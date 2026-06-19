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FIFA World Cup 2026: દક્ષિણ કોરિયા પર જીત સાથે મેક્સિકો રાઉન્ડ ઓફ 32માં પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની

ફિફા વર્લ્ડકપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32 માટે ક્વોલિફાય કરનારી મેક્સિકો પ્રથમ ટીમ બની ગઇ છે.

મેક્સિકોની ટીમે દક્ષિણ કોરિયાને હરાવ્યું હતું
મેક્સિકોની ટીમે દક્ષિણ કોરિયાને હરાવ્યું હતું (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 19, 2026 at 1:40 PM IST

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હૈદરાબાદ: ફૂટબોલના ચાહકો ફિફા વર્લ્ડકપ 2026ના ઉત્સાહથી ઘેરાયેલા છે. દરરોજ રોમાંચક ઘટનાઓ જોવા મળે છે. મેક્સિકો FIFA વર્લ્ડકપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32માં પોતાની જગ્યા પાક્કી કરનારી પ્રથમ ટીમ બની ગઇ છે. મેક્સિકોએ ગ્વાડલહારામાં ગ્રુપ A મેચમાં સાઉથ કોરિયાને 1-0થી હરાવીને આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આ ટીમે અત્યાર સુધી પોતાની બન્ને ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ જીતીને ક્વોલિફિકેશન પાક્કી કરી લીધી છે.

મળતી માહિતી અનુસાર, બીજા હાફમાં લુઇસ રોમોનો ગોલ મેક્સિકો માટે મહત્ત્વની ક્ષણ હતી જેને કારણે તેને જીત મળી હતી. મિડફીલ્ડરે વિરોધી ગોલકીપર કિમ સેઉંગ-ગ્યૂની ભૂલનો ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો જેના બોક્સની અંદર કેચ છૂટતા મેક્સિકોને બીજા હાફની શરૂઆતમાં જ બેકથ્રૂ મળ્યો હતો.

મેક્સિકોએ બે મેચમાં છ પોઇન્ટ મેળવ્યા છે અને નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પોતાની જગ્યા પાક્કી કરી લીધી છે. જેવિયર એગુઇરેની ટીમે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 2-0થી જીત સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી હતી અને શુક્રવારે બીજી જીતે તેમણે રાઉન્ડ ઓફ 32માં જગ્યા પાક્કી કરવામાં મદદ કરી છે. દક્ષિણ કોરિયાએ ચેક ગણરાજ્ય પર જીત બાદ આ મુકાબલામાં એન્ટ્રી કરી હતી અને જીતથી તે પણ ક્વોલિફિકેશનની નજીક પહોંચી જાત પરંતુ એશિયન ટીમને લય મેળવવા અને વિનર ગોલ કરવામાં મુશ્કેલી પડી હતી.

પ્રથમ હાફમાં નજીકનો મુકાબલો જોવા મળ્યો હતો જેમાં મેક્સિકોની મેચ પર વધુ કંટ્રોલ હતો અને તે એટેક કરવા માટે એડવેન્ચર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હતા. બીજી તરફ દક્ષિણ કોરિયા પોતાના સ્ટ્રક્ચરમાં કોમ્પેક્ટ હતો અને મોટાભાગનું કાઉન્ટરએટેક પર નિર્ભર હતું. જોકે, કોઇ પણ ગોલકીપરનો ટેસ્ટ થયો નહતો કારણ કે બન્ને ટીમોએ મિડફીલ્ડમાં એક બીજાને કેન્સલ કરી દીધા હતા.

મેક્સિકો માટે મહત્ત્વની ક્ષણ બીજો હાફ શરૂ થવાની પાંચ મિનિટ બાદ આવી હતી. સાઉથ કોરિયાએ પેનલ્ટી એરિયામાં એક ઊંચા બોલે કિમ સેઉંગ-ગ્યૂ અને તેમના ડિફેન્ડરો વચ્ચે કન્ફ્યૂઝન ઉભું કર્યું હતું. ગોલકીપર પોતાના સાથીઓ સાથે ટકરાયા બાદ બોલને પકડવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો. રોમોએ આ ભૂલનો ફાયદો ઉઠાવવા માટે તરત જ રિએક્ટ કર્યું હતું અને બોલને ગોલપોસ્ટમાં નાખીને પોતાની ટીમને મહત્ત્વની લીડ અપાવી હતી.

જોકે, મેક્સિકોએ સાઉથ કોરિયા પર દબાણ નાખવાનું ચાલુ રાખ્યુ હતુ પરંતુ સાઉથ કોરિયા ગેમમાં આગળ વધ્યુ હતુ અને ફીલ્ડમાં વધુ ક્રિએટિવ થવા લાગ્યુ હતુ. તે બરાબરી કરવાની ઘણી નજીક આવી ગઇ હતી. જોકે, મેક્સિકોના ગોલકીપર રાઉલ રેંજેલે ચો ગુએ-સુંગ અને યાંગ હ્યૂન-જૂનના ગોલ કરવાના પ્રયાસોને નિષ્ફળ કરી બે ગોલ બચાવ્યા હતા.

જોનાથન ડેવિડની હેટ્રિકથી કેનેડાએ કતારને 6-0થી હરાવ્યું હતું
જોનાથન ડેવિડની હેટ્રિકથી કેનેડાએ કતારને 6-0થી હરાવ્યું હતું (AP)

જોનાથન ડેવિડની હેટ્રિકથી કેનેડાએ કતારને 6-0થી હરાવ્યું

આ પહેલા વેનકૂવરમાં ગુરૂવારે રમાયેલી એક નોકઆઉટ મેચમાં કેનેડાએ કતારને હરાવ્યું હતું. કેનેડાના જોનાથન ડેવિડે ત્રણ ગોલ કર્યા હતા. આ ગોલની મદદથી કેનેડાએ કતાર સામે 6-0થી જીત સાથે નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પોતાની જગ્યા પાક્કી કરી લીધી હતી અને પોતાની પ્રથમ મેચ જીતી હતી.

આ અફરા તફરી ધરાવતી મેચમાં રેડ કાર્ડ મળવાને કારણે કતારના ખેલાડીની સંખ્યા ઘટીને 9 થઇ ગઇ હતી. બીજા હાફની શરૂઆતમાં જ ઇસ્માઇલ કોને પર ટેકલ કર્યા બાદ અસિમ મદીબોને રેડ કાર્ડ આપ્યો હતો, જેનો ડાબો પગ તૂટેલો હતો અને તેને સ્ટ્રેચર પર લઇ જવામાં આવ્યો હતો. પ્રથમ હાફમાં તાજોન બુકાનન પર ચેલેન્જ કરવા માટે હોમન અહેમદને બહાર મોકલી દેવામાં આવ્યો હતો. કેનેડાએ વર્લ્ડકપમાં પોતાના કૂલ ગોલ ત્રણ ગણા કરી લીધા છે.

સ્વિત્ઝર્લેન્ડના જોહાન મંજાબી લોસ એન્જલસ પાસે બોસ્નિયા વિરૂદ્ધ પ્રથમ ગોલ ફટકાર્યા બાદ ટીમ સાથે ઉજવણી કરતો જોવા મળે છે.
સ્વિત્ઝર્લેન્ડના જોહાન મંજાબી લોસ એન્જલસ પાસે બોસ્નિયા વિરૂદ્ધ પ્રથમ ગોલ ફટકાર્યા બાદ ટીમ સાથે ઉજવણી કરતો જોવા મળે છે. (AP)

સ્વિત્ઝર્લેન્ડે અંતિમ સમયે બોસ્નિયા પર 4-1થી ગોલ કરી જીત મેળવી

એક અન્ય મેચમાં સ્વિત્ઝર્લેન્ડના મંજાબીએ 74મી મિનિટમાં પોતાનો પ્રથમ વર્લ્ડકપ ગોલ કર્યો હતો અને મેચમાં વાપસી કરતા સ્વિત્ઝર્લેન્ડે બોસ્નિયા પર 4-1થી જીત મેળવી હતી. બીજા હાફમાં બોલ પર અંતિમ સમય સુધી કંટ્રોલ કરવા છતા સ્વિત્ઝર્લેન્ડ ડ્રેગન્સ વિરૂદ્ધ ત્યાર સુધી આગળ વધી શક્યા નહતા જ્યાર સુધી યાકિને FIFAના બતાવાયેલા પોઝનો ઉપયોગ કરી 20 વર્ષના મંજાબી અને ડાઇનેમિક વર્ગાસ સાથે પોતાના એટેકને વધાર્યું નહતું. બન્ને સબ્સ્ટીટ્યૂટે કેટલાક ગોલમાં રોલ નીભાવ્યો હતો જ્યારે બોસ્નિયા 10 ખેલાડીઓ સાથે રમી રહ્યું હતું.

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