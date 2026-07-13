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FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ની સેમિફાઇનલ મેચોનો શેડ્યૂલ થયો નક્કી, આર્જેન્ટિનાનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે

ફિફા વર્લ્ડ કપ હવે સેમિફાઇનલ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે, જેમાં પ્રથમ મેચમાં ફ્રાન્સ અને સ્પેન ટકરાશે. બીજી સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડનો મુકાબલો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના સામે થશે.

fifa world cup 2026
fifa world cup 2026 (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 3:19 PM IST

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FIFA WORLD CUP 2026: ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના ક્વાર્ટર-ફાઇનલ તબક્કાની છેલ્લી બે મેચ 12 જુલાઈના રોજ રમાઈ હતી, જેમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમે નોર્વે સામેની મેચ 2-1થી જીતીને સેમિફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કર્યું હતું. આ પછી, ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી છેલ્લી ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મેચમાં પ્રભુત્વ ધરાવે છે, જેમાં તેઓએ 3-1ના માર્જિનથી જીત મેળવી હતી અને સેમિફાઇનલમાં ટિકિટ મેળવી હતી. આ સાથે, ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં સેમિફાઇનલમાં પહોંચનારી ચાર ટીમોના નામ નક્કી થઈ ગયા છે, જેમાં પ્રથમ સેમિફાઇનલ મેચ 15 જુલાઈએ ફ્રાન્સ અને સ્પેન વચ્ચે રમાશે, જ્યારે બીજી સેમિફાઇનલ મેચ 16 જુલાઈએ આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાશે.

અત્યાર સુધી ફ્રાન્સ સામે સ્પેનનું સામે પલડું ભારે

પહેલી સેમિફાઇનલ મેચ 15 જુલાઈના રોજ ભારતીય સમય મુજબ બપોરે 12:30 વાગ્યે સ્પેન અને ફ્રાન્સ વચ્ચે રમાશે. બંને ટીમો વચ્ચે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડમાં સ્પેનનો હાથ ઉપર છે. સ્પેન અને ફ્રાન્સ વચ્ચે કુલ 38 મેચ રમાઈ છે, જેમાં સ્પેને 18 જીતી છે, જ્યારે ફ્રાન્સે ફક્ત 13 જીતી છે, જેમાંથી સાત મેચ ડ્રો રહી છે. બંને ટીમો ફિફા વર્લ્ડ કપમાં એક વાર, 2016 માં રાઉન્ડ ઓફ 16માં, એકબીજા સામે આવી છે. ફ્રેન્ચ ટીમે આ મેચ 3-1 થી જીતી હતી.

ઇંગ્લેન્ડ સામે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાનો પડકાર

ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન સાથે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના સેમિફાઇનલમાં પહોંચી ગયું છે, જ્યાં તેનો મુકાબલો ઇંગ્લેન્ડ સાથે થશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો આ મુકાબલો 16 જુલાઈના રોજ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 12:30 વાગ્યે એટલાન્ટા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ઇંગ્લેન્ડે ફાઇનલમાં પશ્ચિમ જર્મનીને 4-2થી હરાવીને 1966નો વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ત્યારથી, તેઓ ફક્ત ત્રીજી વખત સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યા છે. 1990માં, તેઓ સેમિફાઇનલમાં જર્મની સામે 1-1થી હારી ગયા હતા, જ્યારે 2018માં, તેઓ સેમિફાઇનલમાં ક્રોએશિયા સામે 2-1થી હારી ગયા હતા. આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની હેડ-ટુ-હેડ વર્લ્ડ કપ મેચો પર નજર કરીએ તો, બંને ટીમો પાંચ મેચ રમી છે, જેમાં ઇંગ્લેન્ડે ત્રણ અને આર્જેન્ટિનાએ બે જીતી છે.

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