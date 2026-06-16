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FIFA વર્લ્ડકપમાં 68 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તૂટ્યો, એક જ દિવસમાં રમાયેલી તમામ 4 મેચ ડ્રો થઇ

FIFA World Cup 2026 Records: ફિફા વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં બીજી વખત એક જ દિવસમાં રમાયેલી ચારેય મેચ ડ્રો થઇ હતી.

ફિફા વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં બીજી વખત એક જ દિવસમાં રમાયેલી ચારેય મેચ ડ્રો થઇ હતી.
ફિફા વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં બીજી વખત એક જ દિવસમાં રમાયેલી ચારેય મેચ ડ્રો થઇ હતી. (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 1:50 PM IST

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Four Matches Draw in a Day: FIFA વર્લ્ડકપ 2026ની પાંચમા દિવસની અંતિમ મેચ ઇરાન અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાઇ હતી. લોસ એન્જલસ સ્ટેડિયમમાં ગ્રુપ Gની રોમાંચક મેચ 2-2થી ડ્રો થઇ હતી, જેના પરિણામે બંને ટીમોએ 1-1 પોઈન્ટ શેર કર્યો હતો.

આ મેચ માત્ર મેદાન પરના રોમાંચક ખેલ માટે જ યાદગાર નહીં રહે, પરંતુ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ના પાંચમા દિવસે રમાયેલી છેલ્લી મેચ તરીકે રેકોર્ડ બુકમાં પણ નોંધાઈ ગઈ છે, કારણ કે તે દિવસની ચોથી મેચ પણ ડ્રો થઇ હતી, જેની સાથે ટૂર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં એક જ દિવસમાં ચાર મેચ ડ્રો થવાનો અનોખો રેકોર્ડ બની ગયો.

ફિફા વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં આ પ્રકારની ઘટના બીજી વખત બની છે. આ પહેલા આવી ઘટના 68 વર્ષ પહેલા 1958માં સ્વીડનમાં રમાયેલી ટૂર્નામેન્ટમાં જોવા મળી હતી. જ્યારે 15 જૂનના દિવસે રમાયેલી ચારેય મેચ ડ્રો થઇ હતી. આ મેચનું પરિણામ નીચે જોઇ શકાય છે.

ફિફા વર્લ્ડકપ 1958 (15 જૂન)

  • સ્વીડન વર્સિસ વેલ્સ (0-0)
  • ઇંગ્લેન્ડ વર્સિસ ઓસ્ટ્રેલિયા (2-2)
  • પરાગ્વે વર્સિસ યુગોસ્લાવિયા (3-3)
  • વેસ્ટ જર્મની વર્સિસ નોર્ધન આયરલેન્ડ (2-2)

68 વર્ષ બાદ અનોખો રેકોર્ડ નોંધાયો

હવે 68 વર્ષ બાદ બીજી વખત 2026 ફિફા વર્લ્ડકપના પાંચમા દિવસે 15 જૂને રમાયેલી ચાર મેચ કોઇ વિજેતા વગર સમાપ્ત થઇ હતી. દિવસની શરૂઆતની મેચમાં કેપ વર્ડેએ સ્પેનને કોઇ ગોલ વગર ડ્રો પર રોકી દીધુ હતું. બેલ્જિયમ અને ઇજિપ્ત વચ્ચેની મેચ 1-1થી ડ્રો થઇ હતી જ્યારે સાઉદી અરેબિયા અને ઉરૂગ્વે વચ્ચેની મેચ પણ 1-1થી સમાપ્ત થઇ હતી જેમાં બન્ને ટીમોને 1-1 પોઇન્ટ મળ્યા હતા. દિવસના અંતમાં રમાયેલી ઇરાન અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચ પણ 2-2થી ડ્રો થઇ હતી.

ફિફા વર્લ્ડકપ 2026 (15 જૂન)

  • કેપ વર્ડે વર્સિસ સ્પેન (0-0)
  • બેલ્જિયમ વર્સિસ ઇજિપ્ત (1-1)
  • સાઉદી અરબ વર્સિસ ઉરૂગ્વે (1-1)
  • ઇરાન વર્સિસ ન્યૂઝીલેન્ડ (2-2)

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