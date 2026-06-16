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FIFA World Cup: કેપ વર્ડેની વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર શરૂઆત, સ્પેનની ટીમ સામે ડ્રૉ રમીને વિશ્વને ચોંકાવ્યું

કેપ વર્ડેએ વર્તમાન યુરોપિયન ચેમ્પિયન સ્પેન સાથે 0-0 થી ડ્રો રમીને FIFA વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર શરૂઆત કરી.

કેપ વર્ડેની વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર શરૂઆત
કેપ વર્ડેની વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર શરૂઆત (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 10:48 AM IST

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FIFA World Cup: ફિફા વર્લ્ડ કપમાં પહેલી વાર રમી રહેલી ટીમ કેપ વર્ડેએ સ્પેન જેવી ખતરનાક અને મજબૂત ટીમને 0-0થી ડ્રો કરાવીને સૌ કોંઈને ચોંકાવી દીધા, અને પોતાની પહેલી જ વર્લ્ડ કપ મેચમાં એક પોઈન્ટ મેળવીને ઇતિહાસ રચી દીધો.

કેપ વર્ડેના શાનદાર પ્રદર્શનમાં ગોલકીપર વોજિન્હાએ સૌથી દમદાર ભાગ ભજવ્યો. 40 વર્ષની ઉંમરે, તેણે મેચના અંતમાં સ્પેનના શક્તિશાળી હુમલાઓને નિષ્ફળ બનાવી દીધા, જેના કારણે સ્પેન એક પણ ગોલ કરવામાં સફળ ન થયું.

સ્પેન વર્તમાન યુરોપિયન ચેમ્પિયન છે અને તેની ટીમ પાસે લામિન યામલ જેવો જબરગસ્ત યુવાન ખેલાડી પણ છે. જોકે, તે પહેલા હાફમાં મેચ રમવા ન ઉતર્યો, પરંતુ બીજી હાફમાં યામલ મેદાનમાં ઉતર્યો હતો, પરંતુ તેની હાજરી હોવા છતાં, સ્પેન જીત મેળવી શક્યું ન હતું. કેપ વર્ડેનો ગોલકીપર વોજિન્હા મેચનો હીરો રહ્યો, જેણે સમગ્ર ખેલ દરમિયાન સાત ગોલ બચાવ કરીને સ્પેનને ગોલ કરતા અટકાવી રાખ્યું.

કેપ વર્ડેએ સમગ્ર 90 મિનિટ સુધી શિસ્તબદ્ધ રમત રમી અને ફક્ત એક જ ફાઉલ કર્યો. બીજી તરફ, સ્પેને બોલ પર કબજો તો જાળવી રાખ્યો પરંતુ તેનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા અને આફ્રિકન ટીમ પર પ્રારંભિક દબાણ બનાવવામાં નિષ્ફળ ગયું.

કેપ વર્ડે ગોલકીપર વોજિન્હા
કેપ વર્ડે ગોલકીપર વોજિન્હા (AP)

કોણ છે વોજિન્હા?

40 વર્ષીય વોજિન્હાનો જન્મ કેપ વર્ડેના મિન્ડેલોમાં જોસિમાર હોઝે એવોરા ડાયસમાં થયો હતો. તે હાલમાં પોર્ટુગીઝ ક્લબ ચાવેસ માટે રમી રહ્યો છે. લગભગ 15 વર્ષના આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવ સાથે ટૂર્નામેન્ટમાં આવ્યો હતો. જો કે, 2012 થી કેપ વર્ડેનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા છતાં, તે ક્યારેય ફૂટબોલના સૌથી મોટા મંચ પર રમ્યો ન હતો. આ સમય દરમિયાન, વોજિન્હાએ તેની રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે સતત રમવાનું યથાવત રાખ્યું અને પોતાને કેપ વર્ડેના સૌથી વિશ્વસનીય ખેલાડીઓમાંના એક તરીકે સ્થાપિત કર્યા.

40 વર્ષની ઉંમરે, વોજિન્હા વર્લ્ડ કપમાં ડેબ્યૂ કરનાર બીજા સૌથી ઉંમરલાયક ખેલાડી બની ગયો. તેમનાથી વધુ મોટી ઉંમરનો એકમાત્ર ખેલાડી ઇજિપ્તનો ભૂતપૂર્વ ગોલકીપર એસ્સામ અલ-હદરી હતો, જે 2018 ટુર્નામેન્ટમાં 45 વર્ષનો હતો.

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
CAPE VERDE VS SPAIN
CAPE VERDE FIFA WORLD CUP
ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026
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