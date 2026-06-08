ફિફા વર્લ્ડ કપ પહેલા હચમચ્યું અમેરિકા, ઇંગ્લેન્ડના બેઝ કેમ્પ પાસે અંધાધૂંધ ગોળીબાર
અમેરિકામાં 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપની શરૂઆતનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે, પરંતુ ઇવેન્ટ પહેલા જ ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે.
Published : June 8, 2026 at 3:26 PM IST
Firing in England Base Camp: વિશ્વભરના લોકો ફૂટબોલના સૌથી ભવ્ય કાર્યક્રમ, ફિફા વર્લ્ડ કપની શરૂઆતની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ અપેક્ષા વચ્ચે, મિઝોરીના કેન્સાસ સિટીમાં 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપ માટે ઇંગ્લેન્ડના બેઝ કેમ્પ નજીક શનિવારે ગોળીબારના સમાચારે બધાને આઘાત પહોંચાડ્યો છે. મુખ્ય ટુર્નામેન્ટ પહેલા બનેલી આવી ઘટનાએ બધાને ખૂબ જ અસ્વસ્થ કર્યા છે. ઉભરતા અહેવાલો અનુસાર, ગોળીબારમાં નવ લોકો ઘાયલ થયા છે.
ઇંગ્લેન્ડના બેઝ કેમ્પ નજીક ગોળીબાર
કેન્સાસ સિટી પોલીસને ટાંકીને માહિતી દર્શાવે છે કે આ ઘટના શનિવારે બની હતી. તે સવારે 4:00 વાગ્યે બની હતી, તે સમયે ઇંગ્લેન્ડ ફૂટબોલ ટીમ તેના બેઝથી દસ મિનિટ દૂર સ્થિત હતી. જ્યારે ગોળીબાર થયો ત્યારે ઇંગ્લેન્ડની ટીમ ખરેખર ફ્લોરિડાના પામ બીચ પર વર્લ્ડ કપ પ્રેક્ટિસ સત્રો કરી રહી હતી. ઇંગ્લેન્ડની ટીમ 13 જૂને કેન્સાસ સિટી પહોંચવાની છે.
🚨 Reports from Kansas City say nine people were injured in a shooting near England’s World Cup base in Missouri.— football only (@chessquantique) June 7, 2026
Police are still investigating the incident, with England set to use Kansas City as their tournament base.
Kansas City police responded around 4 a.m. to the 7900… https://t.co/RYdOZTtoEb pic.twitter.com/SjJuhq4krf
હુમલાખોર હજુ પણ ફરાર છે
કેન્સાસ સિટી પોલીસ વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ગોળીબારમાં ઘાયલ થયેલા તમામ નવ લોકો ખતરામાંથી બહાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે, ઓછામાં ઓછા ત્રણ પીડિતોની સ્થિતિ જોતાં, તેમને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલોમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસે પુષ્ટિ આપી છે કે આ ઘટનાના સંદર્ભમાં અત્યાર સુધી કોઈ શંકાસ્પદ વ્યક્તિને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો નથી. હુમલો કર્યા પછી હુમલાખોર ભાગી જવામાં સફળ રહ્યો હતો, અને સ્થાનિક પોલીસ સુરક્ષા એજન્સીઓ સાથે મળીને તેને શોધવા માટે દરોડા પાડી રહી છે.
For added context - here’s how close the scene of this shooting, 79th and Troost, is to where England will be in KC. 5 miles to Swope Soccer Village and 6 miles from the Inn at Meadowbrook.— Eric Graves (@EricGravesKMBC) June 7, 2026
England isn’t in Kansas City yet. They’ll get here on Saturday. @kmbc https://t.co/Do4lDwzZwL pic.twitter.com/nGiUEBeLET
ફૂટબોલ એસોસિએશનની પ્રતિક્રિયા
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા બનેલી આ ઘટનાએ દરેકમાં ભય ફેલાવ્યો છે. રોઇટર્સના જણાવ્યા અનુસાર, ઇંગ્લેન્ડના ફૂટબોલ એસોસિએશનના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, "યુએસમાં થયેલી આ ઘટનાએ ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે." સદનસીબે, આ ગોળીબારમાં અત્યાર સુધી કોઈ જાનહાનિના અહેવાલ નથી. ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, 2025માં દેશમાં 400 થી વધુ સામૂહિક ગોળીબાર નોંધાયા હતા.
ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા
પોલીસ પાસેથી મળેલી માહિતી મુજબ, ગોળીબાર બાદ વિસ્તારમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી. ગોળીબારમાં ત્રણ મહિલાઓ સહિત નવ લોકો ઘાયલ થયા હતા. તમામ ઘાયલોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ આ મામલાની સક્રિય તપાસ કરી રહી છે.
શું ઈંગ્લેન્ડનો બેઝ કેમ્પ જોખમમાં છે?
આ ઘટના કેન્સાસ સિટીના સ્વોપ સોકર વિલેજથી લગભગ ચાર માઈલ દૂર બની હતી - તે જ સ્થળ જ્યાં ઈંગ્લેન્ડની રાષ્ટ્રીય ફૂટબોલ ટીમ વર્લ્ડ કપ માટે તાલીમ અને તૈયારી કરવા માટે તૈયાર છે. સદનસીબે, ઘટના સમયે ઈંગ્લેન્ડની ટીમ હજુ સુધી કેન્સાસ સિટી પહોંચી ન હતી. ઈંગ્લેન્ડની ટીમ હાલમાં ફ્લોરિડાના ઓર્લાન્ડોમાં છે, જ્યાં તેઓ બુધવારે કોસ્ટા રિકા સામે વોર્મ-અપ મેચ રમવાના છે. આ સુરક્ષા ભંગ અંગે સંપર્ક કરવામાં આવતા, ફૂટબોલ એસોસિએશનના પ્રવક્તાએ આ બાબતે ટિપ્પણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો.
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