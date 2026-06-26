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FIFA 2026: ઇક્વાડોરે જર્મનીને હરાવી વર્લ્ડકપના અંતિમ 32માં બનાવી જગ્યા

ફિફા વર્લ્ડકપ 2026માં ઇક્વાડોરનું વર્લ્ડકપ અભિયાન ચાલુ છે. ગોન્ઝાલો પ્લાટાના વિજયી ગોલથી ગુરૂવારે જર્મની પર 2-1થી યાદગાર જીત મેળવી અને અંતિમ 32માં પહોંચાડી દીધુ છે.

ઇક્વાડોરે જર્મનીને હરાવીને રાઉન્ડ 32માં જગ્યા બનાવી હતી
ઇક્વાડોરે જર્મનીને હરાવીને રાઉન્ડ 32માં જગ્યા બનાવી હતી (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 4:27 PM IST

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ઇસ્ટ રધરફોર્ડ: ફિફા વર્લ્ડકપ 2026માં ઇક્વાડોરનું પોતાનું વર્લ્ડકપ અભિયાન ચાલુ છે. ગોન્ઝાલો પ્લાટાના વિજયી ગોલથી ગુરૂવારે જર્મની પર 2-1થી યાદગાર જીત મેળવી અને અંતિમ 32માં પહોંચાડી દીધુ છે. ગ્રુપ Eની મેચમાં બે મિનિટ કરતા ઓછા સમયમાં લેરોય સાનેએ વિવાદિત રીતે જર્મનીને લીડ અપાવી હતી પરંતુ સુંડરલેન્ડના વિંગર નિલ્સન એંગુલોના શાનદાર ગોલથી ઇક્વાડોરે વાપસી કરી હતી.

તે બાદ પ્લાટાએ મેચ સમાપ્ત થવાની 13 મિનિટ પહેલા ગોલ કર્યો હતો. આમ થતા જ ન્યૂ જર્સીમાં ઇક્વાડોરની ભીડ વચ્ચે જોરદાર ઉજવણી કરી હતી. દક્ષિણ અમેરિકનોએ સુનિશ્ચિત કર્યું કે તે આઠ સર્વશ્રેષ્ઠ ત્રીજા સ્થાનની ટીમમાંથી એક તરીકે આગળ વધશે.

જર્મની ત્રીજા નંબર પર રહેનારી અન્ય એક ટીમ વિરૂદ્ધ અંતિમ-32 મેચ માટે ફોક્સબોરો જશે, જે 2014માં ટ્રોફી ઉઠાવ્યા બાદ તેનો પ્રથમ વર્લ્ડકપ નોકઆઉટ મેચ હશે. આ જીત બાદ કેપ્ટન જોશુઆ કિમિચે કહ્યું કે તેમની ટીમે નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં વધુ સારૂ પ્રદર્શન કરવું પડશે. કિમિચે કહ્યું કે, અમે પોતાની વિરોધી ટીમને રમતમાં પરત ફરવાની તક આપીએ છીએ અને તે વધુ મજબૂત બનાવે છે.

સારી વાત એ છે કે હજુ સુધી કંઈ થયું નથી, પરંતુ આપણે બીજી હાર સહન કરી શકતા નથી. આપણે દરેક રમતમાં એક કે બે ગોલ આપી શકતા નથી. આપણે બોલને ઓછામાં ઓછો રાખવો પડશે, તો જ આપણે કોઈને હરાવી શકીશું. જુલિયન નાગેલ્સમેને ઈજાને કારણે બે બદલાવ કર્યા હતા, જેમાં નિકો સ્લોટરબેકની જગ્યાએ એન્ટોનિયો રુડિગરનો સમાવેશ થાય છે, કારણ કે બોરુસિયા ડોર્ટમંડ ડિફેન્ડર પગની ઘૂંટીની ઇજાને કારણે વર્લ્ડકપમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો.

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