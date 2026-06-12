96 વર્ષ પછી વર્લ્ડ કપમાં ટકરાશે આ બંને ટીમો, જાણો બીજા દિવસનું સંપૂર્ણ શેડ્યુલ
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની શરૂઆત શાનદાર રીતે થઈ છે. હવે, ફૂટબોલ ચાહકો બીજા દિવસે યોજાનારી મેચોને લઈને ઉત્સાહિત છે.
Published : June 12, 2026 at 4:50 PM IST
FIFA WORLD CUP 2026: ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની શરૂઆત શાનદાર રીતે થઈ છે. ભવ્ય ઉદ્ઘાટન સમારોહ અને પ્રથમ દિવસે યોજાયેલી મેચો પછી, ચાહકો હવે બીજા દિવસના આયોજન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. 12 જૂન, 2026 ના રોજ, ટુર્નામેન્ટના બે સહ-યજમાન - કેનેડા અને યુએસએ - પોતપોતાના અભિયાનનો પ્રારંભ કરવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે. કેનેડા બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાનો સામનો કરશે, જ્યારે દિવસની બીજી મેચમાં, યુએસએ પેરાગ્વેનો સામનો કરશે; આ બંને ટીમો 96 વર્ષ પછી વર્લ્ડ કપમાં એકબીજાનો સામનો કરશે.
બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાએ પ્લેઓફમાં ઇટાલીને હરાવ્યું
12 જૂન એ કેનેડિયન ફૂટબોલ ઇતિહાસમાં એક ઐતિહાસિક દિવસ બનવાનો છે, કારણ કે દેશ પહેલીવાર ફિફા વર્લ્ડ કપ મેચનું આયોજન કરે છે. ટોરોન્ટો સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાનારી આ મેચમાં, કેનેડા યુરોપિયન ટીમ બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિનાનો સામનો કરશે. બોસ્નિયાએ પ્લેઓફમાં એક મજબૂત ઇટાલિયન ટીમને હરાવીને વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું, જેનાથી સ્પષ્ટ થયું કે કેનેડા માટે આ મેચ ખૂબ જ સરળ રહેશે નહીં. ઘરઆંગણાના દર્શકોના ઉગ્ર સમર્થનને કારણે, કેનેડા પોતાના અભિયાનની શરૂઆત વિજય સાથે કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આ મેચ 13 જૂને કેનેડામાં સ્થાનિક સમય અનુસાર બપોરે 3:00 વાગ્યે અને ભારતમાં રાત્રે 12:30 વાગ્યે (IST) શરૂ થવાની છે.
Ready for day 2️⃣#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
યુએસએ લોસ એન્જલસ સ્ટેડિયમમાં પેરાગ્વેનો સામનો કરશે
દિવસનો બીજો મોટો મુકાબલો લોસ એન્જલસ સ્ટેડિયમમાં થશે, જ્યાં યુએસએ દક્ષિણ અમેરિકાની એક મજબૂત ટીમ પેરાગ્વેનો સામનો કરશે. મુખ્ય કોચ મૌરિસિયો પોચેટિનોના નેતૃત્વમાં, યુએસએ ટીમ ઘરઆંગણે જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરવાનો પ્રયાસ કરશે. જોકે, પેરાગ્વેને ઓછો અંદાજ ન આપી શકાય; CONMEBOL ક્વોલિફાયરમાં આર્જેન્ટિના અને બ્રાઝિલ જેવી ફૂટબોલ પાવરહાઉસને હરાવીને તેઓ પહેલાથી જ પોતાનો ઇરાદો દર્શાવી ચૂક્યા છે. તેમના હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, યુએસએ અને પેરાગ્વેએ નવ મેચ રમી છે; યુએસએ પાંચ જીતી, પેરાગ્વે બે જીતી અને બે મેચ ડ્રો રહી. આ મેચ 13 જૂનના રોજ લોસ એન્જલસમાં સાંજે 6:00 વાગ્યે અને ભારતમાં સવારે 6:30 વાગ્યે (IST) શરૂ થશે.
Set your reminders.#FIFAWorldCup #KickOffTimes@McDonalds pic.twitter.com/7OiBld5L6K— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
મેક્સિકોએ જીત સાથે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત કરી છે
સહ-યજમાન તરીકે, કેનેડા અને યુએસએ બંને પર તેમના ઘરઆંગણાના દર્શકો સામે અને તેમના પોતાના મેદાન પર સારું પ્રદર્શન કરવા માટે ભારે દબાણનો સામનો કરવો પડશે. ફૂટબોલ નિષ્ણાતો માને છે કે રમતના પ્રથમ બે દિવસ દરેક ટીમે આ વર્લ્ડ કપ માટે કેટલી તૈયારીઓ કરી છે તે જાહેર કરશે. હવે એ જોવું રસપ્રદ રહેશે કે, શરૂઆતની મેચમાં મેક્સિકોના શાનદાર વિજય પછી, અન્ય બે યજમાન રાષ્ટ્રો બીજા દિવસે પણ વિજય મેળવવામાં સફળ થાય છે કે નહીં.
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