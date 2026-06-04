ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં FIFAના નિર્ણયથી હોબાળો, આ વસ્તુ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો
FIFA એ દર્શકોને 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપનું આયોજન કરતા તમામ સ્ટેડિયમમાં ફરીથી વાપરી શકાય તેવી પાણીની બોટલો લાવવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે.
Published : June 4, 2026 at 4:02 PM IST
FIFA 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન સ્ટેડિયમમાં પ્રવેશતા દર્શકોને હવે તેમની ફરીથી વાપરી શકાય તેવી પાણીની બોટલો પોતાની સાથે લાવવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં. FIFA એ ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં સ્ટેડિયમ આચારસંહિતામાં સુધારો કરીને આ નિર્ણય લીધો છે. નવો નિયમ મંગળવારથી અમલમાં આવ્યો છે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 11 જૂનથી 19 જુલાઈ દરમિયાન યોજાવાનો છે અને તેનું આયોજન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો સંયુક્ત રીતે કરી રહ્યા છે.
અગાઉ, FIFA એ સ્ટેડિયમની અંદર ખાલી, પારદર્શક અને ફરીથી વાપરી શકાય તેવી પ્લાસ્ટિક બોટલો લાવવાની મંજૂરી આપી હતી; જો કે, સુધારેલા નિયમો હેઠળ, આવી બોટલો હવે સંપૂર્ણપણે પ્રતિબંધિત છે. રોઇટર્સને જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, FIFA એ જણાવ્યું હતું કે ખેલાડીઓ, રેફરી, દર્શકો, સ્વયંસેવકો અને સ્ટાફની સલામતી અને સુરક્ષા તેમની સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. સંગઠન અનુસાર, બોટલોનો ઉપયોગ સંભવિત રીતે અસ્ત્ર તરીકે અથવા અન્ય જોખમો પેદા કરવા માટે થઈ શકે છે; તેથી, સંભવિત ઇજાઓને રોકવા અને સુરક્ષા જોખમોને ઘટાડવા માટે આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
🚨BREAKING: FIFA have reportedly banned outside water bottles from the 2026 World Cup.— Satirical Footy™ | World Cup 26 (@SatiricalFooty) June 4, 2026
Sources say Arsenal fans have already produced enough tears to supply the entire tournament 😭🏆 pic.twitter.com/8SnfILJzUV
FIFA એ પણ નોંધ્યું હતું કે મેચનું આયોજન કરતા ઘણા સ્થળોએ પહેલાથી જ બહારની બોટલો લાવવા પર પ્રતિબંધ હતો. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં સમાન સુરક્ષા ધોરણોના અમલીકરણને સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ નિયમ હવે તમામ વર્લ્ડ કપ સ્ટેડિયમમાં લંબાવવામાં આવ્યો છે. જો કે, આ નિર્ણયથી ચાહકોમાં ગરમી અને પીવાના પાણીની ઉપલબ્ધતા અંગે ચિંતા વધી ગઈ છે. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન કેટલાક યજમાન શહેરોમાં તાપમાન 26 થી 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાનો અંદાજ છે.
આ ચિંતાઓને સંબોધતા, FIFA એ જણાવ્યું હતું કે દર્શકો માટે વ્યાપક ગરમી વ્યવસ્થાપન પગલાં લાગુ કરવામાં આવશે. ગરમીની અસરોને ઘટાડવામાં મદદ કરવા માટે સ્ટેડિયમ પરિસરમાં મિસ્ટિંગ સ્ટેશન, મોટા પંખા, હાઇડ્રેશન સ્ટેશન, કૂલિંગ ટેન્ટ અને અન્ય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે. વધુમાં, FIFA એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે સ્ટેડિયમની અંદર વેચાતા પાણીના ભાવ તે સ્થળોએ યોજાતા અન્ય કાર્યક્રમો દરમિયાન વસૂલવામાં આવતા ભાવો સાથે સુસંગત રહેશે, અને ખાસ કરીને વર્લ્ડ કપ માટે ભાવ વધારવામાં આવશે નહીં.
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 11 જૂનથી 19 જુલાઈ દરમિયાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા સહ-યજમાનીમાં યોજાશે. ટુર્નામેન્ટના આ સંસ્કરણમાં 48 ભાગ લેતી ટીમો ભાગ લેશે. મેચોની કુલ સંખ્યા પણ 64 થી વધીને 104 થશે, અને પ્રથમ વખત, એક વધારાનો નોકઆઉટ રાઉન્ડ રમાશે.
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