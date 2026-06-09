સ્વિસ ટીમને ઝેરી સાપનો ખતરો, ખેલાડીઓને ટ્રેનિંગ કેમ્પ ન છોડવાની સૂચના
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા સ્વિસ ટીમને એક અસામાન્ય ચેતવણી મળી છે. ખેલાડીઓને સતર્ક રહેવા અને ટ્રેનિંગ કેમ્પની બહાર ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
Published : June 9, 2026 at 7:58 PM IST
FIFA World Cup 2026: સ્વિસ ફૂટબોલ ટીમને FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા એક અસામાન્ય ચેતવણી મળી છે. ખેલાડીઓને ઝેરી સાપથી સાવધાન રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ ચેતવણી ખાસ કરીને સ્વિસ ટીમ માટે જારી કરવામાં આવી છે કારણ કે તેઓ જ્યાં તાલીમ લઈ રહ્યા છે ત્યાં ખતરનાક ઝેરી સાપ જોવા મળે છે. પરિણામે, ખેલાડીઓને સતર્ક રહેવા અને કેમ્પની બહાર ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ટ્રેનિંગ કેમ્પ ન છોડવાની સૂચના
સ્વિસ ટીમ હાલમાં યુએસએના સાન ડિએગોમાં તાલીમ લઈ રહી છે. ટીમના ટ્રેનિંગ કેમ્પની નજીકમાં રેટલસ્નેકની ચાર અલગ અલગ ઝેરી પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. રેટલસ્નેકને વિશ્વના સૌથી ખતરનાક અને ઝેરી સાપમાં ગણવામાં આવે છે. પરિણામે, ખેલાડીઓને તાલીમ ક્ષેત્રની બહાર ન જવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. વધુમાં, તેમને સલાહ આપવામાં આવી છે કે જો પ્રેક્ટિસ દરમિયાન બોલ કેમ્પની બહાર જાય તો તેને પાછો મેળવવાનો પ્રયાસ ન કરે; સલામતીના હિતમાં, તેમને અલગ બોલનો ઉપયોગ કરીને તાલીમ ચાલુ રાખવાનું કહેવામાં આવ્યું છે.
🚨 𝗕𝗿𝗲𝗮𝗸𝗶𝗻𝗴:— KinG £ (@xKGx__) June 7, 2026
The Swiss FA has issued an official warning over venomous snakes found near the team’s accommodation in San Diego, California. 🇨🇭🐍
The federation considers the situation unacceptable and is now looking for an alternative base before the World Cup 🤯❌. pic.twitter.com/iSw39I0R2B
ગ્રુપ બીમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 માટે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને ગ્રુપ બીમાં મૂકવામાં આવ્યું છે. આ ગ્રુપમાં યજમાન કેનેડા, કતાર અને બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાની ટીમો પણ શામેલ છે. સ્વિસ ટીમ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાં સતત મજબૂત પ્રદર્શન માટે જાણીતી છે. મેચ દરમિયાન નિયંત્રણ જાળવવા અને ભૂલો ઓછી કરવાની ક્ષમતાને કારણે તેને મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવે છે.
કેમ ખાસ છે 2026 નો ફિફા વર્લ્ડ કપ
2026 નો ફિફા વર્લ્ડ કપ 11 જૂન (ભારતમાં 12 જૂન) થી શરૂ થશે અને 19 જુલાઈ સુધી ચાલશે. આ ટુર્નામેન્ટ અનેક રીતે ઐતિહાસિક છે. પહેલી વાર, 48 ટીમો વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહી છે. વધુમાં, પહેલી વાર, ત્રણ દેશો - યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો - સંયુક્ત રીતે ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યા છે. જ્યારે વિશ્વની સૌથી મોટી ફૂટબોલ ઇવેન્ટ મેદાન પર રોમાંચ જોવા મળશે, ત્યારે સ્વિસ ટીમને મેદાનની બહાર ઝેરી સાપના ભય સામે પણ સતર્ક રહેવાની જરૂર પડશે.
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