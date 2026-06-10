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રાત્રે કેટલા વાગ્યે ફિફા વર્લ્ડ કપ મેચો શરૂ થશે? જાણો ક્યાં જોઈ શકાશે ફ્રીમાં લાઈવ મેચ

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 11 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. ચાલો અમે તમને જણાવીશું કે તમે આ મેચો ક્યાં અને કયા સમયે લાઇવ જોઈ શકો છો.

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA WORLD CUP 2026 (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 7:52 PM IST

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FIFA WORLD CUP 2026: ફૂટબોલ ચાહકોની રાહ લગભગ પૂરી થઈ ગઈ છે, કારણ કે FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 11 જૂનથી શરૂ થવાનો છે. પહેલી વાર, 48 ટીમો આ ટુર્નામેન્ટમાં ભાગ લેશે, જેમાં કુલ 104 મેચ રમાશે. ફાઇનલ મેચ 19 જુલાઈના રોજ યોજાવાની છે. યુએસએ, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા આયોજિત, FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 એ ભારતમાં પણ ભારે ઉત્સાહ જગાડ્યો છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ કે ફૂટબોલના ચાહકો મેચ ક્યાંથી લાઈવ જોઈ શકે છે અને તે કયા સમયે શરૂ થશે.

FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 11 જૂનથી શરૂ થશે

FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન કુલ 104 મેચ રમાશે, જે 11 જૂન (ભારતમાં 12 જૂન) થી શરૂ થશે અને 16 શહેરોમાં તેનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ ઇતિહાસનો સૌથી મોટો અને લાંબો FIFA વર્લ્ડ કપ બનવાનો છે, જેમાં 48 ટીમોને 12 ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવશે, જેમાં દરેક ગ્રુપમાં ચાર ટીમો હશે.

ગ્રુપ સ્ટેજ પછી, દરેક ગ્રુપમાંથી ટોચની બે ટીમો અને ત્રીજા સ્થાને રહેલી આઠ શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરનારી ટીમો નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં આગળ વધશે. ત્યારબાદ, રાઉન્ડ ઓફ 32, રાઉન્ડ ઓફ 16, ક્વાર્ટર-ફાઇનલ, સેમિ-ફાઇનલ અને ફાઇનલ યોજાશે. નોંધનીય છે કે, આ ટુર્નામેન્ટ ત્રણ મુખ્ય રાષ્ટ્રો - યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકો - દ્વારા યજમાનિત કરવામાં આવશે, જે પ્રથમ વખત FIFA વર્લ્ડ કપ ત્રણ દેશો દ્વારા સહ-યજમાનિત કરવામાં આવી રહ્યો છે.

ભારતીય સમય મુજબ મેચો કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 નો જુવાળ ભારતીય ફૂટબોલ ચાહકોમાં છવાઈ ગયો છે. દરેક વિસ્તારમાં ફૂટબોલની ચર્ચા છે, અને દરેક વ્યક્તિ ટુર્નામેન્ટ શરૂ થવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે, ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 મેચો લાઈવ જોવા માટે ચાહકોએ ફરી એકવાર પોતાની ઊંઘનું બલિદાન આપવું પડશે. આનું કારણ એ છે કે આ ટુર્નામેન્ટ યુએસએ, કેનેડા અને મેક્સિકો દ્વારા યોજાઈ રહી છે, અને તે પ્રદેશો અને ભારત વચ્ચે સમયનો નોંધપાત્ર તફાવત છે. પરિણામે, ભારતમાં મેચો મોડી રાત્રે શરૂ થશે. નોંધનીય છે કે ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત મેક્સિકો અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાશે, આ મુકાબલો 12 જૂને ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 12:30 વાગ્યે શરુ થશે.

મોટાભાગની મેચો નીચેના સમયે (IST) શરૂ થવાની અપેક્ષા છે:

  • 12:30 AM (IST)
  • 3:30 AM (IST)
  • 6:30 AM (IST)
  • 7:30 AM (IST) – કેટલીક મેચો

તમે FIFA વર્લ્ડ કપ મેચો ક્યાં લાઈવ જોઈ શકો છો?

ભારતમાં, FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ની મેચો ઝી એન્ટરટેઈનમેન્ટના નવા લોન્ચ થયેલા સ્પોર્ટ્સ ચેનલો પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે. ભારતીય ચાહકો 'યુનાઈટ8 સ્પોર્ટ્સ 1' અને 'યુનાઈટ8 સ્પોર્ટ્સ 1 HD' પર હિન્દીમાં મેચોનો આનંદ માણી શકે છે, જ્યારે અંગ્રેજી કોમેન્ટ્રી પસંદ કરનારાઓ 'યુનાઈટ8 સ્પોર્ટ્સ 2' અને 'યુનાઈટ8 સ્પોર્ટ્સ 2 HD' પર મેચો જોઈ શકે છે. વધુમાં, FIFA વર્લ્ડ કપનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ Zee5 એપ અને વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થશે.

ફ્રીમાં ક્યાં જોઈ શકો છો?

ભારતમાં, બધી FIFA વર્લ્ડ કપ મેચો Zee ના સ્પોર્ટ્સ ચેનલો અને OTT પ્લેટફોર્મ 'Zee5' પર પ્રસારિત કરવામાં આવશે, જેના માટે પેઇડ સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે. જોકે, ભારતીય ચાહકો ટુર્નામેન્ટની આઠ મુખ્ય મેચો મફતમાં જોઈ શકે છે. આમાં ઓપનિંગ મેચ, ચાર ક્વાર્ટર-ફાઇનલ, બે સેમિ-ફાઇનલ અને ફાઇનલનો સમાવેશ થાય છે, કારણ કે આ બધી આઠ મેચો DD સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર પણ પ્રસારિત કરવામાં આવશે.

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