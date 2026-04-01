ફિફા વર્લ્ડ કપ પહેલા સૌથી મોટો ઉલટફેર, 4 વખતની ચેમ્પિયનની ઇટાલી ક્વોલિફાય થવામાં નિષ્ફળ
આ વખતે ફિફા વર્લ્ડ કપ 11 જૂનથી યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, કેનેડા અને મેક્સિકોના સંયુક્ત યજમાનીમાં યોજાવાનો છે.
Published : April 1, 2026 at 5:25 PM IST
FIFA WORLD CUP 2026: ચાર વખત ફિફા વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતનાર ઇટાલિયન રાષ્ટ્રીય ટીમ આ વખતે ટુર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થવામાં નિષ્ફળ રહી છે. આ પહેલી વાર નથી થયું; હકીકતમાં, ટીમે સતત ત્રીજી વખત તેના ચાહકોને નિરાશ કર્યા છે. 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે યુરોપિયન પ્લે-ઓફમાં, ઇટાલિયન ટીમને બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. મેચ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં ગઈ, જ્યાં ઇટાલી 4-1થી હારી ગઈ, અને વર્લ્ડ કપમાં રમવાનું તેમનું સ્વપ્ન ફરી એકવાર ચકનાચૂર થઈ ગયું. રેકોર્ડ માટે, ટીમે છેલ્લે 2014 માં ફિફા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો હતો.
ઇટાલીએ ક્યારે વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે?
ઇટાલીની રાષ્ટ્રીય ટીમે ચાર વખત ફિફા વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો છે. ટીમે છેલ્લે 2006 માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ત્યારથી, ટીમના પ્રદર્શનમાં સતત ઘટાડો જોવા મળ્યો છે, અને તેઓ હવે ટુર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થવા માટે પણ સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. 2010 માં, ટીમ ગ્રુપ સ્ટેજમાં બહાર થઈ ગઈ હતી, અને 2014 માં તેમનું નસીબ લગભગ સમાન રહ્યું. ઇટાલિયન ટીમે 1934 માં તેનું પ્રથમ વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ જીત્યું. ત્યારબાદ, ટીમે 1938 અને 1982 માં ફરીથી ટાઇટલ જીતવા માટે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું.
Another shock in world football 🇮🇹— Prashant Kanojia (@KanojiaPJ) April 1, 2026
The 4 time champions are OUT again. This is now the third time they’ve failed to make it to the World Cup.
Meanwhile, Bosnia have qualified for the first time ever, a historic moment
Football remains unpredictable. Brazil still leads the…
પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના સામે હાર
પ્લેઓફ ફાઇનલ દરમિયાન ઇટાલિયન ટીમને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ઇટાલીએ મેચનો પહેલો ગોલ કર્યો; મોઇસ કીને 15મી મિનિટે ટીમ માટે શાનદાર ગોલ કર્યો. ટીમે 78મી મિનિટ સુધી લીડ જાળવી રાખી, પરંતુ 79મી મિનિટે, હેરિસ તાબાકોવિકે બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના માટે બરાબરીનો ગોલ કર્યો. નિયમન સમય સમાપ્ત થઈ ગયો અને બંને ટીમો બીજો ગોલ કરી શકી નહીં. પરિણામે, મેચ પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં આગળ વધી, જ્યાં ઇટાલિયન ટીમનો 4-1થી પરાજય થયો. આ ક્ષણ બોસ્નિયન ટીમ માટે ખાસ હતી, કારણ કે તેઓ 12 વર્ષની લાંબી રાહ જોયા પછી ટુર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થયા છે. ટીમે 2014 માં વર્લ્ડ કપમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ક્વોલિફાઇંગ ટીમો અને ગ્રૂપ
- ગ્રુપ A - મેક્સિકો, દક્ષિણ આફ્રિકા, દક્ષિણ કોરિયા, ચેક રિપબ્લિકન.
- ગ્રૂપ B - કેનેડા, બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના, કતાર, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ.
- ગ્રૂપ C - બ્રાઝિલ, મોરોક્કો, હૈતી, સ્કોટલેન્ડ.
- ગ્રૂપ D - યુએસએ, પેરાગ્વે, ઓસ્ટ્રેલિયા, તુર્કી.
- ગ્રૂપ E - જર્મની, કુરાકાઓ, આઇવરી કોસ્ટ, ઇક્વાડોર.
- ગ્રૂપ F - નેધરલેન્ડ્સ, જાપાન, સ્વીડન, ટ્યુનિશિયા.
- ગ્રૂપ G - બેલ્જિયમ, ઇજિપ્ત, ઈરાન, ન્યુઝીલેન્ડ.
- ગ્રૂપ H - સ્પેન, કેપ વર્ડે, સાઉદી અરેબિયા, ઉરુગ્વે.
- ગ્રૂપ I - ફ્રાન્સ, સેનેગલ, નોર્વે, ઇરાક.
- ગ્રૂપ J - આર્જેન્ટિના, અલ્જેરિયા, ઑસ્ટ્રિયા, જોર્ડન.
- ગ્રૂપ K - પોર્ટુગલ, ડીઆર કોંગો, ઉઝબેકિસ્તાન, કોલંબિયા.
- ગ્રૂપ L - ઇંગ્લેન્ડ, ક્રોએશિયા, ઘાના, પનામા.
આ પણ વાંચો: