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FIFA WORLD CUP 2026: આજે ચાર મેચ, સ્પેન અને બેલ્જિયમ આજથી પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે

સોમવારે 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ચાર મહત્વપૂર્ણ મેચ રમાશે. ગ્રુપ H માં, સ્પેન કેપ વર્ડે સામે ટકરાશે, જ્યારે બેલ્જિયમ ગ્રુપ G માં ઇજિપ્ત સામે ટકરાશે.

FIFA 2026 TODAY SCHEDULE
FIFA 2026 TODAY SCHEDULE (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 2:51 PM IST

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FIFA WORLD CUP 2026: સોમવારથી 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ઘણી મોટી ટીમો માટે ઝુંબેશની શરૂઆત થશે. યુરોપિયન દિગ્ગજ સ્પેન અને બેલ્જિયમ પહેલીવાર મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યારે ઉરુગ્વે પણ ટાઇટલની રેસમાં પોતાનો ઇરાદો દર્શાવવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન, ઈરાની ટીમ લાંબા રાજકીય અને લોજિસ્ટિકલ પડકારોનો સામનો કર્યા પછી આખરે યુએસ પહોંચી ગઈ છે અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે તેનો પ્રારંભિક મેચ રમશે. સોમવારે કુલ ચાર મેચ રમાશે, જે બધી જ મેચો વિશ્વભરના ફૂટબોલ ચાહકો દ્વારા નજીકથી જોવામાં આવશે. ભારતીય સમય મુજબ, આમાંથી કેટલીક મેચો 15 જૂને મોડી રાત્રે અને અન્ય 16 જૂને સવારે રમાશે.

આજની મેચનું શેડ્યુંલ

  • ગ્રૂપ H: સ્પેન વિરુદ્ધ કેપ વર્ડે, 15 જૂન, રાત્રે 10:00 વાગ્યે
  • ગ્રૂપ G: બેલ્જિયમ વિરુદ્ધ ઇજિપ્ત, 16 જૂન, સવારે 1:00 વાગ્યે
  • ગ્રૂપ H: સાઉદી અરેબિયા વિરુદ્ધ ઉરુગ્વે, 16 જૂન, સવારે 4:00 વાગ્યે
  • ગ્રૂપ G: ઈરાન વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, 16 જૂન, સવારે 7:00 વાગ્યે

સ્પેન જીત સાથે શરૂઆત કરવા માંગે છે

સ્પેન ગ્રુપ H માં કેપ વર્ડે સામે ટકરાશે અને આ મેચ માટે તેને પ્રબળ ફેવરિટ માનવામાં આવે છે. યુરોપિયન ફૂટબોલનું પાવરહાઉસ, સ્પેનિશ ટીમ યુવાન અને અનુભવી ખેલાડીઓના મિશ્રણ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. કેપ વર્ડે પહેલીવાર આવા મોટા મંચ પર પોતાને સાબિત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. પરિણામે, સ્પેન માટે આ મેચ સરળ રહેશે નહીં, કારણ કે અંડરડોગ ટીમોએ વર્લ્ડ કપમાં વારંવાર મોટા અપસેટ સર્જ્યા છે. સ્પેન ફિફા રેન્કિંગમાં બીજા સ્થાને છે, જ્યારે કેપ વર્ડે 67મા ક્રમે છે. જોકે, કેપ વર્ડે વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય કરીને ઇતિહાસ રચ્યો છે, અને ટીમ માટે અપેક્ષાઓ ઊંચી છે. બંને ટીમો પહેલીવાર એકબીજાનો સામનો કરશે.

બેલ્જિયમ અને ઇજિપ્ત વચ્ચે રસપ્રદ મુકાબલો

ગ્રુપ G માં બેલ્જિયમ ઇજિપ્તનો સામનો કરશે. બેલ્જિયમની ટીમ ઘણા વર્ષોથી વિશ્વની ટોચની ટીમોમાં સ્થાન ધરાવે છે, પરંતુ વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતવાનું તેમનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું છે. દરમિયાન, ઇજિપ્ત મજબૂત રક્ષણાત્મક વ્યૂહરચના અને ઝડપી વળતા હુમલાઓનો ઉપયોગ કરીને બેલ્જિયમને પડકારવાનો પ્રયાસ કરશે. આ મેચ બંને ટીમો માટે મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે શરૂઆતનો વિજય નોકઆઉટ તબક્કામાં પ્રવેશ કરી શકે છે. બેલ્જિયમ અને ઇજિપ્ત અત્યાર સુધી ત્રણ વખત એકબીજા સામે આવી ચૂક્યા છે; બેલ્જિયમ આમાંથી ફક્ત એક જ મુકાબલો જીતી શક્યું છે, જ્યારે ઇજિપ્ત બે જીતી શક્યું છે.

ઉરુગ્વે સામે સાઉદી અરેબિયાનો પડકાર

ગ્રુપ H ની બીજી મેચમાં ઉરુગ્વે અને સાઉદી અરેબિયા ટકરાશે. ઉરુગ્વેની ટીમ તેના સમૃદ્ધ વર્લ્ડ કપ ઇતિહાસ અને અનુભવ પર આધાર રાખશે. જોકે, સાઉદી અરેબિયાને હળવાશથી ન લઈ શકાય; આ એ જ ટીમ છે જેણે 2022 કતાર વર્લ્ડ કપમાં આર્જેન્ટિનાને હરાવ્યું હતું. પરિણામે, ઉરુગ્વેએ સાવધ રહેવાની જરૂર પડશે. બંને ટીમો પહેલા બે વાર એકબીજા સામે આવી છે; ઉરુગ્વેએ એક મેચ જીતી હતી, જ્યારે બીજી મેચ ડ્રો રહી હતી.

ઈરાન ટીમ અમેરિકા પહોંચી

આજનો સૌથી ચર્ચિત મુકાબલો ઈરાન અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે હશે. ઈરાની રાષ્ટ્રીય ટીમ મેચના એક દિવસ પહેલા જ અમેરિકા પહોંચી હતી. લોસ એન્જલસ પહોંચતા પહેલા, ટીમ મેક્સીકન શહેર તિજુઆનામાં રોકાઈ હતી. છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા રાજકીય તણાવને કારણે ઈરાનની યાત્રાએ ધ્યાન ખેંચ્યું. પરિણામે, ઈરાની ફૂટબોલ ફેડરેશનને તેની મૂળ વર્લ્ડ કપ તૈયારી યોજનાઓમાં ફેરફાર કરવો પડ્યો. ટીમ શરૂઆતમાં એરિઝોનામાં બેઝ કેમ્પ સ્થાપવાનો ઇરાદો ધરાવતી હતી પરંતુ, સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને, તેના બદલે મેક્સિકોને તેના કામચલાઉ બેઝ તરીકે પસંદ કર્યું. લોસ એન્જલસમાં ટીમની હોટલની આસપાસ સુરક્ષા વ્યવસ્થા તેમના આગમન પછી વધારી દેવામાં આવી હતી; રસ્તાઓ પર પોલીસ દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, અને વધારાના બેરિકેડ મૂકવામાં આવ્યા હતા.

શાંતિ સમજૂતી વચ્ચે ટીમ પહોંચી

ઈરાની ટીમનું અમેરિકામાં આગમન એવા સમયે થયું છે જ્યારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શેહબાઝ શરીફે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરારની જાહેરાત કરી છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે આ કરાર પર ઔપચારિક હસ્તાક્ષર આ અઠવાડિયે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડમાં થઈ શકે છે. આ ઈરાની ટીમ માટે સ્વાગત સમાચાર તરીકે જોવામાં આવી રહ્યું છે, જે તેની વર્લ્ડ કપ તૈયારીઓ દરમિયાન રાજકીય વિકાસથી ઘેરાયેલી હતી. ટીમનું સંપૂર્ણ ધ્યાન હવે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની તેની શરૂઆતની મેચ પર જશે.

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FIFA 2026 TODAY SCHEDULE
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CAPE VERDE VS SPAIN
SAUDI ARABIA VS URUGUAY
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