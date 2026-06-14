ETV Bharat / sports

FIFA 2026 DAY-3 MATCH RESULTS: કતાર-સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ ડ્રો, બ્રાઝિલ-મોરોક્કો ડ્રો, જ્યારે સ્કોટલેન્ડની જીત સાથે શરૂઆત

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ના ત્રીજા દિવસે યોજાયેલી બે શરૂઆતની મેચમાં કતાર અને મોરોક્કોએ પોતાની તાકાતનું પ્રદર્શન કર્યું.

FIFA 2026 DAY-3 MATCH RESULTS
FIFA 2026 DAY-3 MATCH RESULTS (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

FIFA વર્લ્ડ કપ 2026: FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 ના ત્રીજા દિવસે યોજાયેલી બે શરૂઆતની મેચમાં કતાર અને મોરોક્કોએ પોતાની તાકાતનું પ્રદર્શન કર્યું. પહેલી મેચમાં કતારનો સામનો સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ સામે થયો હતો અને રમત 1-1 થી ડ્રો રહી હતી. દરમિયાન, નેમાર વિના રમી રહેલા બ્રાઝિલને પણ તેમની શરૂઆતની મેચમાં મોરોક્કો સામે 1-1 થી ડ્રો સાથે સંતોષ માનવો પડ્યો હતો. ત્રીજા મેચમાં, સ્કોટલેન્ડે હૈતીને 1-0 થી હરાવીને વિજયી શરૂઆત કરી હતી. વર્લ્ડ કપના ચોથા દિવસે કુલ ચાર ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચ રમાશે.

છેલ્લી મિનિટમાં બાજી પલટી: જબરદસ્ત લડાયક ભાવના દર્શાવતા, કતારે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 ગ્રુપ બી મેચમાં સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને 1-1 થી ડ્રો પર રોક્યું. સાન ફ્રાન્સિસ્કો બે એરિયા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી રમતની શરૂઆતથી જ સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડે પ્રભુત્વ જમાવ્યું, 17મી મિનિટે બ્રીલ એમ્બોલોએ પેનલ્ટી પર ગોલ કરીને તેની ટીમને લીડ અપાવી. સ્વિસ ટીમે બંને હાફમાં અનેક તકો બનાવી હોવા છતાં, કતારી ગોલકીપર મહમૂદ અબુનાદા દ્વારા ઉત્તમ બચાવ અને ખરાબ ફિનિશિંગને કારણે તેઓ પોતાની લીડ લંબાવી શક્યા નહીં.

કતારની વાપસી: કતારે મેચની અંતિમ ક્ષણોમાં કમબેક કર્યું. 90મી મિનિટમાં - ખાસ કરીને સ્ટોપેજ ટાઇમના છઠ્ઠા મિનિટમાં - મીરો મુહેમે શાનદાર હેડર વડે બરાબરી કરી. આ ગોલથી સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડની જીતની આશાઓ પર પાણી ફરી ગયું. મેચ 1-1 થી ડ્રો પર સમાપ્ત થઈ, જેનાથી કતારને ટુર્નામેન્ટનો પ્રથમ પોઈન્ટ મળ્યો, જ્યારે સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડને તેમના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન છતાં એક પોઈન્ટથી સંતોષ માનવો પડ્યો. આ પહેલી વાર છે જ્યારે કતારે ફિફા વર્લ્ડ કપમાં પોઈન્ટ મેળવ્યો છે.

વિનિસિયસે અપસેટ ટાળ્યો: દિવસની બીજી મેચમાં, પાંચ વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલનો સામનો મોરોક્કો સાથે થયો, જે ટાઇટલનો મજબૂત દાવેદાર હતો. ઇસ્માઇલ સાઇબારીએ 21મી મિનિટે મોરોક્કોને લીડ અપાવી. જોકે, બ્રાઝિલને બરાબરી કરવા માટે વધુ રાહ જોવી પડી નહીં; 32મી મિનિટે, વિનિસિયસ જુનિયરે શાનદાર ગોલ કરીને સ્કોર 1-1 ની બરાબરી કરી. પહેલા હાફમાં કોઈ પણ ટીમે ગોલ કર્યો ન હતો. બીજા હાફમાં, બ્રાઝિલ અને મોરોક્કો બંનેએ ઘણી તકો બનાવી પરંતુ તેને રૂપાંતરિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. અંતે, મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ, બંને ટીમોએ 1-1 પોઇન્ટ શેર કર્યા. બ્રાઝિલે આ મેચ નેમાર વિના રમી.

સ્કોટલેન્ડની વિજયી શરૂઆત: દિવસના ત્રીજા મેચમાં, સ્કોટલેન્ડે ગ્રુપ સીના અભિયાનની શરૂઆત વિજય સાથે કરી. તેમણે હૈતીને 1-0 થી હરાવીને ત્રણેય પોઈન્ટ સુરક્ષિત કર્યા અને હાલમાં ગ્રુપમાં આગળ છે. જોન મેકગિને 28મી મિનિટે સ્કોટલેન્ડ માટે નિર્ણાયક ગોલ કર્યો. પ્રથમ હાફ ગોલ રહિત રહ્યા પછી, બંને ટીમોએ બીજા હાફમાં ગોલ કરવા માટે નક્કર પ્રયાસો કર્યા પરંતુ નિષ્ફળ રહ્યા.

ચોથા દિવસે ચાર મેચ: વર્લ્ડ કપના ચોથા દિવસે, 15 જૂને ચાર મેચનું આયોજન છે. નેધરલેન્ડ અને જાપાન વચ્ચેનો પહેલો મેચ 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. આઇવરી કોસ્ટ અને ઇક્વાડોર વચ્ચેનો મુકાબલો સવારે 4:30 વાગ્યે શરૂ થશે. સ્વીડન અને ટ્યુનિશિયા વચ્ચેનો મુકાબલો 15 જૂને સવારે 7:30 વાગ્યે નક્કી કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે દિવસનો અંતિમ મુકાબલો - સ્પેન અને કેપ વર્ડે વચ્ચે - સવારે 9:30 વાગ્યે (ભારતીય સમય) રમાશે.

આ પણ વાંચો:

  1. FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 : USAની ટીમે એકતરફી મેચમાં પેરાગ્વેને 4-1 થી હરાવ્યું
  2. દક્ષિણ કોરિયાએ વર્લ્ડ કપની શરૂઆત જીત સાથે કરી, રોમાંચક મેચમાં ચેકિયાને હરાવ્યું

TAGGED:

FIFA 2026
SCOTLAND VS HAITI
BRAZIL VS MOROCCO
FIFA 2026 DAY 3 MATCH RESULTS
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.