FIFA WORLD CUP 2026 DAY 4: અમદાવાદ કરતા પણ ઓછી વસ્તી ધરાવતો દેશ રમશે ફિફા વર્લ્ડ કપ, જુઓ ચોથા દિવસનું સંપૂર્ણ શેડ્યુંલ
ચાર વખતની ચેમ્પિયન જર્મની 14 જૂને 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપમાં પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરશે. આ દરમિયાન, જાપાન અને નેધરલેન્ડ્સ તેમના પ્રારંભિક મેચમાં એકબીજા સામે ટકરાશે.
Published : June 14, 2026 at 4:09 PM IST
FIFA WORLD CUP 2026 DAY 4: FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 નો રાંમાચ દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. ટુર્નામેન્ટના ચોથા દિવસે, ફૂટબોલ ચાહકો અનેક મોટા મુકાબલા જોશે; ચાર વખતના ચેમ્પિયન જર્મની મેદાનમાં ઉતરશે, જ્યારે નેધરલેન્ડ અને જાપાન વચ્ચે હાઇ-વોલ્ટેજ મુકાબલો થવાનો છે. વધુમાં, આઇવરી કોસ્ટ અને ઇક્વાડોર, તેમજ સ્વીડન અને ટ્યુનિશિયા વચ્ચેની મેચો રાંમાચક બનવાની સંભાવના છે.
જર્મની પોતાના અભિયાનનો પ્રારંભ કરશે
દિવસનો પહેલો મુખ્ય મુકાબલો જર્મની અને કુરાકાઓ વચ્ચે રમાશે. જર્મની છેલ્લા બે વર્લ્ડ કપની નિરાશાઓને પાછળ છોડીને આ ટુર્નામેન્ટમાં મજબૂત વાપસી કરવા આતુર છે. 2014 માં ચેમ્પિયન બન્યા બાદ, ટીમ સતત બે વર્લ્ડ કપમાં ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. પરિણામે, જર્મન ટીમ પર આ વખતે શાનદાર શરૂઆત કરવાનું દબાણ રહેશે. દરમિયાન, કુરાકાઓ ફિફા વર્લ્ડ કપમાં પોતાનું ડેબ્યૂ કરી રહ્યું છે; લગભગ 156,000 ની વસ્તી ધરાવતો આ દેશ પહેલીવાર ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહ્યો છે.
Coming up today 📋#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
જાપાનની ટક્કર નેધરલેન્ડ્સ સામે
આગામી મેચ દિવસની સૌથી રોમાંચક મેચ છે, જેમાં નેધરલેન્ડ્સ અને જાપાનનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણ વર્લ્ડ કપ ફાઇનલમાં રમ્યા પછી, ડચ ટીમ ફરી એકવાર ટાઇટલની શોધમાં ઉતરશે. 1974 થી, નેધરલેન્ડ્સ લગભગ દરેક વર્લ્ડ કપમાં નોકઆઉટ તબક્કામાં પહોંચ્યું છે. બીજી બાજુ, જાપાન એશિયાની સૌથી મજબૂત ટીમોમાંની એક છે. જાપાની ટીમ સતત આઠમા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહી છે; 1998 માં પદાર્પણ કર્યા પછી, તેઓએ ક્યારેય પાછળ વળીને જોયું નથી. પરિણામે, આ મેચ ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક બનવાનું વચન આપે છે.
Today’s matches await!#FIFAWorldCup #KickOffTimes@McDonalds pic.twitter.com/cpSA5A6sXe— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 14, 2026
આઇવરી કોસ્ટનો મુકાબલો ઇક્વાડોર સાથે થશે
ગ્રૂપ E ના બીજા મેચમાં, આઇવરી કોસ્ટ ઇક્વાડોર સામે ટકરાશે. ઇક્વાડોર સતત બીજા અને એકંદરે પાંચમા વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે. ટીમે દક્ષિણ અમેરિકન ક્વોલિફાયરમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કર્યું, જે આર્જેન્ટિના પછી બીજા સ્થાને રહ્યું. દરમિયાન, આઇવરી કોસ્ટ 12 વર્ષ પછી વર્લ્ડ કપમાં વાપસી કરી રહ્યું છે; આફ્રિકન ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન દ્વારા સીધી ક્વોલિફાય મેળવી છે. 2014 પછી પહેલીવાર વર્લ્ડ કપમાં રમી રહેલી આઇવરી કોસ્ટ ટીમ આ વખતે વધુ સારા પ્રદર્શનનો લક્ષ્ય રાખશે.
દિવસની અંતિમ મેચમાં સ્વીડન ટ્યુનિશિયા સામે ટકરાશે. ટ્યુનિશિયા સાતમી વખત વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે અને સતત ત્રીજા પ્રસંગ માટે ટૂર્નામેન્ટનો ભાગ છે; જોકે, ટીમ ક્યારેય ગ્રુપ સ્ટેજથી આગળ વધવામાં સફળ રહી નથી. બીજી તરફ, સ્વીડન તેના 13મા ફિફા વર્લ્ડ કપમાં રમી રહ્યું છે. ટીમ 1994 માં યુએસએમાં યોજાયેલા વર્લ્ડ કપમાં ત્રીજા સ્થાને રહી હતી અને આ વખતે તે પ્રદર્શનને પુનરાવર્તિત કરવાની આશા રાખશે.
ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026: દિવસ 4 શેડ્યૂલ
- જર્મની VS કુરાકાઓ - રાત્રે 10:30 (જૂન 14, IST)
- નેધરલેન્ડ VS જાપાન - સવારે 1:30 (જૂન 15, IST)
- આઇવરી કોસ્ટ VS ઇક્વાડોર - સવારે 4:30 (જૂન 15, IST)
- સ્વીડન VS ટ્યુનિશિયા - સવારે 7:30 (જૂન 15, IST)
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