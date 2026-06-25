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FIFA World Cup: સાઉથ આફ્રિકાએ પ્રથમ વખત નૉકઆઉટમાં બનાવી જગ્યા, દક્ષિણ કોરિયાને 1-0થી હરાવ્યું

FIFA World Cup 2026: સાઉથ આફ્રિકા આ પહેલા ત્રણ વખત FIFA વર્લ્ડકપમાં સામેલ થયું છે.

સાઉથ આફ્રિકાએ પ્રથમ વખત ફિફા વર્લ્ડકપના નોકઆઉટ સ્ટેજમાં જગ્યા બનાવી હતી
સાઉથ આફ્રિકાએ પ્રથમ વખત ફિફા વર્લ્ડકપના નોકઆઉટ સ્ટેજમાં જગ્યા બનાવી હતી (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 5:29 PM IST

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South Africa In FIFA World Cup: સાઉથ આફ્રિકાએ ફિફા વર્લ્ડકપ 2026ના નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચીને ઇતિહાસ રચી દીધો છે. આ આફ્રિકન ટીમ આ પહેલા ત્રણ FIFA વર્લ્ડકપ-1998,2002 અને 2010માં સામેલ થઇ હતી પરંતુ ક્યારેય નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચી શકી નહતી.

બુધવાર (25 જૂન) રમાયેલી ગ્રુપ Aની રોમાંચક મેચમાં તેમણે બીજા હાફમાં થાપેલો માસેકોના ગોલની મદદથી દક્ષિણ કોરિયાને 1-0થી હરાવ્યું હતું જેની સાથે તે પોતાના ગ્રુપમાં ત્રણમાંથી એક જીત, એક ડ્રો અને એક હાર સાથે કૂલ 4 પોઇન્ટ સાથે બીજા નંબર પર રહી હતી. બીજી તરફ કોરિયાના આગળ વધવાની શક્યતા અધૂરી છે. હવે તેને જોવું પડશે કે તે શું આઠ સૌથી સારી ત્રીજા સ્થાને રહેનારી ટીમમાંથી એક તરીકે આગળ વધવા માટે ઘણુ સારૂ પ્રદર્શન કરી શકે છે કે નહીં.

મેચમાં બન્ને ટીમોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું પરંતુ પ્રથમ હાફમાં કોઇ ટીમને ગોલ કરવામાં સફળતા મળી નહતી પરંતુ બીજા હાફમાં સાઉથ આફ્રિકાએ પણ સારી રમત બતાવી હતી જેનો ફળ પણ તેને મળ્યો જ્યારે થાપેલો માસેકોએ બીજા હાફમાં 63મી મિનિટમાં ગોલ કરીને પોતાની ટીમની જીત પાક્કી કરી હતી. આ સાથે માસેકો 22 વર્ષ અને 225 દિવસની ઉંમરમાં FIFA વર્લ્ડકપમાં સાઉથ આફ્રિકા માટે ગોલ કરનાર બીજો સૌથી નાની ઉંમરનો ખેલાડી બની ગયો છે.

આ અવિશ્વસનીય

પ્લેયર ઓફ ધ મેચ બનેલા માસેકોએ જણાવ્યું, 'આ અવિશ્વસનીય છે, આ કોઇ સપના જેવું લાગે છે. ફેન્સનો આભાર, તેમણે પોતાનું બધુ આપ્યું. આ તે તમામ માટે છે જેમણે અમારૂ સમર્થન કર્યું અને તેમના માટે પણ જેને નથી કર્યું. ઘણા લોકો હતા જેમણે અમારા પર વિશ્વાસ નહતો. અમે ઘણો મુશ્કેલ સમય પણ જોયો છે પરંતુ આ ટીમે કરી બતાવ્યું કે તે મજબૂત છે.'

રાઉન્ડ ઓફ 32માં સાઉથ આફ્રિકાની મેચ

સાઉથ આફ્રિકા હવે આગામી મેચ ટૂર્નામેન્ટના નોકઆઉટ એટલે કે રાઉન્ડ ઓફ 32માં રમશે, જ્યાં તેનો મુકાબલો ગ્રુપ Aમાં રનર અપ રહેવાને કારણે ગ્રુપ Bની રનર અપ ટીમ કેનેડા સામે થશે. આ મેચ ભારતીય સમય અનુસાર 29 જૂને રાત્રે 12:30 વાગ્યે લોસ એન્જલસમાં રમાશે.

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FIFA WORLDCUP SOUTH AFRICA
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