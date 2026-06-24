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FIFA World Cup: રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઇતિહાસ, 24 કલાકની અંદર તોડ્યો મેસ્સીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

Portugal vs Uzbekistan: રોનાલ્ડોની ટીમ પોર્ટુગલે ઉજબેકિસ્તાનને 5-0થી હરાવીને ફિફા વર્લ્ડકપ 2026માં પોતાની પ્રથમ જીત મેળવી હતી.

રોનાલ્ડોએ 24 કલાકની અંદર જ મેસ્સીનો એક રેકોર્ડ તોડ્યો હતો
રોનાલ્ડોએ 24 કલાકની અંદર જ મેસ્સીનો એક રેકોર્ડ તોડ્યો હતો (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 12:25 PM IST

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FIFA World Cup Portugal vs Uzbekistan: ફૂટબોલમાં રેકોર્ડના બાદશાહ અને પોર્ટુગલના સ્ટાર ખેલાડી ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો (Cristiano Ronaldo)એ એક ખાસ સિદ્ધિ મેળવી ઇતિહાસ રચી દીધો છે. રોનાલ્ડોએ મંગળવારની રાત્રે 'ફિફા વર્લ્ડકપ 2026'માં ઉજબેકિસ્તાન વિરૂદ્ધ ગ્રુપ-K લીગ મેચમાં શાનદાર રમત રમી હતી.

રોનાલ્ડોએ રચ્યો ઇતિહાસ

મેચમાં ગોલ ફટકારી રોનાલ્ડો વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં એક જ મેચમાં બે ગોલ ફટકારનાર સૌથી વધુ ઉંમરનો ખેલાડી બની ગયો છે. આ પ્રદર્શનથી તેને ફરી એક વખત સાબિત કરી દીધુ કે ઉંમર માત્ર એક નંબર છે. રોનાલ્ડો 40 વર્ષની ઉંમરને પાર કર્યા બાદ FIFA વર્લ્ડકપ મેચમાં બે ગોલ ફટકારનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બની ગયો છે.

23 જૂન 2026 સુધી, રોનાલ્ડોની ઉંમર 41 વર્ષ અને 138 દિવસ છે. હ્યૂસ્ટનના NRG સ્ટેડિયમમાં ખચાખચ ભરેલા દર્શકો સામે રમાયેલી આ મેચમાં પોર્ટુગલ માટે મેદાનમાં ઉતરેલા રોનાલ્ડોએ છઠ્ઠી મિનિટમાં પ્રથમ ગોલ ફટકારી ટીમનું ખાતું ખોલાવ્યું હતું. તે બાદ પોર્ટુગલે મેચમાં પકડ બનાવી અને 39મી મિનિટમાં રોનાલ્ડોએ બીજો ગોલ ફટકારી પોતાની ટીમને લીડ અપાવી હતી. મેચમાં બે ગોલ કરીને છ અલગ અલગ ફિફા વર્લ્ડકપ સિઝન (2006,2010,2014,2018,2022,2026)માં ગોલ કરનાર વિશ્વનો એકમાત્ર ખેલાડી બની ગયો છે. જ્યારે મેસ્સીનો પણ આ છઠ્ઠો વર્લ્ડકપ છે પરંતુ તે 2010માં એક પણ ગોલ કરી શક્યો નહતો.

રોનાલ્ડોએ ફિફા વર્લ્ડકપમાં ઇતિહાસ રચ્યો હતો
રોનાલ્ડોએ ફિફા વર્લ્ડકપમાં ઇતિહાસ રચ્યો હતો (AP)

24 કલાકની અંદર જ તોડ્યો મેસ્સીનો રેકોર્ડ

મહત્ત્વપૂર્ણ છે કે આર્જેન્ટિનાના સ્ટાર ખેલાડી લિયોનેલ મેસ્સીએ રોનાલ્ડોના એક દિવસ પહેલા 22 જૂને બે ગોલ ફટકારીને સૌથી વધુ ઉંમરમાં બે ગોલ કરવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. મેસ્સીએ ઓસ્ટ્રેલિયા વિરૂદ્ધ ગ્રુપ-Jની મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરતા બે ગોલ ફટકાર્યા હતા, તે સમયે મેસ્સીની ઉંમર 38 વર્ષ અને 363 દિવસ હતી. જોકે, મેસ્સીએ બનાવેલા આ નવા રેકોર્ડની ખુશીને 24 કલાક પણ થયા નહતા ત્યારે 41 વર્ષના રોનાલ્ડોએ ઉજબેકિસ્તાન વિરૂદ્ધ બે ગોલ ફટકારીને મેસ્સીનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો હતો.

રોનાલ્ડો વર્લ્ડકપમાં પોર્ટુગલ માટે સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બની ગયો છે.
રોનાલ્ડો વર્લ્ડકપમાં પોર્ટુગલ માટે સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બની ગયો છે. (AP)

પોર્ટુગલ માટે સૌથી વધુ ગોલ

ઉજબેકિસ્તાન વિરૂદ્ધ આ બે ગોલ સાથે રોનાલ્ડોએ પોતાના દેશ માટે અન્ય એક ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. તે વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં પોર્ટુગલ માટે સૌથી વધુ ગોલ ફટકારનાર ખેલાડી બની ગયો છે. રોનાલ્ડોએ અત્યાર સુધી રમાયેલી 24 વર્લ્ડકપ મેચમાં કૂલ 10 ગોલ ફટકાર્યા છે. આ પહેલા પોર્ટુગલના મહાન ફૂટબોલર યૂસેબિયોએ 1966ના વર્લ્ડકપમાં એક જ ટૂર્નામેન્ટમાં 9 ગોલ ફટકાર્યા હતા અને દાયકાઓ સુધી તે ટોપ પર રહ્યો હતો. રોનાલ્ડોએ તાજેતરની મેચમાં આ રેકોર્ડને તોડી નાખ્યો છે.

રોનાલ્ડો વર્લ્ડકપ મેચમાં બે ગોલ કરનાર સૌથી વધુ ઉંમરનો ખેલાડી બની ગયો છે
રોનાલ્ડો વર્લ્ડકપ મેચમાં બે ગોલ કરનાર સૌથી વધુ ઉંમરનો ખેલાડી બની ગયો છે (AP)

આ રેકોર્ડ મેસ્સીના નામે

જોકે, રોનાલ્ડો પાસે આ મેચમાં ગોલ ફટકારવાની વધુ એક તક હતી પરંતુ દુર્ભાગ્યથી તે આમ કરી શક્યો નહતો. જો તે આ સિદ્ધિ મેળવી લેત તો વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં હેટ્રિક ફટકારનાર સૌથી વધુ ઉંમરનો ખેલાડી તરીકે વર્લ્ડ રેકોર્ડ પણ બનાવી લેત પરંતુ તે રેકોર્ડ લિયોનેલ મેસ્સીના નામે છે. મેસ્સીએ 2026 વર્લ્ડકપમાં 16 જૂને અલ્જીરિયા વિરૂદ્ધ મેચમાં શાનદાર હેટ્રિક ફટકારી હતી. તે સમયે મેસ્સીની ઉંમર 38 વર્ષ 357 દિવસ હતી.

રોનાલ્ડોની ટીમ પોર્ટુગલે ઉજબેકિસ્તાનને 5-0થી હરાવ્યું હતું
રોનાલ્ડોની ટીમ પોર્ટુગલે ઉજબેકિસ્તાનને 5-0થી હરાવ્યું હતું (AP)

પોર્ટુગલની 5-0થી જીત

પોર્ટુગલની ટીમે આ ટૂર્નામેન્ટમાં આશા અનુસાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. પોર્ટુગલે ઉજબેકિસ્તાનને 5-0ના અંતરથી હરાવ્યું હતું. પોર્ટુગલ જેને પોતાની પ્રથમ મેચમાં ડીઆર કોંગો સાથે 1-1થી ડ્રો રમીને નિરાશ કર્યું હતું. આ મેચમાં પોર્ટુગલે શરૂઆતથી જ દબદબો બનાવ્યો હતો. આ મોટી જીત સાથે પોર્ટુગલે ગ્રુપ સ્ટેજમાં પોતાની સ્થિતિ મજબૂત કરી લીધી છે. પોર્ટુગલે મેચની છઠ્ઠી મિનિટમાં પોતાનું ખાતું ખોલ્યું હતું. રોનાલ્ડોએ આ મેચમાં બે ગોલ ફટકાર્યા હતા. આ સિવાય નૂનો મેંડેસ, જોઆઓ ફેલિક્સ અને રાફેલ લિયાઓએ 1-1 ગોલ કર્યો હતો.

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