓફ 32માં દક્ષિણ આફ્રિકાને 1-0થી હરાવ્યું હતું.
સ્ટીફન યૂસ્ટાકિયોએ અંતિમ ક્ષણે ગોલ ફટકારીને કો-હોસ્ટ કેનેડાને આગામી રાઉન્ડમાં પહોંચાડી દીધુ હતું. કેનેડાનો મુકાબલો હવે હ્યૂસ્ટન સ્ટેડિયમમાં નેધરલેન્ડ-મોરક્કો મેચમાં વિજેતા ટીમ સામે થશે.
પ્રતિભાશાળી અને જોશથી ભરેલી દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ વિરૂદ્ધ આ જોરદાર મુકાબલો હતો પરંતુ કેનેડાએ મેચમાં સારી તક બનાવી અને યૂસ્ટાકિયોએ સ્ટોપેજ ટાઇમમાં વિજયી ગોલ ફટકાર્યો હતો.
આ પહેલા આ બન્નેમાંથી કોઇ પણ ટીમ નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચી નહતી. કેનેડાએ FIFA વર્લ્ડકપ 2026માં ઐતિહાસિક સિદ્ધિ મેળવી હતી જેમાં FIFA વર્લ્ડકપમાં પોતાનો પ્રથમ પોઇન્ટ અને પ્રથમ જીત સામેલ છે. હવે રાઉન્ડ ઓફ 16માં જગ્યા પાક્કી કર્યા બાદ કેનેડા પાસે પોતાના સારા પ્રદર્શનને આગળ વધારવા અને ગ્લોબલ સ્ટેજ પર ખુદને વધુ મજબૂત કરવાની તક છે.
સ્ટોપેજ ટાઇમમાં હાર્યું દક્ષિણ આફ્રિકા
દક્ષિણ આફ્રિકાએ લોસ એન્જલસ સ્ટેડિયમમાં પ્રથમ હાફમાં સારી રમત રમી હતી પરંતુ અંતિમ બોલે તે ચુકી ગયા હતા. હાફ ટાઇમ પહેલા દક્ષિણ આફ્રિકાને બે વખત ગોલ કરતા રોકવામાં આવી હતી. આબ્રે મોદિબાએ મોઇસ બોમ્બિટોના હેડરને ગોલ લાઇનથી દૂર કર્યો હતો જ્યારે રોનવેન વિલિયમ્સે સારો બચાવ કરતા તાજોન બુકાનનને ગોલ કરતા રોક્યો હતો.
મેચ ફરી શરૂ થયા બાદ કેનેડાએ ફરી નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું. તાની ઓલુવાસેયીના શોટે વિલિયમ્સને રોક્યો હતો અને આ પહેલા એટેકર રિબાઉન્ડ પર ગોલ કરે તે પહેલા જ મબેકેજેલી મબોકાજીએ બોલને પાછળ ધકેલી દીધો હતો.
75મી મિનિટમાં જ્યારે અલ્ફોસો ડેવિસ મેદાન પર ઉતર્યો ત્યારે દર્શકોનો ઉત્સાહ વધ્યો હતો, તેણે પોતાની ગતિ અને ચાલાકીથી દક્ષિણ આફ્રિકા માટે ખતરો ઉભો કર્યો હતો. જોકે, યૂસ્ટાકિયોએ મેચનો નિર્ણય કર્યો અન તેને સ્ટોપેજ ટાઇમમાં બોક્સના કિનારા પર ઉછળતા બોલને નિયંત્રણમાં લાવી નીચેના ખુણામાં ગોલ ફટકાર્યો હતો.
સૌથી વધુ ઉંમરનો કોચ
દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રથમ વખત નોકઆઉટ તબક્કામાં પહોંચ્યા બાદ ગર્વ સાથે ઘરે પરત ફરશે. દક્ષિણ આફ્રિકાના કોચ હ્યૂગો બ્રૂસ, 74 વર્ષ અને 79 દિવસની ઉંમરમાં નોકઆઉટ તબક્કાના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ઉંમર ધરાવતા કોચ બની ગયા છે. આ પહેલા આ રેકોર્ડ ઓક્સર ટબારેજના નામે હતો જે 2018ની ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં ઉરૂગ્વે ટીમને આગળ લઇ જતા સમયે 71 વર્ષના હતા.
ટૂર્નામેન્ટના રાઉન્ડ ઓફ 32માં બીજી મેચ આજે રાત્રે 10:30 વાગ્યે જાપાન અને બ્રાઝીલ વચ્ચે રમાશે.
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