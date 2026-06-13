FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 : USAની ટીમે એકતરફી મેચમાં પેરાગ્વેને 4-1 થી હરાવ્યું
ફોલારિન બાલોગુને બે ગોલ નોંધાવ્યા હતા, જ્યારે જિઓ રેનાએ પણ મહત્વપૂર્ણ ગોલ ફટકાર્યો હતો.
Published : June 13, 2026 at 11:36 AM IST
હૈદરાબાદ : FIFA વર્લ્ડ કપના યજમાન દેશ અમેરિકા માટે ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત શાનદાર રહી છે. કેલિફોર્નિયામાં રમાયેલી મેચમાં અમેરિકાએ પેરાગ્વેને 4-1થી હરાવી વિજયી અભિયાનનો પ્રારંભ કર્યો. ફોલારિન બાલોગુને બે ગોલ નોંધાવ્યા હતા, જ્યારે જિઓ રેનાએ પણ મહત્વપૂર્ણ ગોલ ફટકાર્યો હતો.
મેચની શરૂઆતથી જ અમેરિકાએ દબદબો જમાવ્યો હતો. સાતમી મિનિટે પેરાગ્વેના ગોલના કારણે યજમાન ટીમે ખાતું ખોલ્યું હતું. ત્યારબાદ અમેરિકી ખેલાડીઓ સતતસ ગોલને કારણે સામેની ટીમ પર દબાણ ઉભું કર્યું હતું. સ્ટોપેજ ટાઈમમાં પેરાગ્વે તરફથી મૌરિસિયોએ એક ગોલ કર્યો, પરંતુ તરત જ જિઓ રેનાએ ગોલ મારીને અમેરિકાની જીત પર મહોર મારી હતી.
A winning start for 🇺🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
સાતમી મિનિટે ક્રિશ્ચિયન પુલિસિકે બે ડિફેન્ડરોને પાછળ છોડી મેકેનીને પાસ આપ્યો હતો. મેકેનીનો બોલ બાલોગુન તરફ જતો હતો, પરંતુ પેરાગ્વેના ડેમિયન બોબાડિલાએ ભૂલથી બોલ પોતાના જ ગોલમાં નાખી દિધો.
31મી મિનિટે બાલોગુને અમેરિકાની લીડ બમણી કરી હતી. એન્ટોની રોબિનસનના સુંદર પાસ બાદ પુલિસિકે આપેલા ક્રોસને તેણે ગોલમાં ફેરવ્યો હતો. પ્રથમ હાફ પૂર્ણ થવાની ક્ષણોમાં અમેરિકાએ ત્રીજો ગોલ નોંધાવ્યો હતો. ટિલમેનના પાસ પર બાલોગુને શાનદાર દોડ લગાવી બોલને ટોપ કોર્નરમાં પહોંચાડ્યો.
An unbeaten start for the hosts 👊#FIFAWorldCup pic.twitter.com/4QzUcsDgCS— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 13, 2026
બીજા હાફમાં પેરાગ્વેને એકમાત્ર ગોલ મળ્યો હતો. જુલિયો એન્સિસોએ બોક્સની ધાર પરથી મૌરિસિયોને બોલ આપ્યો હતો, જેના પર તેણે ગોલ કર્યો હતો. જોકે અંતિમ ક્ષણોમાં જિઓ રેનાએ જમણા પગની બહારની બાજુથી અદભૂત ફિનિશ કરીને અમેરિકાનો ચોથો ગોલ નોંધાવ્યો હતો.
આંકડાઓ પર નજર કરીએ તો અમેરિકાનું સંપૂર્ણ વર્ચસ્વ જોવા મળ્યું હતું. ટીમે 65 ટકા બોલ પોઝેશન જાળવી રાખ્યું હતું, જ્યારે પેરાગ્વે પાસે માત્ર 35 ટકા પોઝેશન રહ્યું હતું. ઉપરાંત અમેરિકાએ 16 શોટ ઓન ટાર્ગેટ લગાવ્યા હતા અને વિરોધી બોક્સમાં 53 ટચ નોંધાવ્યા હતા.
આ જીત સાથે અમેરિકા ત્રણ પોઈન્ટ અને +3 ગોલ તફાવત સાથે પોઈન્ટ ટેબલમાં ટોચના સ્થાને પહોંચી ગયું છે. હવે ટીમ 20 જૂને ઓસ્ટ્રેલિયા સામે આગામી મુકાબલો રમશે.
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