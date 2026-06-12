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એક જ મેચમાં 3 રેડ કાર્ડ બતાવાયા, મેક્સિકોની દક્ષિણ આફ્રિકા સામે શાનદાર જીત સાથે શરૂઆત

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની શરૂઆતની મેચમાં મેક્સિકોએ દક્ષિણ આફ્રિકા પર 2-0 થી શાનદાર વિજય મેળવ્યો. આ મેચમાં કુલ ત્રણ રેડ કાર્ડ બતાવવામાં આવ્યા.

mexico defeated south africa
mexico defeated south africa (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 1:03 PM IST

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FIFA WORLD CUP 2026: ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના પ્રારંભિક મેચમાં, સહ-યજમાન મેક્સિકોએ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું, દક્ષિણ આફ્રિકાને 2-0 થી હરાવ્યું. મેક્સિકો સિટી સ્ટેડિયમ ખાતે યોજાયેલી મેચની શરૂઆતથી જ મેક્સીકન ટીમે પ્રભુત્વ મેળવ્યું. ખેલાડીઓ જુલિયન ક્વિનોન્સ અને રાઉલ જિમેનેઝના શાનદાર ગોલને કારણે, ટીમે વિજય સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી. મેક્સિકોએ શરૂઆતથી જ આક્રમક શૈલી અપનાવી, એક વ્યૂહરચના જે 9મી મિનિટે સફળ રહી; જુલિયન ક્વિનોન્સે દક્ષિણ આફ્રિકાના ડિફેન્ડરોને હરાવીને શાનદાર ગોલ કર્યો, અને તેની ટીમને 1-0 થી આગળ કરી. ઓપનર ગોલ કર્યા પછી પણ, મેક્સિકોએ રમત પર પોતાનો નિયંત્રણ જાળવી રાખ્યો.

દક્ષિણ આફ્રિકાને 17મી મિનિટમાં પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો જ્યારે ખેલાડી ટેબોહો મોકોએનાને ઉલ્લંઘન માટે યલો કાર્ડ મળ્યો. ત્યારબાદ, મેચનો પ્રથમ હાઇડ્રેશન બ્રેક 25મી મિનિટમાં થયો, જેનાથી ખેલાડીઓ આરામ કરી શક્યા અને ફરીથી હાઇડ્રેશન કરી શક્યા. પ્રથમ હાફના બાકીના સમય દરમિયાન દક્ષિણ આફ્રિકા કોઈ વાપસી કરી શક્યું ન હતું, અને મેક્સિકોએ 1-0થી લીડ સાથે બ્રેકમાં પ્રવેશ કર્યો. રમત દરમિયાન ગુમાવેલા સમયની ભરપાઈ કરવા માટે પ્રથમ હાફમાં ચાર મિનિટનો સ્ટોપેજ સમય ઉમેરવામાં આવ્યો.

દક્ષિણ આફ્રિકાના બે ખેલાડીઓને રેડ કાર્ડ બતાવવામાં આવ્યા

દક્ષિણ આફ્રિકાની શરૂઆત બીજા હાફમાં ખરાબ રહી હતી. 49મી મિનિટે, તેમના ખેલાડી સ્ફેફેલો સિથોલને રેડ કાર્ડ બતાવવામાં આવ્યું, જેના કારણે તેમને તાત્કાલિક મેદાન છોડી દેવું પડ્યું. સિથોલે ગોલ તરફ ઝડપથી આગળ વધી રહેલા મેક્સિકોના એરિક ગુટીરેઝને ગેરકાયદેસર રીતે રોક્યો હતો. આના કારણે દક્ષિણ આફ્રિકાની ટીમ નબળી પડી ગઈ, જેના કારણે તેમને બાકીની મેચ ફક્ત 10 ખેલાડીઓ સાથે રમવાની ફરજ પડી. 84મી મિનિટે, જ્યારે વિડિઓ રિપ્લે સમીક્ષા પછી, રેફરીએ તેમના અન્ય ખેલાડી, થેમ્બા ઝ્વેનને લાલ કાર્ડ જારી કર્યું ત્યારે આફ્રિકન ટીમની મુશ્કેલીઓ વધુ ઘેરી બની. આ બીજા રેડ કાર્ડ સાથે, ટીમ નવ ખેલાડીઓ સુધી સમેટાઈ ગઈ, જેનાથી પુનરાગમનની આશાઓ પર પાણી ફરી ગયું.

મેક્સીકનના એક ખેલાડીએ પણ રેડ કાર્ડ બતાવ્યું

મેક્સિકોને પણ મેચના અંતિમ તબક્કામાં પરાજયનો સામનો કરવો પડ્યો. તેમના ડિફેન્ડર, સીઝર મોન્ટેસને દક્ષિણ આફ્રિકાના ખુલિસો મુદાઉ પર ફાઉલ કરવા બદલ રેડ કાર્ડ બતાવ્યા બાદ મેદાનમાંથી બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યો. જોકે, મેચ તેના અંતની નજીક હતી, તેથી આ નિર્ણયની અંતિમ પરિણામ પર કોઈ અસર થઈ નહીં. જ્યારે રેફરીએ અંતિમ સીટી વગાડી, ત્યારે મેક્સિકોએ 2-0થી શાનદાર વિજય મેળવ્યો હતો, અને 2026 વર્લ્ડ કપની તેમની સફરની શરૂઆત જીત સાથે કરી હતી. રાઉલ જિમેનેઝે 67મી મિનિટે મેક્સિકોનો બીજો ગોલ કર્યો. મેચ દરમિયાન કુલ ત્રણ ખેલાડીઓ - દક્ષિણ આફ્રિકાના બે અને મેક્સિકોનો એક - ને રેડ કાર્ડ બતાવવામાં આવ્યા હતા.

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