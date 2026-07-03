ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026: રોનાલ્ડોની પેનલ્ટી અને રામોસના ગોલથી પોર્ટુગલે ક્રોએશિયાને 2-1થી હરાવ્યું, રાઉન્ડ ઓફ 16માં એન્ટ્રી
પહેલા હાફમાં ગોલરહિત રહેલી મેચમાં ક્રોએશિયાના પેરિસિકે 53મી મિનિટે ગોલ કર્યો, રોનાલ્ડોએ પેનલ્ટી પર ગોલ કરી મેચ 1-1 કરી, રામોસે 81મી મિનિટે વિજયી ગોલ નોંધાવ્યો.
Published : July 3, 2026 at 2:23 PM IST
ટોરોન્ટો: 2026 ફિફા વર્લ્ડ કપને લઈને ઉત્સાહ તેજ ગતિએ છે, દરરોજ નવો રોમાંચ જોવા મળી રહ્યા છે. ગુરુવારે રાત્રે આવા જ એક કિસ્સામાં, ગોન્કાલો રામોસના વિજયી ગોલના કારણે પોર્ટુગલે રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં ક્રોએશિયાને 2-1થી હરાવ્યું. ક્રોએશિયા પણ અંતિમ વ્હિસલ પહેલા ગોલ કરવામાં સફળ રહ્યું, પરંતુ ઓફસાઇડના નિર્ણયને કારણે ગોલ રદ કરવામાં આવ્યો.
આ મેચમાં પોર્ટુગલના 40 વર્ષીય ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો - જે તેનો છઠ્ઠો વર્લ્ડ કપ રમી રહ્યો હતો - અને ક્રોએશિયાના લુકા મોડ્રિચ - જે ટુર્નામેન્ટ ટાઇટલનો પાંચમો પ્રયાસ કરી રહ્યો હતો - વચ્ચે મુકાબલો થયો.
🫂#FIFAWorldCup pic.twitter.com/V74PiQf3fT— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 2, 2026
મેચની વાત કરીએ તો, રોનાલ્ડોએ 68મી મિનિટે પેનલ્ટી કિક દ્વારા બરાબરી કરી - જે વર્લ્ડ કપમાં તેનો પ્રથમ નોકઆઉટ સ્ટેજ ગોલ હતો - જોકે તેને 81મી મિનિટે અવેજી તરીકે મેદાનમાં ઉતારવામાં આવ્યો હતો. અંતે, રામોસે પોર્ટુગલ માટે વિજય મેળવ્યો, અને તેમને રાઉન્ડ ઓફ 16 માં ધકેલી દીધા. પોર્ટુગલ સોમવારે સ્પેનનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે.
મેચ પર વિચાર કરતાં રોનાલ્ડોએ કહ્યું, "અમે પહેલા હાફમાં રમત પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું. બીજા હાફમાં ગોલ કર્યા પછી, અમે થોડા નર્વસ થઈ ગયા, પરંતુ તે ફૂટબોલ છે. પેનલ્ટી પછી, મને લાગે છે કે અમારા માટે પરિસ્થિતિમાં સુધારો થયો. અમે તકો બનાવી, અને મારું માનવું છે કે અમે અંતે જીતવાને લાયક હતા."
CR7 answers back 🎯#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Cy8ob6SXWR— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
રમતના અંતિમ ક્ષણોમાં જ્યારે ક્રોએશિયાને લાગ્યું કે તેઓ 2-2 પર બરાબરી કરી ચૂક્યા છે ત્યારે વિવાદ ઉભો થયો. જોકે, વિડીયો આસિસ્ટન્ટ રેફરી (VAR) દ્વારા 'નો-ગોલ' નિર્ણય બાદ મારિયો પાસાલિકને ઓફસાઇડ જાહેર કરવામાં આવ્યો. આનાથી ગુસ્સે ભરાયેલા, ક્રોએશિયન ચાહકોએ મેદાન પર બોટલ ફેંકી અને વિરોધમાં મજાક ઉડાવી. 53મી મિનિટમાં જ્યારે ઇવાન પેરિસિકે જોસિપ સ્ટેનિસિકના ક્રોસ પર ગોલ કર્યો ત્યારે ક્રોએશિયાએ ગોલ નોંધાવ્યો હતો. મેચ દરમિયાન, જ્યારે પણ રોનાલ્ડો બોલને સ્પર્શ કરતો ત્યારે ક્રોએશિયન ચાહકો જોરથી મજાક ઉડાવતા હતા. જ્યારે નિકોલા વ્લાસિકને બોક્સની અંદર હોલ્ડિંગ ફાઉલ માટે દંડ ફટકારવામાં આવ્યો ત્યારે તેને તક મળી. પોર્ટુગીઝ મેગાસ્ટાર આગળ આવ્યો અને ગોલ કર્યો, બોલ ગોલકીપરની બાજુમાં જમણી બાજુ મોકલ્યો.
A late winner sends Portugal into the Round of 16! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
નોંધનીય છે કે મોડ્રિકે 2018 અને 2022 માં ક્રોએશિયાને અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા સ્થાને પહોંચાડ્યું હતું. આ મેચમાં બે ઓલ્ડ સ્ટાર્સનો દબદબો હતો જેઓ વર્લ્ડ કપ જીતવાના તેમના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ હતા. મોડ્રિક 40 વર્ષનો છે, જ્યારે રોનાલ્ડો 41 વર્ષનો છે.
રીઅલ મેડ્રિડના ભૂતપૂર્વ સાથી ખેલાડીઓ મેચ પહેલાના સિક્કાના ટોસ પહેલાં એકબીજા પર સ્મિત કરતા અને ભેટી પડતા. રમત પછી, બંને મેદાન પર મળ્યા, ગળે મળ્યા અને થોડી વાતચીત કરી. રોનાલ્ડોએ કોમેન્ટ કરી, હું ઘણા વર્ષોથી લુકા સાથે રમી રહ્યો છું. અમે લગભગ સમાન ઉંમરના છીએ.
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