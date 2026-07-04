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FIFA વર્લ્ડ કપ: આર્જેન્ટિનાએ રોમાંચક મેચમાં કેપ વર્ડેને હરાવ્યું; મેસ્સીની ટીમ પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં આ દેશનો સામનો કરશે

Argentina vs Cape Verde: ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાએ રાઉન્ડ ઓફ 32 માં કેપ વર્ડેને 3-2 થી હરાવીને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકી દીધું.

આર્જેન્ટિનાએ રોમાંચક મેચમાં કેપ વર્ડેને હરાવ્યું.
આર્જેન્ટિનાએ રોમાંચક મેચમાં કેપ વર્ડેને હરાવ્યું. (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 4, 2026 at 10:17 AM IST

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Argentina vs Cape Verde: પોતાના પહેલા વર્લ્ડ કપમાં રમતા, કેપ વર્ડેએ 32મી રાઉન્ડની મેચમાં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાને જોરદાર ટક્કર આપી; જોકે, લિયોનેલ મેસ્સીની ટીમે મિયામી સ્ટેડિયમમાં 124 મિનિટ ચાલેલી સ્પર્ધામાં 3-2થી વિજય મેળવ્યો. આ જીત સાથે, આર્જેન્ટિના ફિફા વર્લ્ડ કપ રાઉન્ડ 16માં પ્રવેશ કર્યો, જ્યાં તેનો સામનો ઇજિપ્ત સાથે થશે.

નિયમિત સમયના અંતે સ્કોર 1-1થી બરાબર હતો, જેના કારણે મેચ વધારાના સમયમાં ગઈ. 29મી મિનિટે મેસ્સીએ ગોલ કરીને પોતાની ટીમને 1-0ની લીડ અપાવી. કેપ વર્ડેના ડુઆર્ટેએ પાછળથી 59મી મિનિટે બરાબરી કરી.

ત્યારબાદ મેચ વધારાના સમયમાં ગઈ, જ્યાં આર્જેન્ટિનાના લિસાન્ડ્રો માર્ટિનેઝે 92મી મિનિટે ગોલ કરીને પોતાની ટીમને 2-1થી આગળ કરી દીધી. જોકે, આ લીડ થોડા સમય માટે ટકી શકી કારણ કે કેપ વર્ડેના લોપેસ કેબ્રાલે શાનદાર ગોલ કરીને મેચ 2-2થી બરાબર કરી દીધી.

આખરે, કેપ વર્ડેના સપના 111મી મિનિટમાં ચકનાચૂર થઈ ગયા જ્યારે કેપ વર્ડેના એક ખેલાડીએ મેસ્સી દ્વારા લેવામાં આવેલા કોર્નર કિક પર સેલ્ફ ગોલ કર્યો. આનાથી આર્જેન્ટિના માટે 3-2 થી રોમાંચક વિજય સુનિશ્ચિત થયો અને તેમને રાઉન્ડ ઓફ 16 માં મોકલવામાં આવ્યા, જ્યાં તેઓ ઇજિપ્તનો સામનો કરશે - તે ટીમ જેણે રાઉન્ડ ઓફ 32 માં પેનલ્ટી પર ઓસ્ટ્રેલિયાને હરાવ્યું હતું. આ મેચ 7 જુલાઈના રોજ રાત્રે 9:30 વાગ્યે રમાશે.

મેસ્સીનો રેકોર્ડ

મેસ્સીએ મેચમાં એક ગોલ કર્યો, જેનાથી ટુર્નામેન્ટમાં તેનો ગોલ સાત થયો. વધુમાં, તે સતત આઠ ફિફા વર્લ્ડ કપ મેચમાં ગોલ કરનાર પ્રથમ ખેલાડી બન્યો.

મેસ્સીએ મેચ પછી શું કહ્યું?

મેસ્સીએ કહ્યું કે આર્જેન્ટિના ક્યારેય કેપ વર્ડે સામે સરળ વિજયની અપેક્ષા રાખતો ન હતો. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ ટુર્નામેન્ટમાં જીત અને હાર વચ્ચેનો ગાળો ખૂબ જ ઓછો રહ્યો છે. આઠ વખતના બેલોન ડી'ઓર વિજેતા મેસ્સીએ નાની ફૂટબોલ ટીમોને ઓછો અંદાજ આપવાની કોઈપણ માન્યતાને ફગાવી દીધી, અને કહ્યું કે નોકઆઉટ તબક્કામાં આત્મસંતોષ માટે કોઈ જગ્યા નથી.

મેસ્સીએ કહ્યું, "આ નોકઆઉટ મેચ છે, અને કંઈ પણ સરળતાથી મળતું નથી. કેટલાક લોકો તેમના નામના આધારે ટીમોને નબળી માની શકે છે, પરંતુ અમને ખબર હતી કે આ મેચ કંઈ પણ સરળ નહીં હોય."

તેમણે મિયામી ગરમીમાં 120 મિનિટની જોરદાર મેચ રમ્યા પછી તેમની ટીમના કોન્ફિડન્સની પણ પ્રશંસા કરી, નોંધ્યું કે આર્જેન્ટિનાએ તેમનો શ્રેષ્ઠ ફૂટબોલ રમ્યા વિના પણ આગળ વધવાનો માર્ગ શોધી કાઢ્યો. મેસ્સીએ કહ્યું, "હવે સૌથી મહત્વપૂર્ણ બાબત એ છે કે આરામ કરવો, આગામી મેચ વિશે વિચારવું અને આજની રમતમાંથી સકારાત્મકતાઓ લેવાનો પ્રયાસ કરવો."

TAGGED:

FIFA WORLD CUP
MESSIS TEAM PRE QUARTERFINALS
FIFA
ARGENTINA VS CAPE VERDE
ARGENTINA BEATS CAPE VERDE

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