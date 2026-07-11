FIFA World Cup 2026: ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં સ્પેને બેલ્જિયમને હરાવ્યું; સેમિફાઇનલમાં ફ્રાન્સ સામે મુકાબલો
Spain vs Belgium: સ્પેને બેલ્જિયમને 2-1થી હરાવીને 2010 પછી પહેલી વાર સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
Published : July 11, 2026 at 10:35 AM IST
લોસ એન્જલસ: સ્પેને ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બેલ્જિયમને 2-1 થી હરાવ્યું. આ સાથે, સ્પેન 2010 પછી પહેલી વાર ફિફા વર્લ્ડ કપની સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું. હવે તેઓ 15 જુલાઈએ ફ્રાન્સનો સામનો કરશે.
સ્પેને 30મી મિનિટે પહેલો ગોલ કર્યો હતો, પરંતુ બેલ્જિયમે 41મી મિનિટે બરાબરી કરીને મેચને રોમાંચક અંત આપ્યો. આનાથી ફિફા વર્લ્ડ કપમાં સ્પેનની સતત છ ક્લીન શીટનો સિલસિલો સમાપ્ત થયો. સ્પેને આ વર્ષની ટુર્નામેન્ટની તેમની પ્રથમ પાંચ મેચમાં એક પણ ગોલ ગુમાવ્યો ન હતો, અને ગોલકીપર ઉનાઈ સિમોને કતાર વર્લ્ડ કપ પછી 650 મિનિટનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. આ સિલસિલો અચાનક તૂટી ગયો જ્યારે ડી કેટેલેરે કુબાર્સીને હેડ કરીને ટીમોથી કાસ્ટાગ્ને ક્રોસને ઘરે પહોંચાડ્યો.
Spain grab a late goal to secure their place in the Semi-final! 🇪🇸#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
1-1 ના પહેલા હાફ પછી, એવું લાગતું હતું કે મેચ એક્સ્ટ્રા-ટાઇમમાં જશે, કારણ કે બીજા હાફના અંત સુધી કોઈ પણ ટીમ ગોલ કરી શકી ન હતી. જોકે, સ્પેનિશ સબ્સ્ટીટ્યુટ મિકેલ મેરિનોએ 88મી મિનિટમાં નિર્ણાયક ગોલ કર્યો.
સબ્સ્ટીટ્યુટ તરીકે મેદાન પર આવ્યાના બે મિનિટ પછી, બેલ્જિયમના સબ્સ્ટીટ્યુટ ગોલકીપર સેને લેમેન્સ પાઉ કુબાર્સીના લાંબા અંતરના શોટને રોકવામાં નિષ્ફળ ગયા, જેના કારણે સ્પેનિશ મિડફિલ્ડરને નજીકથી ગોલ કરવાની તક મળી. સ્પેને 2-1 થી વિજય મેળવ્યો અને 2010માં દક્ષિણ આફ્રિકામાં ટ્રોફી જીત્યા પછી પહેલી વાર વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં વાપસી કરી.
આ વિજય સાથે, સ્પેન માર્ચ 2023 થી સતત 37 મેચો સુધી નિયમિત સમય (90 મિનિટ) માં અણનમ રહ્યું, જ્યારે બેલ્જિયમનો સતત 18 મેચોનો અણનમ ક્રમ તૂટી ગયો.
ટુર્નામેન્ટનો ત્રીજો ક્વાર્ટર-ફાઇનલ ઇંગ્લેન્ડ અને નોર્વે વચ્ચે રમાશે. જે ભારતીય સમય મુજબ ૧૨ જુલાઈએ બપોરે 2:30 વાગ્યે શરૂ થશે.