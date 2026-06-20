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FIFA 2026: ફોર્મમાં ચાલી રહેલા બ્રાઝિલે હૈતીને 3-0થી જીત સાથે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર ફેંકી દીધી

હૈતી નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં ન પહોંચનારી પ્રથમ ટીમ બની.

શુક્રવારે ફિલાડેલ્ફિયામાં બ્રાઝિલ અને હૈતી વચ્ચે વર્લ્ડ કપ ગ્રુપ સી ફૂટબોલ મેચ દરમિયાન હૈતીના ગોલકીપર જોની પ્લેસિડ (1) એક બચાવ કરી રહ્યા છે.
શુક્રવારે ફિલાડેલ્ફિયામાં બ્રાઝિલ અને હૈતી વચ્ચે વર્લ્ડ કપ ગ્રુપ સી ફૂટબોલ મેચ દરમિયાન હૈતીના ગોલકીપર જોની પ્લેસિડ (1) એક બચાવ કરી રહ્યા છે. (AP)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 20, 2026 at 8:37 AM IST

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હૈદરાબાદ: ફોર્મમાં ચાલી રહેલા બ્રાઝિલે શનિવારે (શુક્રવારે સ્થાનિક સમય મુજબ) ગ્રુપ સી મેચમાં કેરેબિયન રાષ્ટ્ર હૈતીને 3-0થી હરાવ્યું. હૈતી એક મેચ બાકી રહેતા વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થનારી પ્રથમ ટીમ બની. મેથ્યુસ કુન્હાના બે અને વિનિસિયસ જુનિયરના એક ગોલથી બ્રાઝિલનો આસાન વિજય થયો, જેનાથી હૈતીની નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચવાની આશાનો અંત આવ્યો.

પાંચ વખતના ચેમ્પિયન બ્રાઝિલે શુક્રવારે રાત્રે હૈતીને 3-0થી હરાવ્યું, જેનાથી તેઓ વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થઈ ગયા. વિનિસિયસ જુનિયરે એક ગોલ કર્યો અને મેથ્યુસ કુન્હાના બે ગોલમાંથી એકમાં આસિસ્ટ કરી.

પશ્ચિમ ગોળાર્ધનો સૌથી ગરીબ દેશ અને 1974 પછી પહેલી વાર વર્લ્ડ કપ માટે ક્વોલિફાય થનારી હૈતી નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચવામાં નિષ્ફળ રહેનારી પ્રથમ ટીમ બની. દરમિયાન, બ્રાઝિલિયન ટીમ (જેને "સેલેસાઓ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે) એ જરૂરી નિર્ણાયક પ્રદર્શન કર્યું.

માન્ચેસ્ટર યુનાઇટેડ સ્ટાર કુન્હાએ શરૂઆતની લાઇનઅપમાં સ્થાન મેળવ્યું. દરેક ગોલ પછી તેના સર્ફ-એન્ડ-સ્લાઇડ સેલિબ્રેશનથી સાબિત થયું કે મોરોક્કો સામે બ્રાઝિલના નિરાશાજનક 1-1 ડ્રોમાં તે શા માટે લાયક હતો. બ્રાઝિલના કોચ કાર્લો એન્સેલોટીએ શરૂઆતની મેચના અંતમાં કુન્હાને અવેજી ખેલાડી બનાવવાનો આશ્ચર્યજનક નિર્ણય લીધો.

લિંકન ફાઇનાન્શિયલ ફિલ્ડ ખાતે હાજર રહેલા 68,324 દર્શકોમાંથી મોટાભાગના બ્રાઝિલિયન ચાહકો હતા. કુન્હાએ રિબાઉન્ડમાં ટેપ કરીને પોતાના કારકિર્દીનો પહેલો વર્લ્ડ કપ ગોલ કર્યો, જેનાથી ચાહકો ઉત્સાહિત થઈ ગયા. ત્યારબાદ તેણે હૈતી સામેના પહેલા હાફમાં ડાબા પગે ડાબા ખૂણામાં શોટ મારીને બ્રાઝિલને 2-0ની લીડ અપાવી.

બ્રાઝિલિયન ફોરવર્ડ રાફિન્હા, જે પહેલા હાફમાં ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયો હતો, તેનો ઓફસાઇડ માટે પ્રારંભિક ગોલ નામંજૂર કરવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણયથી પીળા વસ્ત્રો પહેરેલા સેલેસાઓ ચાહકોનો ઉત્સાહ થોડા સમય માટે ઓછો થઈ ગયો હશે, પરંતુ બે વખતના સુપર બાઉલ ચેમ્પિયન ફિલાડેલ્ફિયા ઇગલ્સના ઘરનું વાતાવરણ ઉજવણીભર્યું રહ્યું. ઇગલ્સના ચીયરલીડર્સે પણ ભીડના ઉત્સાહમાં ફાળો આપ્યો.

હૈતીયન ચાહકોએ તેમની રાષ્ટ્રીય ટીમના પરંપરાગત યુદ્ધના નારા, "ગ્રેનેડિયર્સ ટુ ધ એટેક" પર નાચ્યા અને ગાયા. બ્રાઝિલના ચાહકોએ નારા લગાવીને પ્રતિક્રિયા આપી, તેમને યાદ અપાવ્યું કે તેમનો દેશ પાંચ વખતનો વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન છે અને ફૂટબોલના રાજાનું ઘર છે: "હજાર ગોલ, હજાર ગોલ, હજાર ગોલ, હજાર ગોલ! ફક્ત પેલે, ફક્ત પેલે!"

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