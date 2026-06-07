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ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા, નોર્વેની ટીમે વાઇકિંગ યોદ્ધાઓની થીમ પર કરાવ્યું ફોટોશૂટ

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભાગ લેતા પહેલા, નોર્વેજીયન ફૂટબોલ ટીમે વાઇકિંગ-થીમ આધારિત ફોટોશૂટ કરાવ્યું હતું.

Norway football team
Norway football team (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 7, 2026 at 3:56 PM IST

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NORWAY TEAM PHOTOSHOOT: FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 11 જૂનથી શરૂ થઈ રહ્યો છે. નોર્વેજીયન ફૂટબોલ ટીમ 28 વર્ષના લાંબા વિરામ પછી FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 માં વાપસી કરી રહી છે. એર્લિંગ હાલેન્ડ અને કેપ્ટન માર્ટિન ઓડેગાર્ડના નેતૃત્વમાં, ટીમ વાઇકિંગ યોદ્ધાઓની આસપાસ થીમ આધારિત એક અનોખા ફોટોશૂટને કારણે ટુર્નામેન્ટ પહેલા ચર્ચામાં છે. આ ફોટોશૂટમાં સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર એર્લિંગ હાલેન્ડ અને તેના સાથી ખેલાડીઓ પરંપરાગત ઢાલ અને તલવારો સાથે પોઝ આપતા હતા. પ્રખ્યાત બ્રિટિશ ફોટોગ્રાફર ડેવિડ યારોના નિર્દેશનમાં આયોજિત, આ ફોટોશૂટનો હેતુ ટુર્નામેન્ટ માટે ટીમના ઉચ્ચ જુસ્સા અને આક્રમક માનસિકતા દર્શાવવાનો હતો.

ફોટોશૂટ પછી ડેવિડ યારોનું નિવેદન

અનોખા ફોટોશૂટ પછી 'ધ એથ્લેટિક' સાથે વાત કરતા, ડેવિડ યારોએ કહ્યું, "મને લોકોનું ચિત્રણ અલગ રીતે કરવું ગમે છે, તેમના સામાન્ય ફોટોશૂટથી દૂર જઈને. મને ખબર હતી કે તે ટીકાનો ભોગ બની શકે છે, પરંતુ હું તે વાઇકિંગ સફરની ભાવનાને કેદ કરવા માંગતો હતો - જાણે તેઓ અમેરિકા માટે રવાના થઈ રહ્યા હોય."

'નોર્વે આવી રહ્યું છે'

આ તસવીરને તેના ઓફિશિયલ ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર શેર કરતા, નોર્વે ફૂટબોલ ટીમે કેપ્શન આપ્યું, "નોર્વે આવી રહ્યું છે." નોંધનીય છે કે નોર્વેની ટીમ 28 વર્ષમાં પહેલીવાર ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થઈ છે.

વાઇકિંગ યોદ્ધાઓ સ્કેન્ડિનેવિયા (હાલના ડેનમાર્ક, નોર્વે અને સ્વીડન) ના નોર્સ નાવિક હતા. વાઇકિંગ યુગ આશરે 8મી થી 11મી સદી સુધી ફેલાયેલો માનવામાં આવે છે. નિષ્ણાતો વાઇકિંગ યુગને યુરોપના પ્રારંભિક મધ્ય યુગનો સમયગાળો માને છે. આજે, વાઇકિંગ યોદ્ધાઓને તેમના આશ્ચર્યજનક દરિયાકાંઠાના હુમલાઓ, વેપાર અને શોધખોળની સફર માટે યાદ કરવામાં આવે છે.

મેચ અને ગ્રુપ (ગ્રુપ સ્ટેજ): આ વખતે, નોર્વેને ફ્રાન્સ, ઇરાક અને સેનેગલ સાથે 'ગ્રુપ I' માં મૂકવામાં આવ્યું છે. નોર્વે 16 જૂને ફોક્સબરો, મેસેચ્યુસેટ્સમાં ઇરાક સામેની મેચ સાથે તેના વર્લ્ડ કપ અભિયાનની શરૂઆત કરશે. નોર્વેની વાપસી થતાં, વિશ્વભરના ફૂટબોલ પંડિતોની નજર સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર એર્લિંગ હાલેન્ડ પર ટકેલી છે, જેમને ટુર્નામેન્ટના ટોચના ગોલસ્કોરરોમાંના એક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

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