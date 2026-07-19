FIFA WORLD CUP 2026 FINAL: સ્પેન સામે મેસ્સીની આર્જેન્ટિનાનો કેવો છે રેકોર્ડ? જાણો હેડ-ટુ-હેડ મુકાબલામાં કોનું પલડું ભારે
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ની ફાઇનલ ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચે રમાનારી છે. લિયોનેલ મેસ્સીની ટીમ સતત બીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું લક્ષ્ય રાખશે.
Published : July 19, 2026 at 1:15 PM IST
FIFA WORLD CUP 2026 FINAL: લિયોનેલ મેસ્સીની આર્જેન્ટિના ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના ફાઇનલમાં સ્પેન સામે ટકરાશે. બંને ટીમો વચ્ચેનો ટાઇટલ મુકાબલો 20 જુલાઈના રોજ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 12:20 વાગ્યે ન્યૂયોર્કમાં શરૂ થશે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિનાએ સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને 2-1થી હરાવીને સતત બીજી વખત ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, જ્યારે સ્પેને ફ્રાન્સને 2-0થી હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
બંને ટીમોએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે, ફાઇનલમાં પહોંચી છે, અને હવે વર્લ્ડ કપ ટ્રોફી માટે એકબીજાનો સામનો કરશે. વિશ્વભરના ફૂટબોલ ચાહકો આ ટાઇટલ મેચની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે, જ્યાં જોરદાર સ્પર્ધાની અપેક્ષા છે. આ મહાકાવ્ય ટક્કર પહેલા, ચાલો જાણીએ કે હેડ-ટુ-હેડ મેચમાં કઈ ટીમનો હાથ ઉપર છે.
The Final. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/CfIxb2GJ8b— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 18, 2026
60 વર્ષ પછી વર્લ્ડ કપમાં ટક્કર
ફિફા વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં, આર્જેન્ટિના અને સ્પેન ફક્ત એક જ વાર એકબીજા સામે ટકરાયા છે. તેમનો પહેલો અને એકમાત્ર વર્લ્ડ કપ મુકાબલો 1966ના ટુર્નામેન્ટના ગ્રુપ સ્ટેજમાં હતો, જ્યાં આર્જેન્ટિનાએ સ્પેનને 2-1થી હરાવ્યું હતું. હવે, 60 વર્ષ પછી, બંને ટીમો વર્લ્ડ કપમાં બીજી વખત ટકરાશે, જે ટાઇટલ જીતવા માટે કટિબદ્ધ છે.
The Final is here!#FIFAWorldCup #KickOffTimes @McDonalds pic.twitter.com/IljaVUDMYx— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
હેડ-ટુ-હેડ મેચઅપમાં કોનો હાથ ઉપર છે?
આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચેના એકંદર હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડની વાત કરીએ તો, બંને ટીમો વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 14 મેચ રમાઈ છે. નોંધનીય છે કે, બંને ટીમોએ 6-6 મેચ જીતી છે, જ્યારે 2 ડ્રો રહી છે. આંકડા દર્શાવે છે કે બંને હંમેશા એકબીજા સામે ટકરાતા રહ્યા છે, અને ફાઇનલમાં પણ આવી જ ટક્કર થવાની અપેક્ષા છે.
The Final.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/KJSsp49E39— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
મેસ્સીની ટીમ ચોથી વખત ચેમ્પિયન બનવાનું લક્ષ્ય રાખશે
લાયોનેલ મેસ્સીની આર્જેન્ટિના ટીમ ચોથી વખત ચેમ્પિયન બનવાના ઇરાદા સાથે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના ફાઇનલમાં પ્રવેશ કરશે. આ પહેલા, આર્જેન્ટિનાએ 1978, 1986 અને 2022 માં વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. જો મેસ્સીની ટીમ આ વખતે ટ્રોફી જીતવામાં સફળ થાય છે, તો તેઓ જર્મની અને ઇટાલીની બરાબરી કરીને ચાર વર્લ્ડ કપ જીતનાર ત્રીજી ટીમ બનશે. વધુમાં, આર્જેન્ટિના સતત બે વર્લ્ડ કપ જીતનાર ત્રીજી ટીમ બનશે. અગાઉ, ઇટાલી અને બ્રાઝિલે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે.
બીજી તરફ, સ્પેન ફક્ત એક જ વાર ફિફા વર્લ્ડ કપ જીત્યું છે. સ્પેને દક્ષિણ આફ્રિકામાં રમાયેલી 2010 ની ટુર્નામેન્ટમાં પ્રથમ વખત વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કર્યું હતું. હવે, 16 વર્ષ પછી, તેમની પાસે બીજી વખત વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચવાની સુવર્ણ તક હશે.
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