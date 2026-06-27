FIFA વર્લ્ડ કપમાં કેપ વર્ડેએ રચ્યો ઈતિહાસ, નૉકઆઉટમાં પહોંચનારો સૌથી નાનો દેશ બન્યો
લીગ સ્ટેજમાં પોતાની ત્રણેય મેચ ડ્રો રમીને કેપ વર્ડેએ નૉકઆઉટ રાઉન્ડ માટે ક્વૉલિફાઈ કરી લીધું છે
Published : June 27, 2026 at 4:03 PM IST
Cape Varde Into Knockout: કેપ વર્ડેએ પોતાની પ્રથમ ટૂર્નામેન્ટમાં જ FIFA વર્લ્ડકપના નૉકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચીને ઈતિહાસ રચી દીધો છે. 27 જૂને સાઉદી અરબ સાથે ડ્રો (0-0) બાદ તેણે ગ્રુપ Hમાં બીજું સ્થાન હાંસલ કર્યુ. કેપ વર્ડેએ સતત ત્રીજી વર્લ્ડ કપ મેચ ડ્રો કરી છે.
આફ્રિકાના પશ્ચિમી તટ પર સ્થિત આ નાનકડો ટાપુ દેશ, જે ફૂટબોલના સૌથી મોટા મંચ પર પોતાનું ડેબ્યુ કરી રહ્યો છે, પહેલેથી જ 2010ના ચેમ્પિયન સ્પેનને 0-0 પર ડ્રો કરી રોકી ચૂક્યો છે અને ત્યારબાદ ઉરુગ્વે વિરુદ્ધ કમબેક કરતા 2-2 થી મેચ ડ્રૉ કરી હતી.
Spain finish as Group H winners! 🔝#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
ત્રણ પોઈન્ટે કરી કમાલ
કેપ વર્ડેના ત્રણ પોઈન્ટે ટીમને સ્પેન પછી બીજા સ્થાને પહોંચાડી. મુખ્ય ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટમાં ત્રણેય ગ્રુપ મેચ ડ્રો કરવાથી આગળના રાઉન્ડમાં પહોંચવાની ગેરેન્ટી નથી મળતી. જોકે, ભૂતકાળમાં ઘણી ટીમોએ આવું કર્યું છે, જેમાં 1958માં વેલ્સ, 1990માં આયર્લેન્ડ અને નેધરલેન્ડ્સ અને 1998માં ચિલીનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, 2010ના વર્લ્ડ કપમાં ન્યુઝીલેન્ડે પણ ત્રણ મેચ ડ્રો કરી હતી અને બહાર થઈ ગયું હતું.
કેપ વર્ડે સૌથી નાનો દેશ બન્યો
કેપ વર્ડેએ સતત ત્રીજી વર્લ્ડ કપ મેચ ડ્રો કરી, ગ્રુપ સ્ટેજમાં એક શાનદાર સફર પૂર્ણ કરી અને નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચનાર સૌથી નાનો દેશ બન્યો. 5 લાખથી થોડા વધુ લોકોની વસ્તી ધરાવતા આ રાષ્ટ્રનો ફૂટબોલના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત સ્ટેજ પર પ્રથમ હાજરી હતી, જે ખરેખર નોંધપાત્ર અને પ્રશંસનીય કહાની જેવી રહી છે. વધુમાં, ગ્રુપ મેચોમાં ઇતિહાસ રચ્યા પછી, તે તેના પ્રથમ વર્લ્ડ કપમાં એક પણ મેચ હાર્યા વિના રાઉન્ડ ઓફ 32 સુધી પહોંચનાર ત્રીજો આફ્રિકન દેશ બન્યો.
History for Cabo Verde 🇨🇻— FIFA (@FIFAcom) June 27, 2026
The Blue Sharks have qualified for the @FIFAWorldCup knockout stage on their tournament debut, following three spirited draws in Group H. pic.twitter.com/IRC5JHiNY9
કેપ વર્ડેનો મુકાબલો આર્જેન્ટિના સામે થશે
ટુર્નામેન્ટના નૉકઆઉટ તબક્કામાં, રાઉન્ડ ઓફ 32 માં કેપ વર્ડેનો મુકાબલો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન મેસ્સીના આર્જેન્ટિના સામે થશે. આ મેચ 4 જુલાઈના રોજ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 3:30 વાગ્યે મિયામીમાં રમાશે.
'નાનો ટાપુ, મોટા સપના'
મેચના એક દિવસ પહેલા, કેપ વર્ડેના કોચ બુબિસ્તાએ કહ્યું, "દરેક વ્યક્તિને સ્વપ્ન જોવાનો અધિકાર છે, અને કંઈ પણ અશક્ય નથી." કેપ વર્ડેએ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને પાર કરીને 32 ના રાઉન્ડમાં પહોંચી તેને સાચો સાબિત કર્યો. એક મહિલા, જેના ચહેરા પર ટાપુ જૂથનો ધ્વજ દોરવામાં આવ્યો હતો, તેણે એક બોર્ડ પકડી રાખ્યું હતું જેના પર લખ્યું હતું, "નાનો ટાપુ, મોટા સપના."
Cabo Verde - unbeaten at the #FIFAWorldCup 🇨🇻 pic.twitter.com/OhHFqaS3jb— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
નબળી માનવામાં આવતી આ ટીમે વિશ્વ મંચ પર શાનદાર પ્રદર્શન કરીને એક સ્વપ્ન સાકાર કર્યું છે. 40 વર્ષીય ગોલકીપર વોજિન્હાના વધુ એક શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે તેઓએ આ સફળતા મેળવી છે. ટુર્નામેન્ટમાં તેની સફળતાએ તેને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 16 મિલિયનથી વધુ ફોલોઅર્સ મેળવવામાં મદદ કરી છે.
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