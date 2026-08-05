બાસ્કેટબોલના ચાહકો માટે સારા સમાચાર, અમદાવાદ FIBA U18 એશિયા કપ 2026ની મેજબાની કરશે
13 થી 23 ઓગસ્ટ 2026 દરમિયાન અમદાવાદ ખાતે FIBA U18 એશિયા કપ 2026 રમાશે.
Published : August 5, 2026 at 8:41 PM IST
FIBA U18 ASIA CUP 2026: બાસ્કેટબોલ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા (BFI), FIBA એશિયા, ગુજરાત સરકાર અને ગુજરાત સ્ટેટ બાસ્કેટબોલ એસોસિએશનના સહયોગથી, 13 થી 23 ઓગસ્ટ 2026 દરમિયાન અમદાવાદ, ગુજરાત ખાતે FIBA U18 એશિયા કપ 2026 રમાશે. આ પ્રતિષ્ઠિત કોન્ટિનેન્ટલ ચેમ્પિયનશિપ એશિયા અને ઓશનિયામાંથી 16 શ્રેષ્ઠ U18 પુરુષ રાષ્ટ્રીય ટીમોને એકત્ર કરશે, જે FIBA U19 બાસ્કેટબોલ વર્લ્ડ કપ 2027 માટે પ્રતિષ્ઠિત એશિયન ટાઇટલ અને ક્વોલિફાય માટે સ્પર્ધા કરશે. ચાહકોને એશિયન બાસ્કેટબોલના ભાવિ સ્ટાર્સને જોવાની તક આપશે.
ભારતીય બાસ્કેટબોલ માટે એક મોટી ઘટના
FIBA U18 એશિયા કપનું આયોજન ભારતીય બાસ્કેટબોલ માટે વધુ એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્નરૂપ છે. આ ચેમ્પિયનશિપ એશિયાની તેજસ્વી યુવા બાસ્કેટબોલ પ્રતિભાને પ્રદર્શિત કરશે, સાથે સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય રમતગમત કાર્યક્રમો માટે ભારતની પસંદગીના સ્થળ તરીકેની સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. બાસ્કેટબોલ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયા દેશભરના બાસ્કેટબોલ ઉત્સાહીઓને અમદાવાદમાં દસ દિવસની રોમાંચક આંતરરાષ્ટ્રીય બાસ્કેટબોલ એક્શન જોવા અને એશિયન બાસ્કેટબોલના ભાવિ સ્ટાર્સને ટેકો આપવા માટે હાર્દિક આમંત્રણ આપે છે.
🏀 FIBA U18 Asia Cup 2026 – Official Game Schedule— #IndiaBasketball (@BFI_basketball) July 31, 2026
The tournament schedule is here. Save the dates, follow the matchups, and stay tuned for an exciting week of elite youth basketball.#U18AsiaCup #Basketball #AsiaCup2026 #GameSchedule pic.twitter.com/KzsLa8tvmi
ટુર્નામેન્ટનું ફોર્મેટ
ગ્રુપ સ્ટેજ (13-18 ઓગસ્ટ): 16 ટીમોને 4-4ના ચાર અલગ ગ્રુપમાં વહેંચવામાં આવી છે. દરેક ગ્રુપની ટોચની ટીમ સીધી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં જશે.પ્લે-ઈન રાઉન્ડ (20 ઓગસ્ટ): દરેક ગ્રુપમાં બીજા અને ત્રીજા સ્થાને રહેલી ટીમો ક્વાર્ટર ફાઈનલની બાકીની જગ્યાઓ માટે મેચ રમશે. નોકઆઉટ સ્ટેજ: ક્વાર્ટર ફાઈનલ 21 ઓગસ્ટે, સેમીફાઈનલ 22 ઓગસ્ટે અને ફાઈનલ મેચ 23 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રમાશે.
ટુર્નામેન્ટના ગ્રુપ
- ગ્રુપ A: ઓસ્ટ્રેલિયા, ચાઇનીઝ તાઇપેઈ, ફિલિપાઇન્સ, થાઇલેન્ડ
- ગ્રુપ B: ન્યુઝીલેન્ડ, લેબનોન, બહેરીન, સીરિયા
- ગ્રુપ C: ચીન, ઈરાન, કતાર, શ્રીલંકા
- ગ્રુપ D: ભારત, દક્ષિણ કોરિયા, જાપાન, કઝાકિસ્તાન
ભારતે છેલ્લે FIBA U18 એશિયા કપની મેજબાની કરી હતી?
ભારત 22 વર્ષમાં પહેલી વાર આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરશે. દેશમાં આયોજિત છેલ્લી આવૃત્તિ 2004 માં બેંગલુરુમાં યોજાઈ હતી, જ્યારે ઈરાને સ્પર્ધામાં પ્રભુત્વ મેળવ્યું હતું અને ફાઇનલમાં કોરિયાને હરાવીને કોઈપણ શ્રેણીમાં પોતાનો પ્રથમ મહાદ્વીપીય બાસ્કેટબોલ ખિતાબ જીત્યો હતો. તે પહેલાં, ભારતે 1998 માં કોલકાતામાં આ ઇવેન્ટનું આયોજન કર્યું હતું - આ ટુર્નામેન્ટ યાઓ મિંગના આંતરરાષ્ટ્રીય પદાર્પણ માટે ખાસ યાદગાર હતી, જે એશિયન બાસ્કેટબોલ ઇતિહાસમાં મહાન વૈશ્વિક ચિહ્નોમાંના એક બન્યા હતા. આ ઇતિહાસ અમદાવાદ આવૃત્તિમાં એક રસપ્રદ પરિમાણ ઉમેરે છે, કારણ કે આવી યુવા ટુર્નામેન્ટ ઘણીવાર ભવિષ્યના આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટાર્સ માટે પ્રથમ મુખ્ય પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપે છે. ઓસ્ટ્રેલિયા 2024 માં જોર્ડનમાં આયોજિત ટુર્નામેન્ટ જીતીને ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન તરીકે પહોંચશે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ રનર-અપ તરીકે સમાપ્ત થયા પછી પરત ફરશે. બાકીની ટીમો આગામી મહિનાઓમાં એશિયામાં આયોજિત પ્રાદેશિક અને ઉપ-પ્રાદેશિક ટુર્નામેન્ટ દ્વારા ક્વોલિફાય થશે.
FIBA U18 એશિયા કપ વિશે
FIBA U18 એશિયા કપ એશિયા અને ઓશનિયામાં પુરુષોની અંડર-18 રાષ્ટ્રીય ટીમો માટે પ્રીમિયર કોન્ટિનેન્ટલ ચેમ્પિયનશિપ છે. આ ટુર્નામેન્ટ FIBA U19 બાસ્કેટબોલ વર્લ્ડ કપ 2027 માટે ક્વોલિફાઇંગ ટુર્નામેન્ટ તરીકે સેવા આપે છે, જેમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરતી ટીમો ટુર્નામેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થાય છે.
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