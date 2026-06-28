FIFA વર્લ્ડ કપ: DR કોંગોએ 52 વર્ષમાં મેળવી પ્રથમ જીત, નોકઆઉટ કર્યો પ્રવેશ
DR કોંગોએ ઉઝબેકિસ્તાનને 3-1થી હરાવીને પ્રથમ વખત નોકઆઉટમાં પ્રવેશ કર્યો છે.
Published : June 28, 2026 at 2:50 PM IST
DR Congo vs Uzbekistan: DR કોંગોએ 52 વર્ષમાં તેનો પ્રથમ વર્લ્ડ કપ મેચ જીતીને આ વૈશ્વિક ટુર્નામેન્ટમાં પ્રથમ વખત નોકઆઉટ તબક્કામાં પ્રવેશ મેળવ્યો.
યોઆને વિસાના બે અને ફિસ્ટન માયેલેના એક ગોલને કારણે, કોંગોએ એક ગોલની ખોટ પછી ઉઝબેકિસ્તાનને 3-1થી હરાવીને નોંધપાત્ર વાપસી કરી. ઉઝબેકિસ્તાન પહેલાથી જ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગયું છે અને FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ના ગ્રુપ K માં તળિયે રહીને ઘરે પરત ફરી રહ્યું છે.
1974 પછી પહેલી વાર કોંગો વર્લ્ડ કપમાં રમી રહ્યું છે. તે સમયે ઝાયર તરીકે ઓળખાતો દેશ, ટુર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થનાર પ્રથમ સબ-સહારન આફ્રિકન રાષ્ટ્ર બન્યો. તેઓ હવે કોલંબિયા અને પોર્ટુગલ પછી નોકઆઉટ તબક્કામાં પ્રવેશ કરશે. મિયામીમાં કોલંબિયા અને પોર્ટુગલ વચ્ચેની મેચ ગોલ રહિત ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ.
સતત પરાજય બાદ, ડેબ્યુ કરનાર ઉઝબેકિસ્તાન તેમના ત્રીજા વર્લ્ડ કપ મેચમાં સારું પરિણામ મેળવવા માટે કટિબદ્ધ હતું, અને એટલાન્ટા સ્ટેડિયમ ખાતેની મેચમાં માત્ર 20 સેકન્ડમાં જ તેઓએ કમાન્ડિંગ લીડ મેળવી લીધી.
એલ્ડોર શોમુરોડોવના શક્તિશાળી પ્રયાસને ઓફસાઇડ તરીકે નકારી કાઢવામાં આવ્યો, પરંતુ ફોરવર્ડે થોડીવાર પછી જ ડેડલોક તોડી નાખ્યો. તેણે 10મી મિનિટે મુશ્કેલ ખૂણાથી શાનદાર શોટ વડે ગોલ કર્યો, જેનાથી તેના આગામી 31મા જન્મદિવસની ઉજવણી થોડા દિવસો પહેલા જ શરૂ થઈ ગઈ.
જેમ જેમ રમત આગળ વધતી ગઈ, કોંગો ડીઆરએ દબાણ લાવવાનું શરૂ કર્યું, અને 68મી મિનિટે, વિસાએ પેનલ્ટી સ્પોટથી બરાબરી કરી. દસ મિનિટ પછી, બે અવેજી ખેલાડીઓએ ભેગા થઈને કોંગોને લીડ અપાવી. મેશેક એલિયાનો શોટ ફિસ્ટન માયેલેને ડિફ્લેક્ટ કરી ગયો, જેણે અબ્દુવોહિદ નેમાતોવને પાછળ છોડીને નેટમાં લૂઝ બોલ ફેંક્યો.
ઇન્જરી ટાઇમમાં, વિસાએ બોક્સની ધારથી શાનદાર ફિનિશિંગ સાથે પોતાનો બીજો ગોલ કર્યો, જેનાથી કોંગો શ્રેષ્ઠ ત્રીજા સ્થાનની ટીમોમાંની એક તરીકે આગળ વધી. હવે તેઓ 1 જુલાઈના રોજ એટલાન્ટામાં રાઉન્ડ ઓફ 32 માં ઇંગ્લેન્ડનો સામનો કરશે.
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