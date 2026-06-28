FIFA 2026: મેસ્સીએ વર્લ્ડકપનો છઠ્ઠો ગોલ કર્યો, આર્જેન્ટિનાએ જોર્ડનને 3-1થી હરાવ્યું
મેસ્સીના ગોલની મદદથી આર્જેન્ટિનાએ જોર્ડનને 3-1થી હરાવ્યું હતું. નોકઆઉટમાં કેપ વર્ડે સામે રમશે.
Published : June 28, 2026 at 1:19 PM IST
આર્લિગ્ટન: જીઓવાની લો સેલ્સો આ વર્લ્ડકપમાં ગોલ કરનાર લિયોનેલ મેસ્સી સિવાય આર્જેન્ટિનાનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો હતો. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયને શનિવાર રાત્રે જોર્ડન સામે 3-1થી જીત મેળવી હતી આ સાથે જ ગ્રુપ સ્ટેજમાં આર્જેન્ટિના ત્રણેય મેચ જીતવામાં સફળ રહ્યું હતું.
લો સેલ્સોએ પોતાની પ્રથમ વર્લ્ડકપ શરૂઆતમાં 19મી મિનિટે ડાયરેક્ટ ફ્રી કિક પર ગોલ કરીને આર્જેન્ટિનાને લીડ અપાવી હતી. બીજા હાફમાં મેસ્સીએ એક ગોલ કર્યો હતો અને વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં ટોપ સ્કોરરે પોતાનો સ્કોર 19 ગોલ સુધી પહોંચાડ્યો હતો.
મેસ્સીએ પોતાના 39માં જન્મદિવસના ત્રણ દિવસ બાદ 60મી મિનિટમાં મેદાનમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને પછી ગોલ કરવામાં વધુ મોડુ કર્યું નહતું. તેણે સોમવારે આ સ્ટેડિયમમાં વર્લ્ડકપમાં સૌથી વધુ ગોલ ફટકારવાનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. મેસ્સીએ 80મી મિનિટમાં પેનલ્ટી બોક્સ બહાર ફાઉલ થયા બાદ ફ્રી કિક પર ગોલ કર્યો હતો.
Argentina end the group stage unbeaten 🔒#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
આ ટૂર્નામેન્ટમાં છ ગોલ સાથે મેસ્સી ટોપ સ્કોરર રહ્યો હતો. મેસ્સીએ આ પહેલા અલ્જેરિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની જીતમાં આર્જેન્ટિનાના પાંચ ગોલ કર્યા હતા જેમાં તેની પ્રથમ વર્લ્ડકપ હેટ્રિક અને સોમવારે રમાયેલી મેચમાં બે ગોલનો સમાવેશ થાય છે. મેસ્સીએ સતત સાત વર્લ્ડકપ ટૂર્નામેન્ટમાં ગોલ કર્યા છે. આ સાથે જ તેણે ફ્રાન્સના જસ્ટ ફોન્ટેન અને બ્રાઝિલના મહાન જૈરઝિન્હો સાથેનો સૌથી લાંબો સ્કોરનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે.
આર્જેન્ટિના હવે નોકઆઉટ મેચ રાઉન્ડ ઓફ 32માં કેપ વર્ડે સામે રમશે, જે નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પ્રવેશનાર વિશ્વનો સૌથી નાનો દેશ છે. આ મેચ મિયામીમાં રમાશે, જે મેસ્સીની મેજર લીગ સોકર ટીમનું ઘરેલુ મેદાન છે.
આ પાંચમી વખત છે જ્યારે આર્જેન્ટિનાએ ગ્રુપ સ્ટેજમાં તેની બધી મેચ જીતી છે. આર્જેન્ટિનાએ તેની છેલ્લી 19 ગ્રુપ મેચમાં 14 જીત, બે હાર અને ત્રણ મેચ ડ્રો કરી હતી. વિશ્વની 72માં ક્રમાંકની ટીમ જોર્ડન આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં ગ્રુપ મેચની તમામ ત્રણેય મેચ હારી ગઇ હતી.
આ પણ વાંચો: