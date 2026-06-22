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FIFA 2026: બેલ્જિયમ-ઈરાન વચ્ચે રોમાંચક ડ્રો, સાઉદી અરબને 4-0થી હરાવ્યું

બંને ટીમો હજુ પણ FIFA વર્લ્ડ કપ 2026માં પોતાની પ્રથમ જીતની રાહ જોઈ રહી છે.

બેલ્જિયમ-ઈરાન વચ્ચે રોમાંચક ડ્રો
બેલ્જિયમ-ઈરાન વચ્ચે રોમાંચક ડ્રો (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 22, 2026 at 5:06 PM IST

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FIFA World Cup 2026 : સોમવાર (22 જૂન)ના રોજ લોસ એન્જેલિસ સ્ટેડિયમમાં ગ્રુપ Gની મેચમાં બેલ્જિયમ અને ઈરાન વચ્ચેનો મુકાબલો ડ્રો રહ્યો. જેના કારણે બંને ટીમો હજુ પણ FIFA વર્લ્ડ કપ 2026માં પોતાની પ્રથમ જીતની રાહ જોઈ રહી છે.

મેચમાં ઈરાનના ગોલકીપર અલીરેઝા બેઇરાનવંદ અને બેલ્જિયમના ગોલકીપર થિબોટ કોર્ટુઆએ શાનદાર ગોલ બચાવના કારણે કોઈ પણ ટીમ એક પણ ગોલ કરી શકી નહીં.

ગ્રુપ G પોઈન્ટ ટેબલ
ગ્રુપ G પોઈન્ટ ટેબલ (ETV Bharat)

રમત પૂર્ણ થવામાં 20 મિનિટ બાકી હતી ત્યારે બેલ્જિયમને મોટો ઝટકો લાગ્યો. નાથન ન્ગોયે ખોટો બેક-પાસ આપ્યો અને ગોલ તરફ આગળ વધી રહેલા ઈરાની અટેકરને રોકવા માટે તેમને ફાઉલ કરવો પડ્યો. રેફરીએ કોઈ વિલંબ કર્યા વગર સીધો રેડ કાર્ડ બતાવ્યું. જેના કારણે બેલ્જિયમને બાકીની રમત 10 ખેલાડીઓ સાથે રમવી પડી.

મેચની શરૂઆતથી જ બેલ્જિયમે બોલ પર પોતાનો કબજો જાળવી રાખ્યો. પ્રથમ તક કેવિન ડી બ્રુઇનને મળી, પરંતુ તેમનો દૂરથી મારેલો શોટ બહાર ગયો. ત્યારબાદ ડી બ્રુઇન અને લિએન્ડ્રો ટ્રોસાર્ડે મળીને એક સારી તક બનાવી, પરંતુ ડી બ્રુઇન અને મેક્સિમ ડી કુઇપરના પ્રયાસોને રોકી દેવામાં આવ્યા.

બેલ્જિયમનો દબદબો છતાં, ઈરાને પ્રથમ મોટો ખતરો ઉભો કર્યો. ડિફેન્સની એક ભૂલ બાદ હોસેન કનાનીને ગોલ કરવાની શાનદાર તક મળી, પરંતુ થિબોટ કોર્ટુઆએ ઉત્તમ બચાવ કરીને બેલ્જિયમને મેચમાં ટકાવી રાખ્યું.

ઈરાને કાઉન્ટર-અટેક દ્વારા સતત ખતરો ઉભો કર્યો. પ્રથમ હાફમાં લગભગ 30 મિનિટ બાદ મહદી તારેમીને લાગ્યું કે તેમણે ચાલાકીભરી ફ્રી-કિક દ્વારા પોતાની ટીમને લીડ અપાવી દીધી છે, પરંતુ ઓફસાઇડના કારણે ગોલ અમાન્ય જાહેર થયો. ત્યારબાદ પણ બંને ટીમોએ ગોલ કરવા માટે પૂરતા પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ સફળતા મળી નહીં.

સ્પેન રાઉન્ડ ઓફ 32 માં પહોંચ્યું
સ્પેન રાઉન્ડ ઓફ 32 માં પહોંચ્યું (ETV Bharat)

પાંચ મિનિટનો વધારાનો સમય મળ્યા છતાં રેડ ડેવિલ્સ ઈરાનના ડિફેન્સને ભેદી શક્યા નહીં. જેના કારણે મેચ 0-0થી ડ્રો રહી. પરિણામે બેલ્જિયમ અને ઈરાન બંને બે મેચ બાદ પણ ટૂર્નામેન્ટમાં પોતાની પ્રથમ જીતની રાહમાં છે.

સ્પેને સાઉદી અરબને 4-0થી હરાવ્યું

કેપ વર્ડે સામે પ્રથમ મેચ ડ્રો રહ્યા બાદ સ્પેને પોતાના બીજા ગ્રુપ મેચમાં સાઉદી અરબ સામે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. ગ્રુપ Hની આ મેચમાં તેમણે સાઉદી અરબને 4-0થી હરાવ્યું. શરૂઆતની ટીમમાં વાપસી કરનાર લામિન યમાલે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું. જ્યારે મિકેલ ઓયારઝાબલે બે ગોલ કરીને પોતાના ટીકાકારોને જવાબ આપ્યો. આ શાનદાર જીત સાથે સ્પેને આગામી રાઉન્ડમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું. આ જીત બાદ સ્પેનના બે મેચમાં 4 પોઈન્ટ થયા છે, જ્યારે સાઉદી અરબ એક પોઈન્ટ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે.

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IRAN VS BELGIUM
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