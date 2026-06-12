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દક્ષિણ કોરિયાએ વર્લ્ડ કપની શરૂઆત જીત સાથે કરી, રોમાંચક મેચમાં ચેકિયાને હરાવ્યું

FIFA World Cup ના બીજા મેચમાં દક્ષિણ કોરિયાનો સામનો ચેકિયા સાથે થયો હતો. આ દરમિયાન, ટૂર્નામેન્ટની પહેલી મેચ મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ હતી.

south korea snatch victory from czechia 2-1
south korea snatch victory from czechia 2-1 (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 3:17 PM IST

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SOUTH KOREA VS CZECHIA: ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની શરૂઆત શાનદાર રીતે થઈ છે. ટુર્નામેન્ટની શરૂઆતની મેચમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાનો સામનો સહ-યજમાન મેક્સિકો સાથે થયો હતો; મેક્સિકોએ દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમને 2-0 થી હરાવી, ટુર્નામેન્ટની શાનદાર શરૂઆત કરી. દરમિયાન, બીજી મેચમાં દક્ષિણ કોરિયા અને ચેકિયા સામસામે રમ્યા, જેમાં કોરિયન ટીમે 2-1 થી વિજય મેળવ્યો. આમ, જ્યારે દક્ષિણ કોરિયા અને મેક્સિકોએ શરૂઆતના દિવસે જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી, ત્યારે ચેકિયા અને દક્ષિણ આફ્રિકાને હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

પહેલા હાફમાં કોઈ ગોલ થયો નહીં

દક્ષિણ કોરિયા અને ચેકિયા વચ્ચેની મેચમાં, બંને ટીમોએ પ્રથમ હાફ દરમિયાન ઉત્તમ રમતનું પ્રદર્શન કર્યું. બ્રેક પહેલા કોઈ પણ ટીમ ગોલ કરી શકી નહીં. જોકે, બીજા હાફમાં ત્રણ ગોલ થયા, જેમાં દક્ષિણ કોરિયા આખરે વિજયી બન્યો. ચેકિયાએ 59મી મિનિટમાં પોતાનો પહેલો ગોલ કર્યો, જેમાં 1-0ની લીડ મળી; લાડિસ્લાવ ક્રેજી ચેક ટીમ માટે સ્કોરર હતા.

જોકે, દક્ષિણ કોરિયાએ હાર માની નહીં; 67મી મિનિટે હ્વાંગ ઇન-બીઓમે ટીમ માટે બરાબરી કરી. ત્યારબાદ, ઓહ હ્યોન-ગ્યુએ 80મી મિનિટે દક્ષિણ કોરિયાનો બીજો ગોલ કરીને તેમને 2-1થી આગળ કરી દીધા. ચેકિયા આ ખાધને ઉલટાવી શક્યું નહીં અને અંતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. તેઓએ દબાણ લાગુ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું અને થોડી તકો બનાવી, પરંતુ દક્ષિણ કોરિયાના ગોલકીપરે તેમને નકારવા માટે શાનદાર બચાવ કર્યા. સ્ટોપેજ સમયમાં પણ, ચેકિયા ટકી રહ્યું પરંતુ દક્ષિણ કોરિયાના સંરક્ષણને તોડી શક્યું નહીં.

મેક્સિકો વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા મેચમાં ત્રણ રેડ કાર્ડ મળ્યા

યજમાન મેક્સિકોએ 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપના પ્રારંભિક મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 2-0 થી હરાવીને શાનદાર શરૂઆત કરી. મેક્સિકો સિટી સ્ટેડિયમમાં શરૂઆતથી જ મેક્સિકોએ રમત પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું. જુલિયન ક્વિનોન્સે 9મી મિનિટે શરૂઆતનો ગોલ કર્યો, જેનાથી મેક્સિકો 1-0 થી આગળ થઈ ગયો. પ્રથમ હાફની 17મી મિનિટે દક્ષિણ આફ્રિકાના એક ખેલાડીને પીળો કાર્ડ મળ્યો, અને બીજા હાફની 49મી મિનિટે, સ્ફેફેલો સિથોલને વિરોધી ખેલાડીને ગેરકાયદેસર રીતે રોકવા બદલ સીધો રેડ કાર્ડ બતાવવામાં આવ્યો અને તેને મેદાનમાંથી બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યો. પરિણામે, દક્ષિણ આફ્રિકાએ 10 ખેલાડીઓ સાથે રમવાનું ચાલુ રાખવું પડ્યું.

બીજા હાફની 67મી મિનિટે, રાઉલ જીમેનેઝે બીજો ગોલ કર્યો, જેનાથી મેક્સિકોની લીડ 2-0 થઈ ગઈ. 84મી મિનિટે, વિડિઓ રિપ્લે સમીક્ષા પછી, દક્ષિણ આફ્રિકાના અન્ય એક ખેલાડી, થેમ્બા ઝ્વેનને રેડ કાર્ડ બતાવવામાં આવ્યું, જેના કારણે ટીમ મેદાન પર ફક્ત નવ ખેલાડીઓ રહી ગઈ. સ્ટોપેજ સમય (90+2 મિનિટ) દરમિયાન, મેક્સિકોના સીઝર મોન્ટેસને પણ ફાઉલ માટે રેડ કાર્ડ મળ્યું, જોકે તેનાથી મેચના પરિણામ પર કોઈ અસર પડી નહીં. અંતે, મેક્સિકોએ રમત 2-0 થી જીતી, ટુર્નામેન્ટની વિજયી શરૂઆત કરી.

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