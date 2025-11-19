ETV Bharat / sports

1,50,000 ની વસ્તી ધરાવતો દેશ ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થયો, આ સિદ્ધિ હાંસલ કરનાર વિશ્વનો સૌથી નાનો દેશ બન્યો

કુરાકાઓની વસ્તી આશરે 1 લાખ 56 હજાર છે અને વિસ્તાર 444 ચોરસ કિલોમીટર છે.

કુરાકાઓ ફિફા વર્લ્ડ કપમાં પહોંચનાર સૌથી નાનો દેશ બન્યો
કુરાકાઓ ફિફા વર્લ્ડ કપમાં પહોંચનાર સૌથી નાનો દેશ બન્યો
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 19, 2025 at 6:17 PM IST

FIFA World Cup Qualifiers: 18 નવેમ્બર, 2025, FIFA વર્લ્ડ કપ ક્વોલિફાયરમાં ઇતિહાસમાં અંકિત થઈ ગયું છે. આ દિવસે, કુરાકાઓ FIFA વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય કરનાર સૌથી નાનો દેશ બન્યો. 90 મિનિટ પછી જ્યારે અંતિમ સીટી વાગી, ત્યારે કુરાકાઓના ખેલાડીઓ ખુશીથી ઉમટી પડ્યા, તેમને ખ્યાલ આવ્યો કે તેમણે એવું કંઈક પ્રાપ્ત કર્યું છે જે બહુ ઓછા લોકોએ વિચાર્યું હશે.

કુરાકાઓની વસ્તી

કુરાકાઓના નાના કેરેબિયન ટાપુએ કિંગ્સ્ટનમાં જમૈકા સામે 0-0થી ડ્રો કરીને ૨૦૨૬ ફિફા વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું સ્થાન મેળવ્યું, જે વિશ્વ કપ માટે ક્વોલિફાય કરનાર ઇતિહાસનો સૌથી નાનો દેશ બન્યો. કુરાકાઓની કુલ વસ્તી આશરે 1,56,000 છે, જે 444 ચોરસ કિલોમીટર વિસ્તારમાં ફેલાયેલી છે.

કુરાકાઓના ખેલાડીઓ ઉજવણી કરે છે
કુરાકાઓના ખેલાડીઓ ઉજવણી કરે છે

કુરાકાઓએ આઇસલેન્ડનો રેકોર્ડ તોડ્યો

પહેલાં, આઇસલેન્ડ 2018 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થનાર સૌથી નાનો દેશ બન્યો હતો, જે રેકોર્ડ 2018 વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થનાર સૌથી નાનો દેશ બન્યો હતો. તે સમયે, તેની વસ્તી 350,000 હતી, જે કુરાકાઓની વસ્તી કરતા બમણી હતી. જોકે, કુરાકાઓએ હવે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.

કુરાકાઓનું ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન

કુરાકાઓનું ક્વોલિફાયિંગ અભિયાન શાનદાર રહ્યું હતું, એક પણ મેચ હાર્યો ન હતો. આમાં બર્મુડા સામે 7-0થી શાનદાર વિજયનો સમાવેશ થાય છે. કુરાકાઓએ બધી છ મેચ જીતીને ગ્રુપ Bમાં 12 પોઈન્ટ સાથે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું, જે જમૈકાથી એક પોઈન્ટ આગળ છે.

હૈતીએ પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું

કુરાકાઓ ઉપરાંત, હૈતીએ તે રાત્રે વિલેમસ્ટેડમાં નિકારાગુઆને 2-0થી હરાવીને 52 વર્ષ પછી વર્લ્ડ કપમાં સ્થાન મેળવ્યું. તેમની લાયકાત 1974ના વર્લ્ડ કપ ડેબ્યૂ પછી દેશની સૌથી મોટી ફૂટબોલ સિદ્ધિઓમાંની એક છે.

અત્યાર સુધીમાં કેટલી ટીમો ક્વોલિફાય થઈ છે?

FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 માં કુલ 48 ટીમો ભાગ લેશે, જે કતાર 2022 માં ભાગ લેનાર 32 ટીમો કરતા નોંધપાત્ર રીતે વધુ છે. અત્યાર સુધીમાં કુલ 42 દેશો ક્વોલિફાય થયા છે. અહીં એક યાદી છે.

યજમાન દેશો: કેનેડા, મેક્સિકો, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ

એશિયા: ઓસ્ટ્રેલિયા, ઈરાન, જાપાન, જોર્ડન, કતાર, સાઉદી અરેબિયા, દક્ષિણ કોરિયા, ઉઝબેકિસ્તાન

આફ્રિકા: અલ્જેરિયા, કેપ વર્ડે, ઇજિપ્ત, ઘાના, આઇવરી કોસ્ટ, મોરોક્કો, સેનેગલ, દક્ષિણ આફ્રિકા, ટ્યુનિશિયા

કોનકાકાફા: કુરાકાઓ, હૈતી, પનામા

યુરોપ: ઑસ્ટ્રિયા, બેલ્જિયમ, ક્રોએશિયા, ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, જર્મની, નેધરલેન્ડ, નોર્વે, પોર્ટુગલ, સ્કોટલેન્ડ, સ્પેન, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ

ઓશનિયા: ન્યુઝીલેન્ડ

દક્ષિણ અમેરિકા: આર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલ, કોલંબિયા, એક્વાડોર, પેરાગ્વે, ઉરુગ્વે

