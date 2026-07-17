FIFA Final Closing Ceremony: આર્જેન્ટિના vs સ્પેન ફાઇનલ, જાણો સમાપન સમારોહનું શેડ્યૂલ
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના ફાઇનલમાં પહેલીવાર સુપર બાઉલ-શૈલીનો હાફટાઇમ શો પણ રજૂ કરવામાં આવશે.
Published : July 17, 2026 at 7:51 PM IST
FIFA Final Closing Ceremony: FIFA World Cup 2026 તેના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગયો છે. રવિવારે ન્યુ યોર્ક-ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમમાં આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચે વિશ્વ ચેમ્પિયનનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. ટાઇટલ મેચ પહેલા, FIFA એ દર્શકો માટે એક ભવ્ય સમાપન સમારોહ તૈયાર કર્યો છે, જેમાં રમતગમતની સાથે સંગીત અને મનોરંજનનું અદ્ભુત સંયોજન જોવા મળશે. મેચ પહેલાના શોમાં ઘણા મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય કલાકારો સ્ટેજ પર પરફોર્મ કરશે. આ યાદીમાં લૌરા પૌસિની, નિકોલ શેર્ઝિંગર, રોબી વિલિયમ્સ અને લોકપ્રિય કન્ટેન્ટ સર્જક IShowSpeedનો સમાવેશ થાય છે. હોલીવુડ સ્ટાર ટોમ ક્રૂઝ પણ આ ખાસ કાર્યક્રમનો ભાગ બનશે, જે સમારોહના ગ્લેમરને વધુ વધારશે.
ફાઇનલ પહેલા, પ્રખ્યાત ગાયિકા અને EGOT માનદ વિજેતા જેનિફર હડસન દ્વારા અમેરિકન રાષ્ટ્રગીત રજૂ કરવામાં આવશે. તેમના પ્રદર્શન પછી, બંને ટીમો મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યાં વર્તમાન વિશ્વ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના અને યુરોપિયન ચેમ્પિયન સ્પેન ટ્રોફી માટે લડશે.
Start spreading the news...— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 16, 2026
The #FIFAWorldCup Final is coming to New York New Jersey 🗽 pic.twitter.com/omaAeuvLQI
FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ના ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર હીમો શિરાગીના જણાવ્યા અનુસાર, ઉદ્ઘાટન સમારોહની જેમ, સમાપન સમારોહ પણ વિશ્વને ફૂટબોલ, સંગીત અને વિવિધ સંસ્કૃતિઓનો ઉત્સવ પ્રદર્શિત કરશે. તેમનું કહેવું છે કે આ કાર્યક્રમનો હેતુ ભવ્ય સમાપન સાથે સમગ્ર ટુર્નામેન્ટની યાદોને યાદ કરવાનો છે.
પહેલી વાર 25 મિનિટનો હાફટાઇમ શો યોજાશે
પહેલી વાર, આ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં સુપર બાઉલની જેમ હાફટાઇમ શો રજૂ કરવામાં આવશે. આ ખાસ ૨૫ મિનિટનો કાર્યક્રમ ફિફા ગ્લોબલ સિટીઝન એજ્યુકેશન ફંડ માટે ભંડોળ એકત્ર કરવાનો છે. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય વિશ્વભરના બાળકોને વધુ સારું શિક્ષણ અને ફૂટબોલમાં જોડાવાની વધુ તકો પૂરી પાડવા માટે 100 મિલિયન યુએસ ડોલર એકત્ર કરવાનો છે.
🇪🇸 v 🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/U93pg7lcd4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 16, 2026
હાફટાઇમ શોમાં મેડોના, શકીરા, જસ્ટિન બીબર અને BTS જેવા વૈશ્વિક સુપરસ્ટાર્સના પર્ફોર્મન્સ રજૂ કરવામાં આવશે. કોલ્ડપ્લેના ફ્રન્ટમેન ક્રિસ માર્ટિન આ ઇવેન્ટના સર્જનાત્મક નિર્દેશનની દેખરેખ રાખી રહ્યા છે. આ શોનું વિશ્વભરના લાખો દર્શકો માટે લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે.
#FIFAWorldCup Final state of mind 🏙️ pic.twitter.com/anJluCTyYw— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 16, 2026
સમાપન સમારોહ ક્યારે શરૂ થશે?
સમાપન સમારોહ ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 11:00 વાગ્યે શરૂ થશે. લગભગ 90 મિનિટ પછી, બપોરે 12:30 વાગ્યે, આર્જેન્ટિના અને સ્પેન વચ્ચે ફાઇનલ મેચનો પહેલો કિક શરૂ થશે, જે ફૂટબોલની સૌથી મોટી ટ્રોફીના નવા ચેમ્પિયનને નક્કી કરશે.
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