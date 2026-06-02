IPL 2026 પછી, ચાહકો પર ચડશે 'ફૂટબોલ ફીવર', જાણો ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 વિશે જાણી અજાણી વાતો
IPL 2026 ના સમાપન સાથે, ખેલ પ્રેમીઓ માટે હવે બીજી એક મોટી ટુર્નામેન્ટ આવી રહી છે. FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ટૂંક સમયમાં શરૂ થવાનો છે.
Published : June 2, 2026 at 5:11 PM IST
FIFA WORLD CUP 2026: FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 11 જૂન, 2026 ના રોજ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, મેક્સિકો અને કેનેડામાં શરૂ થવાનો છે. આ ઇવેન્ટની તૈયારીઓ હાલમાં ઝડપથી ચાલી રહી છે. આ ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન, ભારતમાં પણ "ફૂટબોલ ફીવર"નો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. ભલે ભારતીય ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાં ભાગ લઈ રહી નથી, પણ દરેક વ્યક્તિ તેના વિશે માહિતગાર રહેવા માટે ઉત્સુક છે. આજે, અમે આ ટૂર્નામેન્ટ સંબંધિત બધી વિગતો તમારી સાથે શેર કરીશું.
48 ટીમો પહેલી વાર રમી રહી છે
2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં કુલ 48 ટીમો ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. આમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, મેક્સિકો, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇરાક, ઈરાન, જાપાન, જોર્ડન, દક્ષિણ કોરિયા, કતાર, સાઉદી અરેબિયા, ઉઝબેકિસ્તાન, અલ્જેરિયા, કેપ વર્ડે, ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો (ડીઆર કોંગો), આઇવરી કોસ્ટ, ઇજિપ્ત, ઘાના, મોરોક્કો, સેનેગલ, દક્ષિણ આફ્રિકા, ટ્યુનિશિયા, કુરાકાઓ, હૈતી, પનામા, આર્જેન્ટિના, બ્રાઝિલ, કોલંબિયા, એક્વાડોર, પેરાગ્વે, ઉરુગ્વે, ન્યુઝીલેન્ડ, ઓસ્ટ્રિયા, બેલ્જિયમ, બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના, ક્રોએશિયા, ચેક રિપબ્લિક, ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રાન્સ, જર્મની, નેધરલેન્ડ, નોર્વે, પોર્ટુગલ, સ્કોટલેન્ડ, સ્પેન, સ્વીડન, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ અને તુર્કીનો સમાવેશ થાય છે.
The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026
ભારતમાં FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ક્યારે અને ક્યાં જોવો?
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ભારતમાં ઝી નેટવર્ક પર પ્રસારિત થવાનું છે. મુખ્ય મેચો અને નોકઆઉટ રાઉન્ડ બપોરે 12:30 અને 1:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય) પ્રસારિત થશે. આને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય ચાહકો માટે એક સારા સમાચાર છે.
'Z' announces agreement with FIFA to broadcast 2026 football World Cup in India. pic.twitter.com/qulUugzH48— Press Trust of India (@PTI_News) June 1, 2026
જાણો FIFA વર્લ્ડ કપની ઇનામી રકમ
આ FIFA વર્લ્ડ કપમાં કુલ $656 મિલિયનનું ઇનામ ભંડોળ વહેંચવામાં આવશે, જે ભારતીય ચલણમાં આશરે ₹5,600 કરોડ જેટલું છે. વિજેતા ટીમને $50 મિલિયન, જ્યારે રનર-અપને $33 મિલિયન મળશે. ત્રીજા સ્થાને રહેનાર ટીમને $29 મિલિયન અને ચોથા સ્થાને રહેનાર ટીમને $27 મિલિયન મળશે. પાંચમા અને આઠમા સ્થાને રહેનાર ટીમને $19 મિલિયન મળશે. દરમિયાન, 9માથી 16મા ક્રમે રહેનાર ટીમોને $15 મિલિયન મળવાનું નક્કી છે. પ્રથમ રાઉન્ડમાં બહાર થયેલી ટીમોને $10.5 મિલિયન મળશે.
આ ટુર્નામેન્ટ ઘણી લાંબી ચાલવાની છે
આ ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં 48 ટીમો વચ્ચે કુલ 104 મેચ રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટ 39 દિવસ સુધી ચાલવાની છે, જેમાં ફાઇનલ મેચ 19 જુલાઈ, 2026 ના રોજ યોજાશે. અગાઉ, FIFA વર્લ્ડ કપમાં 32 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો, અને કુલ મેચોની સંખ્યા 64 હતી.
ટુર્નામેન્ટના નવા ફોર્મેટ વિશે જાણો
FIFA એ 48 ટીમોને 12 ગ્રુપમાં વિભાજીત કરી છે. દરેક ગ્રુપમાં ચાર ટીમો હશે. પરિણામે, ગ્રુપ સ્ટેજ દરમિયાન, દરેક ટીમ ત્રણ મેચ રમશે. પોતપોતાના ગ્રુપમાં ટોચના બે સ્થાનો પર રહેનારી 24 ટીમો સીધા આગળના રાઉન્ડમાં જશે. વધુમાં, બધા 12 ગ્રુપમાં ત્રીજા સ્થાને રહેનારી ટીમોમાંથી આઠ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારા રાષ્ટ્રો પણ આગળના રાઉન્ડમાં પ્રવેશ મેળવશે. આ પછી, રાઉન્ડ ઓફ 32, રાઉન્ડ ઓફ 16, ક્વાર્ટર-ફાઇનલ, સેમિ-ફાઇનલ અને ફાઇનલ મેચ રમાશે.
આ પણ વાંચો: