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ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026: ઓસ્ટ્રિયાએ 36 વર્ષમાં પ્રથમ વર્લ્ડ કપ જીત નોંધાવી, જોર્ડનને 3-1થી હરાવ્યું

ઓસ્ટ્રિયાએ જોર્ડન ટીમને (જે વર્લ્ડ કપમાં ડેબ્યૂ કરી રહી હતી) ત્રણ ગોલના માર્જિનથી હરાવીને પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી.

૩૬ વર્ષ પછી ઓસ્ટ્રિયાએ વર્લ્ડ કપ મેચ જીતી
૩૬ વર્ષ પછી ઓસ્ટ્રિયાએ વર્લ્ડ કપ મેચ જીતી (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 17, 2026 at 3:45 PM IST

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Austria vs Jordan FIFA 2026: ઓસ્ટ્રિયાએ FIFA વર્લ્ડ કપ 2026 માં જોર્ડનને 3-1 થી હરાવ્યું, 36 વર્ષમાં તેમનો પ્રથમ વર્લ્ડ કપ વિજય નોંધાવ્યો. ઑસ્ટ્રિયનોએ બુધવારે વિજય સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી.

ઓસ્ટ્રિયા માટે રોમાનો શ્મિટ અને માર્કો આર્નોટોવિકે ગોલ કર્યો, જ્યારે જોર્ડનના યાઝાન અલ-અરબના પોતાના ગોલથી ઓસ્ટ્રિયાના સ્કોર ત્રણ થયા. જોર્ડન માટે અલી ઓલ્વાને એકમાત્ર ગોલ કર્યો.

શ્મિટે શાનદાર રમત બતાવી, 21મી મિનિટે ટીમને લીડ અપાવી. ઝેવર સ્લેગરે શ્મિટને પાસ આપ્યો, અને ઑસ્ટ્રિયન સ્ટ્રાઈકરે પેનલ્ટી એરિયાની ધારથી જમણા પગના શોટથી ગોલ કર્યો. જોર્ડને અલી ઓલ્વાનના ગોલથી જવાબ આપ્યો, જેણે કાઉન્ટર એટેક દરમિયાન બોક્સમાં લાંબા સમય સુધી દોડ્યા પછી 50મી મિનિટે બરાબરી કરી.

ત્યારબાદ બીજા હાફમાં મેચ રોમાંચક બની ગઈ. એવું લાગતું હતું કે ઓસ્ટ્રિયા લીડ લેશે કારણ કે આર્નોટોવિકે કોર્નર કિકને કન્વર્ટ કરી, પરંતુ મેચ રેફરીએ તેને હેન્ડબોલ ગણાવ્યો અને ગોલ નામંજૂર કર્યો.

થોડી વાર પછી ઑસ્ટ્રિયાને બીજી કોર્નર કિક મળી, અને 76મી મિનિટે બોલ ડિફેન્ડર યાઝાન અલ-અરબના બોલ પર વાગ્યો, જેનાથી ઑસ્ટ્રિયા 2-1ની લીડ મેળવી શક્યું. ઑસ્ટ્રિયાના આર્નોટોવિકે સ્ટોપેજ સમયમાં પેનલ્ટીમાં રૂપાંતર કરીને 3-1થી વિજય મેળવ્યો.

1990 પછી પહેલી જીત

ઑસ્ટ્રિયા માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ વિજય હતો, કારણ કે 1990માં ગ્રુપ-સ્ટેજ મેચમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સને હરાવ્યા પછી તે ટુર્નામેન્ટમાં તેમનો પહેલો વિજય હતો. દરમિયાન, જોર્ડન તેના વર્લ્ડ કપ ડેબ્યૂમાં જીત મેળવનાર પ્રથમ દેશ બનવામાં નિષ્ફળ ગયો. છેલ્લી વખત આવું 2002માં થયું હતું જ્યારે સેનેગલે તત્કાલીન ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ફ્રાન્સને હરાવ્યું હતું.

અગાઉ, આ જ ગ્રુપ Jમાં અન્ય એક મેચમાં, અલ્જેરિયાને આર્જેન્ટિના સામે 3-0થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આર્જેન્ટિના, અલ્જેરિયા અને ઑસ્ટ્રિયા જેવી ટીમો એક જ ગ્રુપમાં હોવાથી, ગ્રુપ J એક રસપ્રદ મેચ બની શકે છે. દિવસની મેચમાં, ફ્રાન્સે સેનેગલને 3-1થી હરાવ્યું, જેમાં સ્ટાર ફ્રેન્ચ ખેલાડી કાયલિયન એમબાપ્પેએ બે ગોલ કર્યા. અન્ય એક મેચમાં, નોર્વેએ ઇરાક પર 4-1 થી વિજય સાથે પોતાના અભિયાનની શરૂઆત કરી.

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
AUSTRIA WINS FIRST WORLD CUP
WORLD CUP IN 36 YEARS
JORDAN VS AUSTRIA
FIFA WORLD CUP

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