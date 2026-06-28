FIFA Worldcup: ઓસ્ટ્રિયા અને અલ્જીરિયા નોકઆઉટમાં, ઇરાન વર્લ્ડકપમાંથી બહાર
ઓસ્ટ્રિયા અને અલ્જીરિયા વચ્ચે વર્લ્ડકપના ગ્રુપ સ્ટેજની અંતિમ મેચ રોમાંચક 3-3થી ડ્રો થઇ હતી.
Published : June 28, 2026 at 4:41 PM IST
FIFA World Cup 2026: ઓસ્ટ્રિયા અને અલ્જીરિયા વચ્ચે વર્લ્ડકપના ગ્રુપ સ્ટેજની અંતિમ મેચ રોમાંચક 3-3થી ડ્રો થઇ હતી. આ પરિણામ બન્ને ટીમ માટે ફાયદાકારક રહ્યું હતું કારણ કે બન્ને ટીમ નોકઆઉટ રાઉન્ડ (રાઉન્ડ ઓફ 32)માં પહોંચી ગઇ છે જ્યારે ઇરાન ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઇ ગયું છે.
સાસા કલાજ્જિકે અંતિમ ક્ષણે બરાબરીનો ગોલ ફટકાર્યો હતો જેનાથી ઓસ્ટ્રિયા ગ્રુપ Jમાં અલ્જીરિયાને પાછળ છોડી બીજા સ્થાને રહ્યું હતું. ખાસ વાત આ છે કે ઓસ્ટ્રિયા 1982 બાદ પ્રથમ વખત ગ્રુપ સ્ટેજમાં આગળ વધ્યુ છે જ્યારે અલ્જીરિયા 2014 બાદ બીજી વખત નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચ્યું છે.
ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાના ગ્રુપ વિનર તરીકે પહેલા જ જગ્યા પાક્કી કર્યા બાદ ઓસ્ટ્રિયા રનર અપ તરીકે આગળ વધ્યુ હતું અને હવે 3 જુલાઇએ લોસ એન્જલસ સ્ટેડિયમમાં તેનો મુકાબલો સ્પેન સામે થશે. બીજી તરફ અલ્જીરિયા ત્રીજા સ્થાને રહેનારી આઠ સર્વશ્રેષ્ઠ ટીમમાંથી એક તરીકે આગળ વધી હતી અને તેનો રાઉન્ડ ઓફ 32માં 3 જુલાઇએ વાનકુંવરમાં સ્વિત્ઝર્લેન્ડ સામે મુકાબલો થશે.
Super-sub Kalajdžić sends Austria to the knockouts 🇦🇹⌚️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zbaQLzqzJk— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ઇરાન વર્લ્ડકપમાંથી બહાર
ઇરાનની નસીબનો નિર્ણય ઓસ્ટ્રિયા અને અલ્જીરિયાની મેચ પર હતો. જો આ મેચમાં હાર અથવા જીતનું પરિણામ આવ્યું હોત તો ઇરાન ત્રીજા નંબર પર રહેતા નોકઆઉટમાં પહોંચી ગયું હોત. જોકે, આ મેચ 3-3થી ડ્રો રહી હતી જેને કારણે બન્ને ટીમ નોકઆઉટમાં પહોંચી ગઇ હતી અને ઇરાન વર્લ્ડકપમાં એક પણ મેચ હાર્યા વગર ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઇ ગયું હતું. ઇરાન ગ્રુપ Gમાં બેલ્જિયમ, ઇજિપ્ત અને ન્યૂઝીલેન્ડ સાથે હતું જેમાંથી બેલ્જિયમ અને ઇજિપ્ત નોકઆઉટમાં પહોંચવામાં સફળ રહ્યા જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ અને ઇરાન ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઇ ગયા હતા.
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