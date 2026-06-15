FIFA WORLD CUP 2026: જાપાને છેલ્લી ઘડીના ગોલથી બરાબરી કરી, આઇવરી કોસ્ટ એક ગોલથી જીત્યું, જ્યારે સ્વીડને ટ્યુનિશિયાને હરાવ્યું
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 માં રવિવારે ત્રણ અલગ અલગ રોમાંચક મુકાબલા જોવા મળ્યા હતા. છેલ્લી ઘડીએ વાપસી કરી નિર્ણાયક ગોલથી આખરે પરિણામ નક્કી થયું.
Published : June 15, 2026 at 1:12 PM IST
FIFA WORLD CUP 2026: FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 માં રવિવારે ત્રણ અલગ અલગ રોમાંચક મુકાબલા જોવા મળ્યા. છેલ્લી ઘડીએ નાટકીય વાપસી થઈ, જ્યારે એક જ ગોલ આખરે બીજી મેચનું પરિણામ નક્કી કરી શક્યો. ડલ્લાસમાં, જાપાને નેધરલેન્ડ્સને વિજયથી વંચિત રાખવા માટે અંત સુધી સખત લડત આપી. દરમિયાન, ઇક્વાડોર સામે અમાદ ડાયલોના નિર્ણાયક ગોલથી આઇવરી કોસ્ટ નોકઆઉટ સ્ટેજની રેસમાં રહ્યો. વધુમાં, સ્વીડને મોન્ટેરીમાં ટ્યુનિશિયા સામે દિવસની અંતિમ મેચ 5-1થી જીતી લીધી.
નેધરલેન્ડ્સ VS જાપાન મેચ: ડલ્લાસ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ગ્રુપ 'એફ' મેચ ટુર્નામેન્ટની સૌથી રોમાંચક મેચોમાંની એક સાબિત થઈ, જેમાં નેધરલેન્ડ્સ અને જાપાન વચ્ચે 2-2 થી ડ્રો રહ્યો. બંને ટીમોએ પહેલા હાફમાં સાવધાનીપૂર્વક રમી, જેના પરિણામે પીરિયડ ગોલ રહિત રહ્યો. જોકે, બીજા હાફની શરૂઆતમાં મેચનો રંગ સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયો. 50મી મિનિટે, કેપ્ટન વર્જિલ વાન ડિજકે રાયન ગ્રેવેનબર્ચના ક્રોસ પર શાનદાર હેડરથી નેધરલેન્ડ્સને લીડ અપાવી. જાપાને હાર માનવાનો ઇનકાર કર્યો, અને 57મી મિનિટે, કીટો નાકામુરાએ કોર્નરમાં ચોક્કસ લો શોટ મારીને બરાબરી કરી.
Another day in the books 📚#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
64મી મિનિટે, ક્રાયસેન્સિયો સમરવિલે એક શાનદાર કર્લિંગ શોટથી નેધરલેન્ડ્સની લીડ 2-1 પર પાછી લાવી. એવું લાગતું હતું કે ડચ ટીમ ત્રણેય પોઈન્ટ સુરક્ષિત કરશે, પરંતુ 89મી મિનિટે જાપાને નોંધપાત્ર વાપસી કરી; દાઇચી કામાદાએ કોકી ઓગાવાના હેડરને નેટમાં રીડાયરેક્ટ કરીને સ્કોર 2-2 પર સરભર કર્યો. આ ગોલથી જાપાનને એક મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ મળ્યો.
A four-goal thriller in Dallas. 😮#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
આઇવરી કોસ્ટ VS ઇક્વાડોર મેચ: દિવસની ત્રીજી મેચમાં આઇવરી કોસ્ટ અને ઇક્વાડોર વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો જોવા મળ્યો. બંને ટીમોએ સમગ્ર મેચ દરમિયાન કઠિન લડાઈ આપી, પરંતુ આઇવરી કોસ્ટ આખરે વિજયી બન્યો. રમતના મોટાભાગના સમય દરમિયાન, કોઈ પણ ટીમ ગોલ કરવામાં સફળ રહી નહીં; ઇક્વાડોરે ઘણી લડત આપી, પરંતુ આઇવરી કોસ્ટના ડિફેન્સે મજબૂતાઈ જાળવી રાખી. જ્યારે એવું લાગતું હતું કે મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થશે, ત્યારે અમાદ ડાયલોએ એક મહત્વપૂર્ણ ગોલ કરીને તેની ટીમને 1-0ની લીડ અપાવી. આ ગોલ મેચ વિજેતા સાબિત થયો. ડાયલોના સ્ટ્રાઇકે આઇવરી કોસ્ટ માટે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ પોઈન્ટ મેળવ્યા, જેનાથી તેઓ સ્ટેન્ડિંગમાં જર્મની સાથે બરાબરી કરી શક્યા.
Late winning drama 🍿#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
હવે, 21 જૂને જર્મની અને આઇવરી કોસ્ટ વચ્ચેની આગામી મેચ ગ્રુપ લીડર નક્કી કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. જ્યારે ટીમો સમગ્ર રમત દરમિયાન સમાન રીતે મેચમાં હતી, ત્યારે અમાદ ડાયલોએ તેની ટીમ માટે જીત સુનિશ્ચિત કરવાની નિર્ણાયક તક ઝડપી લીધી. તેના પ્રદર્શનથી આઇવરી કોસ્ટની નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચવાની આશાઓમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો.
Sweden off to a winning start 🇸🇪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
સ્વીડન VS ટ્યુનિશિયા: સ્વીડને તેની શરૂઆતની મેચમાં ટ્યુનિશિયાને 5-1થી હરાવીને 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ ઝુંબેશની શાનદાર શરૂઆત કરી. યાસીન અયારીએ બે ગોલ (7મી અને 90મી મિનિટમાં) કર્યા, જ્યારે એલેક્ઝાન્ડર ઇસાક, વિક્ટર ગ્યોકેરેસ અને મેટિયસ સ્વાનબર્ગે પણ એક-એક ગોલ કર્યો. ઓમર રેકિકે 43મી મિનિટમાં ટ્યુનિશિયાનો એકમાત્ર ગોલ કર્યો. ટ્યુનિશિયા પાસે 51% કબજો હોવા છતાં, સ્વીડને તેમની તકોનો લાભ લીધો, તેમના 13 શોટમાંથી 8ને ગોલમાં રૂપાંતરિત કર્યા. આ પ્રભાવશાળી વિજયથી સ્વીડન ગ્રુપ Fમાં ટોચના સ્થાને પહોંચ્યું, જ્યારે ટ્યુનિશિયાને તેની શરૂઆતની મેચમાં કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
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