WORLD CHESS CHAMPIONSHIP 2026: જિનીવામાં ચેસનો મહાકુંભ, ડી. ગુકેશ ટાઈટલ બચાવવા સજ્જ
24 નવેમ્બરથી 12 ડિસેમ્બર 2026 દરમિયાન સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના જિનીવા ખાતે ભારતના વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશ અને ઉઝબેકિસ્તાનના ચેલેન્જર જાવોખિર સિંદારોવ વચ્ચે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ રમાશે.
Published : November 23, 2026 at 8:39 PM IST
FIDE WCC 2026: વિશ્વ ચેસ જગતની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ટુર્નામેન્ટ 'FIDE વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ 2026' નો 24 નવેમ્બરથી સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડના જિનીવા ખાતે ભવ્ય પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. આ ઐતિહાસિક મુકાબલામાં ભારતના વર્તમાન વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશ સામે ઉઝબેકિસ્તાનના યુવા ગ્રાન્ડમાસ્ટર જાવોખિર સિંદારોવ ચેલેન્જર તરીકે મેદાનમાં ઉતરશે. બંને ખેલાડીઓની ઉંમર માત્ર 20 વર્ષ હોવાથી, ચેસના ઇતિહાસમાં આ અત્યાર સુધીનો સૌથી યુવા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ મુકાબલો બની રહ્યો છે.
ચેમ્પિયનશિપમાં કુલ ઈનામી રકમ
જિનીવાના કોલોની સ્થિત 'ફાઉન્ડેશન માર્ટિન બોડમેર' ખાતે યોજાનારી આ ચેમ્પિયનશિપનું ગઈકાલે 22 નવેમ્બરે ભવ્ય ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું. કુલ 2.5 મિલિયન યુએસ ડોલર (આશરે 21 કરોડ રૂપિયા) ની ઇનામી રકમ ધરાવતી આ ટુર્નામેન્ટ 12 ડિસેમ્બર સુધી ચાલશે.
🫵🏽 Don’t miss a moment of the action! ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/Mcv0CxsDmU— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2026
ફોર્મેટ: 14-ગેમ ક્લાસિકલ મેચ
મેચના ફોર્મેટ મુજબ, બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે કુલ 14 ક્લાસિકલ ગેમ્સ રમાશે. જે ખેલાડી પ્રથમ 7.5 પોઈન્ટ્સ મેળવશે તેને વિજેતા અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન જાહેર કરવામાં આવશે. જો 14 ગેમ્સના અંતે બંને ખેલાડીઓ 7-7 પોઈન્ટ્સ સાથે બરાબરી પર રહેશે, તો 12 ડિસેમ્બરે રેપિડ અને બ્લિટ્ઝ ટાઈ-બ્રેક ગેમ્સ દ્વારા ચેમ્પિયનનો નિર્ણય લેવાશે.
“I don’t think I’m here to defend anything. I’m here to win it all over again.”- Gukesh D 🇮🇳 ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/CRiP1jBp6n— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2026
ડી. ગુકેશ ખિતાબ બચાવવા સજ્જ
2024માં સૌથી નાની વયે વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનીને ઇતિહાસ રચનાર ડી. ગુકેશ પોતાનો ખિતાબ બચાવવા માટે સજ્જ છે. બીજી તરફ, 'કેન્ડિડેટ્સ ટુર્નામેન્ટ 2026' જીતીને આવેલા અને વિશ્વ રેન્કિંગમાં ચોથું સ્થાન ધરાવતા સિંદારોવ શાનદાર ફોર્મમાં છે, જેના કારણે બંને વચ્ચે અત્યંત રોમાંચક અને કાંટાની ટક્કર જોવા મળશે તેવી પૂરી શક્યતા છે.
A special hello from the Challenger, Javokhir Sindarov 🇺🇿 ♟ Salesforce FIDE World Championship 2026 🇮🇳 Gukesh D 🆚 Javokhir Sindarov 🇺🇿 📍 Geneva, Switzerland 🇨🇭 🗓 Games: November 24 – December 12, 2026 #GukeshSindarov https://t.co/Zq7Mx3GJVv— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 23, 2026
લાઈવ પ્રસારણ ક્યાં થશે
ભારતીય ચેસ પ્રેમીઓ 24 નવેમ્બરથી ભારતીય સમય અનુસાર સાંજે 7:30 વાગ્યે પ્રથમ ગેમનું લાઈવ પ્રસારણ FIDE ની સત્તાવાર YouTube ચેનલ અને વિવિધ ઓનલાઈન ચેસ પ્લેટફોર્મ પર નિહાળી શકશે. સમગ્ર દેશની નજર હવે ફરી એકવાર ડી. ગુકેશના શાનદાર પ્રદર્શન પર ટકેલી છે.
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