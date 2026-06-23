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FIFA 2026: મેસ્સીએ વર્લ્ડકપમાં રચ્યો ઇતિહાસ, આર્જેન્ટિનાને 32માં રાઉન્ડમાં પહોંચાડ્યું

કેપ્ટન લિઓનેલ મેસ્સીએ બે ગોલ કરીને આર્જેન્ટિનાને ઓસ્ટ્રિયા સામે 2-0થી જીત અપાવી હતી અને ટીમને અંતિમ-32 રાઉન્ડમાં પહોંચાડી દીધી હતી.

આર્જેન્ટીના અને ઓસ્ટ્રિયાની મેચ દરમિયાન ફૂટબોલને કીક મારવાનો પ્રયાસ કરતો મેસ્સી
આર્જેન્ટીના અને ઓસ્ટ્રિયાની મેચ દરમિયાન ફૂટબોલને કીક મારવાનો પ્રયાસ કરતો મેસ્સી (AP)
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By AFP

Published : June 23, 2026 at 9:03 AM IST

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આર્લિંગ્ટન: કેપ્ટન લિઓનેલ મેસ્સીએ બે ગોલ કરીને આર્જેન્ટિનાને ઓસ્ટ્રિયા સામે 2-0થી જીત અપાવી હતી અને ટીમને અંતિમ-32 રાઉન્ડમાં પહોંચાડી દીધી હતી. આ સાથે જ મેસ્સી વર્લ્ડકપના ઈતિહાસમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બની ગયો છે.

ટેક્સાસમાં પ્રથમ હાફના અંતિમ ભાગમાં સર્વશ્રેષ્ઠ ખેલાડીએ પોતાના આગવા અંદાજમાં ડાબા પગથી ફિનિશ કરીને પ્રથમ હાફના અંતિમ ભાગમાં શાનદાર ગોલ કર્યો હતો. આ ગોલની મદદથી વર્લ્ડકપમાં તેના કૂલ 17 ગોલ થઇ ગયા છે, જે એક નવો રેકોર્ડ છે. આ પહેલા તેણે આર્જેન્ટિનાની પ્રથમ મેચમાં હેટ્રિક ફટકારી હતી.

38 વર્ષીય ખેલાડીએ બીજા હાફના ઇન્જરી ટાઇમમાં બોલને રોકવા માટે સામે ઉભેલા ડિફેન્ડર્સને ચકમો આપીને મેચમાં ટીમની જીત નક્કી કરી દીધી હતી. મેસ્સી માટે આનાથી પણ વધુ સારૂ પ્રદર્શન થઇ શક્યું હોત પરંતુ મેચની શરૂઆતમાં જ એક પેનલ્ટી ચૂકી ગયો હતો, જેનાથી આર્જેન્ટિનાના સમર્થકો આશ્ચર્યચકિત થઇ ગયા હતા.

સ્ટ્રાઇકર જુલિયન અલ્વારેઝે જણાવ્યું હતું કે, "વિજયથી ખૂબ જ ખુશ છું, તે ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ અને ઘણુ મુશ્કેલ હતું અને તે આપણને આગામી સમય માટે માનસિક શાંતિ આપે છે." મેસ્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "મેચ રસાકસી ભરેલી અને રોમાંચક હતી અને અમને છ પોઇન્ટ મળવાનો આનંદ છે."

ઇતિહાસ રચાયો

ફેકુંડો મેડિના દ્વારા સેટ થયા પછી 38 મિનિટમાં મેસ્સીએ સ્વીપ ઇનિંગ રમી હતી, થિયાગો અલ્માડાએ ચતુરાઇથી બોલને તેના પગમાંથી પસાર થવા દીધો અને આર્જેન્ટિનાનો સ્ટાર ખેલાડી મેસ્સી એકલો પડી ગયો અને ગોલ કરવાનો રસ્તો ખુલી ગયો હતો.

આર્જેન્ટિનાના ફેન્સ, જેમની સંખ્યા ઓસ્ટ્રિયાના ચાહકો કરતાં ઘણી વધારે હતી, તેમના હીરોને વધાવવા ઉભા થયા હતા. વર્તમાન ચેમ્પિયને શરૂઆતની રમતમાં અલ્જેરિયા સામે 3-0થી જીતમાં હેટ્રિક ફટકારીને મિરોસ્લાવ ક્લોઝના 16 વર્લ્ડકપ ગોલના રેકોર્ડની બરાબરી કરી હતી.

મેચ સમાપ્ત થયા પહેલા સ્ટોપેજ ટાઇમમાં મેસ્સીએ બીજો ગોલ પણ ફટકાર્યો હતો, તેણે રાઇટ સાઇડથી બોલ લઇને અંદર તરફ ડ્રિફ્ટ કર્યો અને જૂલિયન અલ્વારેજ તરફ બોલ વધાર્યો હતો. અલ્વાજેર બોલને ગોલમાં બદલી શક્યો નહતો પરંતુ મેસ્સીએ પોતાની રનિંગ ચાલુ રાખી હતી અને જેવો જ બોલ લૂઝ થયો, મેસ્સીએ બોલને ગોલ પોસ્ટમાં નાખી દીધો હતો. આ તેના વર્લ્ડકપનો 18મો ગોલ હતો અને આ ટૂર્નામેન્ટમાં પાંચમો ગોલ હતો.

આ ગોલ સાથે જ સ્ટેડિયમમાં ફેન્સે મેસ્સીના નામના નારા લગાવવાના શરૂ કર્યા હતા. મેચ સમાપ્ત થવાની સાથે જ આર્જેન્ટીનાએ ગ્રુપ Jમાં સતત બીજી જીત મેળવી હતી જેને કારણે ટીમ કોઇ મેચ હાર્યા વગર નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પહોંચી ગઇ હતી. આર્જેન્ટીના પોતાની અંતિમ ગ્રુપ મેચ 27 જૂને જોર્ડન વિરૂદ્ધ રમશે.

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