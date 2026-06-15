FIFA World Cup: જર્મનીએ કુરાકાઓને 7-1થી હરાવી વર્લ્ડકપનો કર્યો શાનદાર પ્રારંભ
FIFA WC: ચાર વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન જર્મનીએ પોતાનો પ્રથમ વર્લ્ડકપ રમી રહેલી કુરાકાઓને 7-1થી હરાવ્યું હતું.
Published : June 15, 2026 at 11:52 AM IST
હ્યૂસ્ટન: જર્મનીએ રવિવારે કુરાકાઓને 7-1થી હરાવીને ફીફા વર્લ્ડકપ 2026 અભિયાનનો પ્રારંભ કર્યો હતો. ફેલિક્સ નમેચાએ ટૂર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધીનો સૌથી ઝડપી ગોલ કર્યો હતો અને જૂલિયન નાગેલ્સમેનની ટીમને ગ્રુપ Eની પ્રથમ મેચમાં જ આસાનીથી જીત અપાવી હતી.
ચાર વખતની વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ટીમે શરૂઆતથી જ મેચમાં પોતાની પકડ બનાવી લીધી હતી અને છ મિનિટની અંદર જ શાનદાર ગોલ કર્યો હતો. આ ટૂર્નામેન્ટનો સૌથી ઝડપી ગોલ હતો.
જોકે, કદ અને વસ્તી બન્નેની દ્રષ્ટિએ વર્લ્ડકપ માટે ક્વોલિફાય થનાર સૌથી નાનો દેશ કુરાકાઓએ પ્રથમ હાફ વચ્ચે જ ગોલ કરીને જર્મનીની ટીમને ચોંકાવી દીધી હતી. આ સાથે જ સ્કોર 1-1ની બરાબરી પર આવી ગયો હતો. લગભગ 1,55,000ની વસ્તી અને માત્ર 171 ચોરસ માઇલની ભૂમિ ક્ષેત્રફળ ધરાવતા આ કેરેબિયન દેશ તરફથી લિવાનો કોમેનેસિયાએ ગોલ કર્યો હતો.
A strong start for 🇩🇪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
હાઇડ્રેશન બ્રેક બાદ જર્મનીએ ફરી મેચ પર પકડ બનાવી હતી અને એક બાદ એક એમ કરીને કૂલ 6 ગોલ ફટકારી ચેમ્પિયન ટીમ જેવી રમત રમી હતી અને પોતાની પ્રથમ મેચમાં શાનદાર જીત મેળવી હતી. જર્મની તરફથી નિકો શ્લોટરબેક, કાઇ હાવર્ટ્ઝ, જમાલ મુસિયાલા, નથાનિએલ બ્રાઉન અને ઉંડાવે ગોલ કર્યા હતા.
જર્મનીએ રચ્યો ઇતિહાસ
મેચમાં 7 ગોલ ફટકારવાની સાથે જ જર્મની ટૂર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ (239) કરનારી ટીમ બની ગઇ છે. જ્યારે બ્રાઝિલ 238 ગોલ સાથે બીજા નંબર પર છે. ત્રીજા નંબર પર આર્જેન્ટીના છે જેને ટૂર્નામેન્ટમાં કૂલ 152 ગોલ ફટકાર્યા છે.
Germany take top spot 📊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/G261xrcEpN— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
જર્મની જેવી ટીમ સામે હારવું કોઇ શરમજનક વાત નથી
કુરાકાઓના કોચ એડવોકેટે જણાવ્યું કે ટૂર્નામેન્ટમાં જર્મની જેવી મોટી ટીમ સામે હારવું કોઇ શરમજનક વાત નથી. આ ટૂર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય કરવું જ કેરેબિયન ટીમ માટે એક મોટી સિદ્ધિ હતી.
મેચ બાદ વાત કરતા એડવોકેટે બન્ને ટીમ વચ્ચેના અંતરને માન્યું હતું અને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આ પરિણામને આ સિદ્ધિ પર હાવી થવા ન દેવા જોઇએ જે તેમના ખેલાડીઓએ ટૂર્નામેન્ટમાં પહોંચીને મેળવી છે.
Warra goal for Germany 🇩🇪 pic.twitter.com/xnhko6kdGv— 🇺🇸🇵🇹 عاصم (@__ixmsimo) June 14, 2026
એડવોકેટે જણાવ્યું કે, આપણે આત્મવિશ્વાસ રાખવો જોઇએ અને ખુદ પર વિશ્વાસ કરવો જોઇએે. આ આપણો પ્રથમ વર્લ્ડકપ છે અને બાકી મેચોમાં હજુ પણ બધુ મેળવવાનું બાકી છે.'
કુરાકાઓનો આગામી મુકાબલો ઇક્વાડોર સામે થશે, જ્યારે જર્મનીની ટીમ કોટે ડી આઇવર સામે ટકરાશે.
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