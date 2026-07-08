FIFA વર્લ્ડ કપ 2026: ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં આ 8 ટીમો હશે આમને-સામને, જાણો ભારતમાં ક્યારે અને ક્યાં નિહાળી શકાશે મેચ?
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ક્વાર્ટર-ફાઇનલનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ, ટીમો, શેડ્યૂલ, ફિક્સર, તારીખો અને મેચની માહિતી વિશે અહીં જાણો
Published : July 8, 2026 at 4:03 PM IST
FIFA World Cup 2026 Quarterfinals: આર્જેન્ટિના અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે પોતપોતાના રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચ જીતી લીધા બાદ FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ક્વાર્ટર-ફાઇનલ માટે લાઇન-અપ ફાઇનલ થઈ ગયું છે.
મોરોક્કો, ફ્રાન્સ, નોર્વે, ઇંગ્લેન્ડ, સ્પેન, બેલ્જિયમ, સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ અને આર્જેન્ટિનાએ વર્લ્ડ કપ ક્વાર્ટર-ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન સુરક્ષિત કરી લીધું છે, જ્યારે બ્રાઝિલ, પોર્ટુગલ, મેક્સિકો, કેનેડા, યુએસએ, પેરાગ્વે, કોલંબિયા અને ઇજિપ્ત રાઉન્ડ ઑફ 16માં હારીને ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
રાઉન્ડ ઑફ 16 ના પરિણામો
- કેનેડા 0-3 મોરોક્કો
- પેરાગ્વે 0-1 ફ્રાન્સ
- બ્રાઝિલ 1-2 નોર્વે
- મેક્સિકો 2-3 ઈંગ્લેન્ડ
- પોર્ટુગલ 0-1 સ્પેન
- યુએસએ 1-4 બેલ્જિયમ
- આર્જેન્ટિના 3-2 ઇજિપ્ત
- સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ 0(4)-0(3) કોલંબિયા (પેનલ્ટી)
ક્વાર્ટર-ફાઇનલ શેડ્યૂલ (ભારતીય સમયાનુસાર)
Broadcast Schedule ⚡️ #FIFAWorldCup | Quarter Finals ⚽️— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 8, 2026
Catch every crucial clash LIVE on DD Sports 📺 (DD Free Dish) pic.twitter.com/nJ14xiIubW
ફ્રાન્સ વિરુદ્ધ મોરોક્કો (10 જુલાઈ, 1:30 AM)
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી ક્વાર્ટર-ફાઇનલ મેચમાં, યુરોપની ટોચની ટીમોમાંની એક ફ્રાન્સ, મોરોક્કો સામે ટકરાશે. આ મેચ 10 જુલાઈ (ભારતીય સમય) ના રોજ યોજાવાની છે.એક તરફ ફ્રાન્સ ટુર્નામેન્ટના સૌથી મજબૂત દાવેદારોમાંના એક તરીકે ઉભરી આવ્યું છે, તો બીજી બાજુ મોરોક્કોએ પણ તેમની શાનદાર રમતથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા છે. ફ્રેન્ચ કેપ્ટન એમ્બાપ્પેએ ટુર્નામેન્ટના ઇતિહાસમાં અત્યાર સુધી 19 ગોલ કર્યા છે, જે લિયોનેલ મેસ્સીના રેકોર્ડ (21) થી માત્ર બે ગોલ પાછળ છે. દરમિયાન, મોરોક્કન કેપ્ટન આચરાફ હકીમી 2022 વર્લ્ડ કપથી ટીમના સેમિફાઇનલ દોડને વટાવી જવાનો લક્ષ્ય રાખશે.
સ્પેન વિરુદ્ધ બેલ્જિયમ (11 જુલાઈ, 12:30 AM)
ટુર્નામેન્ટની બીજી ક્વાર્ટર-ફાઇનલ 11 જુલાઈ (ભારતીય સમય) ના રોજ સ્પેન અને બેલ્જિયમ વચ્ચે રમાશે. સ્પેને 2010 માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો હોવા છતાં, તેઓ તે પ્રદર્શનનું પુનરાવર્તન કરવામાં અસમર્થ રહ્યા છે. જોકે, લેમિન યામાલ, પેડ્રી, ગાવી, રોડ્રી અને નિકો વિલિયમ્સ જેવા ઉભરતા સ્ટાર્સે સ્પેનિશ ટીમને બીજા ખિતાબ તરફ દોરી જવાની ક્ષમતા દર્શાવી છે. ગોલકીપર ઉનાઈ સિમોન એક ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શનકાર રહ્યો છે, તેણે અત્યાર સુધી રમાયેલી પાંચેય મેચમાં ક્લીન શીટ જાળવી રાખી છે. બેલ્જિયમ પણ ટુર્નામેન્ટમાં એક મજબૂત ટીમ સાબિત થયું છે અને કેવિન ડી બ્રુયેન અને રોમેલુ લુકાકુ જેવા અનુભવી ખેલાડીઓના અનુભવ પર આધાર રાખશે.
નોર્વે વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ (12 જુલાઈ, 2:30 AM)
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની ત્રીજા ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં બે સ્ટ્રાઈકર્સ: એર્લિંગ હાલેન્ડ અને હેરી કેન વચ્ચે મુકાબલો થશે. નોર્વે બ્રાઝિલને હરાવીને છેલ્લા આઠમાં પ્રવેશ કર્યો છે, તેથી તેમનો આત્મવિશ્વાસ ઊંચો રહેશે. નોર્વેજીયન એટેકર હાલેન્ડે અત્યાર સુધીમાં ટુર્નામેન્ટમાં સાત ગોલ કર્યા છે અને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પણ તેમના સારા પ્રદર્શનની અપેક્ષા છે. દરમિયાન, ઈંગ્લેન્ડના કેપ્ટન હેરી કેને છ ગોલ કર્યા છે અને મિડફિલ્ડર જુડ બેલિંગહામ સાથે આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે, જેમણે ચાર ગોલ કર્યા છે. આ મેચ બે આક્રમક ટીમો વચ્ચેની ટક્કર રહેશે.
આર્જેન્ટિના વિરુદ્ધ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ (12 જુલાઈ, 6:30 AM)
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના અંતિમ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં આર્જેન્ટિના સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડનો સામનો કરશે. ઇજિપ્ત પર વિજય બાદ આર્જેન્ટિના આ મેચમાં પ્રવેશ કર્યો છે; તેઓ બે ગોલથી પાછળ રહીને પુનરાગમન કરવામાં સફળ રહ્યા અને અંતમાં જીત મેળવી. બીજી તરફ, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડે 1954 પછી પહેલી વાર કોલંબિયાને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં 4-3થી હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો.
ભારતમાં ફિફા વર્લ્ડ કપ ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચ ક્યાં જોવી?
ભારતમાં, ફીફા વર્લ્ડ કપ મેચો ઝીની સ્પોર્ટ્સ ચેનલ અને OTT પ્લેટફોર્મ 'Zee5' પર પ્રસારિત થઈ રહી છે. જોકે, ભારતીય ચાહકો ક્વાર્ટર ફાઇનલ, સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ પણ મફતમાં જોઈ શકે છે, કારણ કે આ મુખ્ય મેચો DD સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર પ્રસારિત થશે.
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ ક્યારે છે?
સેમિફાઇનલ 15 અને 16 જુલાઈએ આર્લિંગ્ટન અને એટલાન્ટામાં રમાશે. ત્રીજા સ્થાન માટેનો પ્લે-ઓફ 19 જુલાઈએ મિયામીમાં યોજાશે. ફાઇનલ મેચ 20 જુલાઈએ પૂર્વ રૂધરફોર્ડના મેટલાઇફ સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાશે.
ફિફા વર્લ્ડ કપ ગોલ્ડન બૂટ રેસ
The adidas Golden Boot race continues...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tnz3pZuLpv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
ગોલ્ડન બૂટ માટેની રેસ રાઉન્ડ ઑફ 16 ના તબક્કામાં ખૂબ જ રોમાંચક બની ગઈ છે, જેમાં મેસ્સી, એમ્બાપ્પે અને હાલેન્ડ વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધા જોવા મળી રહી છે. હેરી કેન પણ દોડમાં છે. નોંધનીય છે કે, જો ગોલ ટેલી બરાબર રહેશે, તો એમ્બાપ્પેનો ફાયદો રહેશે કારણ કે તેની પાસે ટોચના ચાર ખેલાડીઓમાં સૌથી વધુ આસિસ્ટ છે.
- લિયોનેલ મેસ્સી (આર્જેન્ટિના): 8 ગોલ, 1 આસિસ્ટ
- કાયલિયન એમબાપ્પે (ફ્રાન્સ): 7 ગોલ, 2 આસિસ્ટ
- એર્લિંગ હાલેન્ડ (નોર્વે): 7 ગોલ, 0 આસિસ્ટ
- હેરી કેન (ઇંગ્લેન્ડ): 6 ગોલ, 1 આસિસ્ટ
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