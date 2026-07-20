FIFA WORLD CUP FINAL: મેસ્સીનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું, સ્પેન 16 વર્ષ પછી ફરી ચેમ્પિયન
સ્પેને આર્જેન્ટિનાને હરાવીને ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો. સ્પેને ફાઇનલ 1-0થી જીતીને આર્જેન્ટિનાના સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાના સ્વપ્નને ચકનાચૂર કરી નાખ્યું.
Published : July 20, 2026 at 6:48 AM IST
FIFA WORLD CUP FINAL: ન્યૂ યોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સ્પેને ઇતિહાસ ફરીથી રચ્યો. 16 વર્ષની રાહ જોયા પછી, સ્પેન ફરી એકવાર ફિફા વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન બન્યું. એક રોમાંચક મેચમાં, સ્પેને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાને 1-0 થી હરાવીને બીજી વખત ફિફા વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી જીતી. ફેરન ટોરેસે વધારાના સમયની 106મી મિનિટે મેચનો એકમાત્ર અને નિર્ણાયક ગોલ કર્યો. સ્પેને અગાઉ 2010 માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં પોતાનો પહેલો ફિફા વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. હવે, 2026 માં બીજી વખત ટાઇટલ જીતીને, તેણે ફરી એકવાર વિશ્વ ફૂટબોલમાં પોતાનું સર્વોપરિતા સાબિત કરી છે. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સ્પેનના ડિફેન્સે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં સ્પેને તેની આઠ મેચમાં ફક્ત એક જ ગોલ ગુમાવ્યો. આ કોઈપણ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમ દ્વારા આપવામાં આવેલા ગોલની સૌથી ઓછી સંખ્યા છે.
ફાઇનલમાં સ્પેનનો દબદબો
ટાઇટલ મેચ દરમિયાન સ્પેનનું વર્ચસ્વ સ્પષ્ટ હતું. ટીમે 65 ટકા સમય સુધી રમત પર કબજો રાખ્યો હતો અને આર્જેન્ટિનાના ગોલ પર કુલ 20 શોટ લીધા હતા. આર્જેન્ટિનાએ આખી મેચમાં ફક્ત બે શોટ જ બચાવ્યા હતા. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાને સ્પેનની આક્રમક રણનીતિ અને મજબૂત મિડફિલ્ડ સામે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. મિડફિલ્ડર એન્ઝો ફર્નાન્ડીઝને બે પીળા કાર્ડ મળ્યા બાદ લાલ કાર્ડ સાથે મેદાનમાંથી બહાર મોકલી દેવામાં આવતા આર્જેન્ટિનાની સમસ્યાઓ વધી ગઈ હતી. પરિણામે, ટીમને નિયમન સમયની અંતિમ મિનિટો અને મોટાભાગનો વધારાનો સમય 10 ખેલાડીઓ સાથે રમવો પડ્યો હતો.
Spain have added another star above their crest 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/sFvm9NE2Lz— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
જોકે, આર્જેન્ટિનાના ગોલકીપર એમિલિયાનો માર્ટિનેઝે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, સ્પેનના અવિરત હુમલાઓને રોકી રાખ્યા. તેણે મેચમાં 11 શાનદાર બચાવ કર્યા, જે ફિફા વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ ઇતિહાસમાં ગોલકીપર દ્વારા સૌથી વધુ બચાવ છે. જો કે, તે પણ વધારાના સમયમાં ફેરન ટોરેસના ગોલને રોકી શક્યો નહીં.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
મેસ્સીનું બીજી વખત વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું
39 વર્ષીય લિયોનેલ મેસ્સી માટે આ મેચ ખાસ હતી. તે પોતાનો ત્રીજો વર્લ્ડ કપ ફાઇનલ રમી રહ્યો હતો અને સતત બીજા વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીતવાના સ્વપ્ન સાથે મેદાનમાં ઉતર્યો હતો. જોકે, સ્પેનની રમતશૈલીએ આર્જેન્ટિનાની આશાઓ પર પાણી ફેરવી દીધું. ફેરન ટોરેસના નિર્ણાયક ગોલ અને સમગ્ર મેચ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે, સ્પેને 16 વર્ષ પછી વિશ્વ ફૂટબોલની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ટ્રોફી પાછી મેળવી. દરમિયાન, આર્જેન્ટિનાનું સતત બીજા વર્લ્ડ કપ જીતવાનું સ્વપ્ન અધૂરું રહ્યું.
આ પણ વાંચો: