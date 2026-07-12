FIFA વર્લ્ડ કપ 2026: ઈંગ્લેન્ડ ચોથી વખત ફીફા વર્લ્ડ કપની સેમીફાઈનલમાં, નૉર્વે ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર
ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં 2-1થી હારી ગયા બાદ ઇંગ્લેન્ડે નોર્વેને ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર તગેડી દીધું.
Published : July 12, 2026 at 11:19 AM IST
FIFA World Cup 2026: રવિવારે મિયામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે નોર્વેને એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં 2-1થી હરાવ્યું. જૂડ બેલિંગહમે મેચમાં બે શાનદાર ગોલ કર્યા. તેણે પહેલા હાફના સ્ટોપેજ ટાઇમ (45+2) માં બરાબરીનો ગોલ કર્યો અને પછી એક્સ્ટ્રા ટાઈમ શરૂ થયાના ત્રણ મિનિટમાં જ આ વિજયી ગોલ કર્યો.
આ જીત સાથે, ઇંગ્લેન્ડ ચોથી વખત ફિફા વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે, જ્યાં તેનો સામનો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના સામે થશે, જે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને 3-1 થી હરાવીને સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે.
બીજી તરફ, નોર્વેની સુવર્ણ સફર અહીં જ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે, જે પ્રથમ વખત ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. આ અગાઉ, તેઓ 1938 અને 1998 માં 'છેલ્લા 16' સુધીની સફર ખેડી હતી, અને 1994 માં USAમાં ગ્રુપ સ્ટેજમાં બહાર થઈ ગયા હતા.
મેચની વાત કરીએ તો, મિયામી સ્ટેડિયમમાં ધીમી શરૂઆત પછી, નોર્વેએ રમત પર પકડ જમાવી, અને એન્ડ્રિયાસ શ્જેલ્ડરપના ક્રોસ-શોટે નોર્વેને 36મી મિનિટમાં લીડ અપાવી. ત્યારબાદ ઇંગ્લેન્ડ પર દબાણ આવ્યું, પરંતુ બેલિંગહામના શાનદાર દોડ અને શાનદાર ફિનિશને કારણે પ્રથમ હાફના સ્ટોપેજ ટાઇમમાં બરાબરી મેળવી લીધી.
થોડીવાર બાદ, હેરી કેને બોલને નેટમાં હેડ કર્યો, પરંતુ ઓફસાઇડના કારણે ગોલ અમાન્ય ગણાવામાં આવ્યો. ત્યારબાદ નોર્વેએ એક ગોલ કર્યો, જેને VAR દ્વારા નામંજૂર કરવામાં આવ્યો કારણ કે તે નક્કી થયું કે હાલેન્ડે કોર્નર પછી એલિયટ એન્ડરસનને ધક્કો માર્યો હતો. ત્યાર બાદ મેચ પૂર્ણ સમયે 1-1 થી બરાબર રહી, ત્યાર બાદ મેચ એક્સ્ટ્રા ટાઈમમાં ચાલી ગઈ.
જેમાં બેલિંગહામે વિજયી ગોલ કર્યો. તેણે સબસ્ટીસ્યૂટ મૉર્ગન રોજર્સના શક્તિશાળી શોટને નાઈલેન્ડ દ્વારા છોડ્યા બાદ આશરે સૌથી ઝડપી પ્રતિક્રિયા આપતા ગોલ કર્યો અને નૉર્વેના યાદગાર વર્લ્ડ કપના સફરનો અંત લાવી દીધો.
બેલિંગહમ અને કેને 2026 વર્લ્ડ કપમાં 6-6 ગોલ કર્યા છે. આ પહેલી વાર છે કે, જ્યારે કોઈ ટૂર્નામેન્ટની એક જ આવૃત્તિમાં ઇંગ્લેન્ડના બે ખેલાડીઓએ ઓછામાં ઓછા પાંચ ગોલ કર્યા છે.