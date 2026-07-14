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FIFA 2026 SEMIFINAL: આજે રાત્રે સ્પેન-ફ્રાન્સ વચ્ચે ટક્કર, લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યારે અને ક્યાં જોવું તે જાણો

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની પહેલી સેમિફાઇનલ સ્પેન અને ફ્રાન્સ વચ્ચે ટક્કર થવા જઈ રહી છે.

FRANCE VS SPAIN
FRANCE VS SPAIN (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 14, 2026 at 4:57 PM IST

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SPAIN VS FRANCE: FIFA World Cup ની પહેલી સેમિફાઇનલ સ્પેન અને ફ્રાન્સ વચ્ચે ટક્કર થવા જઈ રહી છે. સ્પેને 16 વર્ષ પછી સેમિફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી છે. બીજી તરફ, બે વખતની ચેમ્પિયન ફ્રેન્ચ ટીમ પણ ઉત્સાહમાં છે. આ મેચમાં, મેદાન પરના ખેલાડીઓ વચ્ચે જ નહીં, પરંતુ ફૂટબોલની બે સુપરપાવર વચ્ચે પણ ટક્કર થશે. એક તરફ લેમિન યમાલ છે, તો બીજી તરફ, કાયલિયન એમબાપ્પે તેને રોકવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે. આનો અર્થ એ છે કે ચાહકોને એક રોમાંચક લડાઈ જોવા મળશે.

મેચ ક્યારે અને ક્યાં રમાશે?

પહેલી સેમિફાઇનલ મેચ ડલ્લાસમાં રમાશે. આ મેચ ૧૪ જુલાઈના રોજ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 12:30 વાગ્યે શરૂ થશે.

ટીવી પર લાઈવ કેવી રીતે જોવું?

ભારતમાં ફ્રાન્સ વિરુદ્ધ સ્પેન સેમિફાઈનલ મેચ યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક (યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 1, યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 1 HD, યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 2, અને યુનિટ8 સ્પોર્ટ્સ 2 HD) પર લાઈવ પ્રસારિત કરવામાં આવશે.

ભારતમાં સ્ટ્રીમિંગ કેવી રીતે જોવું?

ZEE પાસે FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 માટે સ્ટ્રીમિંગ અધિકારો છે. આવી સ્થિતિમાં, તમે ZEE5 એપ પર સબ્સ્ક્રિપ્શન સાથે સેમિફાઇનલ મેચ જોઈ શકો છો.

બંને ટીમોની વર્લ્ડ કપ 2026 ની સફર

ફ્રાન્સ અને સ્પેન આ વર્લ્ડ કપમાં સૌથી મજબૂત ટીમોમાં સામેલ છે. ફ્રેન્ચ ટીમે ગ્રુપ સ્ટેજમાં સેનેગલ, ઇરાક અને નોર્વેને હરાવ્યા હતા. ત્યારબાદ તેઓ રાઉન્ડ ઓફ 32 માં સ્વીડન સામે 3-0 થી હારી ગયા અને આગામી રાઉન્ડમાં પેરાગ્વેને 1-0 થી હરાવ્યું. તેઓએ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં મોરોક્કોને 2-0 થી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું.

બીજી તરફ, સ્પેને પણ વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું વર્ચસ્વ બતાવ્યું છે અને સેમિફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો છે. કેપ વર્ડે સામેની પહેલી મેચ ડ્રો થયા બાદ, ટીમે આક્રમક રમત બતાવી. બીજી મેચમાં, તેઓએ સાઉદી અરેબિયાને 4-0 થી હરાવ્યું. ત્યારબાદ, તેઓ ઉરુગ્વે સામે 1-0 થી હારી ગયા. રાઉન્ડ ઓફ 32 માં, તેઓએ ઑસ્ટ્રિયા સામે 3-0 થી જીત મેળવી. રાઉન્ડ ઓફ 16 માં, તેઓએ પોર્ટુગલને હરાવ્યું. છેલ્લી મેચમાં, સ્પેને બેલ્જિયમને 2-1 થી હરાવ્યું અને સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું.

હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ

જો આપણે બંને ટીમોના હેડ ટુ હેડ રેકોર્ડ પર નજર કરીએ તો, મેચ એકદમ સમાન છે. સ્પેન અને ફ્રાન્સ અત્યાર સુધીમાં 38 વખત એકબીજા સામે ટકરાયા છે. આમાંથી, સ્પેને 18 મેચ જીતી છે જ્યારે ફ્રાન્સે 13 મેચ જીતી છે. તેવી જ રીતે, 7 ડ્રો છે. આ આંકડાઓ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે બંને ટીમો વચ્ચે હંમેશા કઠિન સ્પર્ધા રહે છે.

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